IRW-News: Winston Resources: Winston Resources Inc. ernennt Michael Young zum Board-Mitglied

ernennt Michael Young zum Board-Mitglied

Winston Resources Inc. (Winston oder das Unternehmen) (CSE: WRW; FWB:WNT) 30. März 2017 freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Michael Young in das Board von Winston berufen hat. Herr Young ersetzt Herr Sean Bromley, der seine beiden Funktionen als Direktor und CEO des Unternehmens zurückgelegt hat. Quinn Field-Dyte, der bereits im Board von Winston vertreten ist, wird Herrn Bromleys Rolle als CEO des Unternehmens übernehmen. Das Unternehmen bedankt sich bei Herrn Bromley und wünscht ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute.

Herr Young ist ein erfahrener Experte, der Unternehmen mit Dienstleistungen im Bereich Unternehmensführung auf unterschiedlichen Leistungsniveaus unterstützt und daneben in den Vorständen mehrerer börsennotierter Unternehmen vertreten ist. Mit über 20 Jahren Berufserfahrung in privaten und börsennotierten Unternehmen kann er umfassende Kenntnisse in sämtlichen Bereichen der Betriebsführung, Finanzierung, Unternehmensentwicklung, Verkauf und Marketing vorweisen.

Während seiner beruflichen Karriere konnte er über ein Netzwerk von Investoren im In- und Ausland insgesamt mehr als 50 Millionen $ an Betriebskapital aufbringen, um in verschiedenen Firmen Wachstumsstrategien umzusetzen. Neben der Erstellung von Finanzberichten, Betriebsunterlagen für Einreichungen sowie Quartals- und Jahresbudgets hatte er auch die Aufsicht über die Unternehmensführung und war für die Umsetzung betrieblicher Ziele und interner Kostenlenkungsmaßnahmen zuständig.

Herr Young absolvierte im Jahr 2004 das Certified Financial Planning (CFP) Program und ist derzeit Chief Financial Officer und ein Director der Green 2 Blue Energy Corp., einer auf erneuerbare Energien spezialisierten Gesellschaft, die sich vor allem der kostengünstigen Herstellung von Holzpellets unter Einsatz der Biomassevergasung widmet.

Zwischen 2008 und 2010 war Herr Young als Chief Executive Officer und Director bei MicroCoal Technologies Inc., vormals Carbon Friendly Solutions Inc. (CFS), tätig. Dieses an der TSX.V gelistete Unternehmen entwickelt Projekte im Hinblick auf die Generierung und den Verkauf von Emissionszertifikaten zur Senkung bzw. zum Ausgleich von CO2-Emissionen. Während seiner Zeit bei CFS konnte das Unternehmen mehr als 6 Millionen CAD für Aufforstungsprojekte und andere Emissionskompensationsmaßnahmen in Kanada und Europa aufbringen.

Davor war Herr Young als Director für die Unternehmensentwicklung von Stream Communications Network & Media Inc., einer osteuropäischen Kabel- und Internetfirma, verantwortlich. Während seiner Tätigkeit im Unternehmen entwickelte sich dieses von einem Startup-Unternehmen zu einem Betrieb mit bis zu 60.000 Kunden, das einen Jahresumsatz von über 7 Millionen USD erwirtschaftete und die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie über die Beschaffung von Krediten und Aktienplatzierungen im Wert von insgesamt mehr als 12 Millionen USD finanzierte.

Quinn Field-Dyte Quinn Field-Dyte Chief Executive Officer

