IRW-News: Winston Resources: Winston Resources Inc.: GT Therapeutics fügt 35 neue Einzelhändler hinzu und verzeichnet erste Bestellung im Wert von 250.000 $

GT THERAPEUTICS FÜGT 35 NEUE EINZELHÄNDLER HINZU UND VERZEICHNET ERSTE BESTELLUNG IM WERT VON 250.000 $

Vancouver (British Columbia), 28. März 2017. Winston Resources Inc. (CSE: WRW) (Winston oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass GT Therapeutics einen Verkauf zur Belieferung einer Kette von 35 Marihuana-Einzelhandelsgeschäften im Wert von insgesamt etwa 250.000,00 Dollar abgeschlossen hat.

Diese Bestellung entspricht unserer Strategie, eine Regalfläche zu bekommen, um eine Vielzahl an neuen Vertriebswegen/-kanälen hinzuzufügen und die Loyalität der Kunden gegenüber unserer Marke aufzubauen. Angesichts der sich rasch wandelnden Landschaft des legalisierten Marihuanas sind wir der Auffassung, dass jene, die sich Regalflächen gesichert haben, auch jene Unternehmen sind, die den Marktanteil für sich gewinnen werden.

Nach dem Abschluss dieser Transaktion hat der Käufer eine Option auf den Erwerb von zusätzlichen Verdampfern im Wert von 250.000,00 Dollar zu denselben Bedingungen wie bei der ersten Bestellung.

Die Bestellung wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 30 Tage an alle Einzelhandelsläden geliefert werden. GT Therapeutics hat auch zugestimmt, die Ausbildung für den Vertrieb und das Marketing der Vape Pens durch die Einzelhändler zu unterstützen.

Die Ausbildung der Einzelhändler und des Verkaufspersonals ist von grundlegender Bedeutung für den Aufbau einer erfolgreichen Markenkultur. Wir möchten nicht nur in allen Regalen Nordamerikas vertreten sein, sondern in diesen Regalen auch die umsatzstärksten Produkte haben.

Aktualisierung der geplanten Transaktion

Am 24. Februar 2017 unterzeichnete Winston eine Absichtserklärung mit GT Therapeutics Corp., das unter dem Namen Green Tree Therapeutics tätig und ein unabhängiges Privatunternehmen aus British Columbia ist, der zufolge das Unternehmen ein Reverse Takeover durchführen und von den Aktionären von Green Tree Therapeutics 100 Prozent der Aktien von Green Tree Therapeutics erwerben wird, womit Green Tree Therapeutics eine 100-Prozent-Tochtergesellschaft von Winston werden wird. Nach dem Abschluss der Transaktion wird das Geschäft von Green Tree Therapeutics zum Geschäft von Winston und das Unternehmen wird das Konzessionsgebiet Pigeon River aufgeben.

Das Unternehmen arbeitet weiterhin an der Kaufprüfung und der Ausverhandlung des endgültigen Abkommens. Die Transaktion unterliegt bestimmten Abschlussbedingungen, einschließlich des Abschlusses einer Kaufprüfung, der Ausverhandlung und Unterzeichnung eines endgültigen Abkommens sowie des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich einer Genehmigung der entsprechenden Boards, der Canadian Securities Exchange und, sofern anwendbar, der Aktionäre des Unternehmens. Es kann keine Gewährleistung abgegeben werden, dass die Transaktion wie geplant oder überhaupt abgeschlossen wird.

Für das Board von Winston Resources Inc. Sean Bromley CEO

Winston Resources

Nähere Informationen erhalten Sie über Sean Bromley unter der Telefonnummer (604) 283 1722.

WINSTON RESOURCES INC. Suite 800-1199 West Hastings Street, Vancouver, BC V6E 3T5 T 604-283-1722 F 888-241-5996

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER BÖRSE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, zu denen auch Prognosen, Schätzungen, Erwartungen und Ziele im Hinblick auf den zukünftigen Betrieb zählen. Diese unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von Winston Resources Inc. liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von jenen unterscheiden können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Solche zukunftsgerichteten Informationen basieren auf der Beurteilung aktueller Daten, die das Unternehmen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hat. Für zukunftsgerichtete Aussagen kann keine Garantie abgegeben werden und die zukünftigen Ergebnisse können unter Umständen stark abweichen. Winston Resources Inc. ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, außer dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39310 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39310&tr=1

