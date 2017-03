IRW-News: Winston Gold Mining Corp.: Winston Gold Mining Corp.: Bohrungen erweitern Erzgangstrukturen: Unter den Ergebnissen 26,5 g/t Gold und 97,71 g/t Silber auf 1 Fuss

Weitere Suchergebnisse zu "Winston Gold Min":

IRW-PRESS: Winston Gold Mining Corp.



: Winston Gold Mining Corp.: Bohrungen erweitern Erzgangstrukturen: Unter den Ergebnissen 26,5 g/t Gold und 97,71 g/t Silber auf 1 Fuss

BOHRUNGEN ERWEITERN ERZGANGSTRUKTUREN: UNTER DEN ERGEBNISSEN 26,5 G/T GOLD UND 97,71 G/T SILBER AUF 1 FUSS

WINNIPEG, MANITOBA - 28. März 2017 - Winston Gold Mining Corp. (Winston Gold oder das Unternehmen) (CSE: WGC) (OTCQB: WGMCF) gibt bekannt, dass bei Bohrungen die Streichlänge von Erzgang Block 93 zum Westen hin erweitert wurde. Der Erzgang, der im zu 100 Prozent unternehmenseigenen Goldkonzessionsgebiet Winston unweit von Helena im US-Bundesstaat Montana liegt, wurde nun über eine Streichlänge von rund 246 Fuß (75 Meter) und vertikal bis zu 192 Fuß (58,5 Meter) abgegrenzt.

Die neuen Ergebnisse zeigen, dass sich der Erzgang Block 93 vertikal und horizontal weit ausdehnt, sagte Murray Nye, CEO und Director bei Winston Gold Mining. Es wurden auch einige vorher unbekannte Erzgänge sowohl im Hangenden als auch im Liegenden der Block 93-Struktur gefunden. Es ist allerdings noch zu früh, zu spekulieren, ob diese Erzgänge durchgehend sind und/oder zum Gangsystem gehören.

Früher veröffentlichte Bohrergebnisse (1. März 2017) bestätigten die Existenz von zwei hochgradigen Erzgängen, die als die Erzgänge Parallel und Block 93 bezeichnet werden. diese Erzgänge waren bei historischen Bohrungen in den 1980ern entdeckt worden.

Ingesamt wurden am Bohrplatz - rund 80 Fuß (24,4 Meter) südöstlich der Stelle, an der die Bohrlöcher W1727, W1728 und W1729 angesetzt wurden - sechs neue Bohrlöcher angesetzt. Diese neuen Bohrlöcher wurden fächerförmig angesetzt und sollen die Streichlänge des Erzgangs Block 93 erweitern.

Die Bohrlöcher testeten eine zusätzliche Streichlänge von 198 Fuß (60,3 Metern) des Erzgangs Block 93. Siehe dazu unten abgebildete Bohrlochkarte. Zu den Highlights der Ergebnisse gehörten:

- Bohrloch W65 durchteufte drei Erzgänge im Liegenden (unterhalb) von Erzgang Block 93. Der erste Abschnitt durchschnitt durchschnittlich 0,121 oz/t (4,15 g/t) Gold und 0,46 oz/t (15,77 g/t) Silber auf 1 Fuß (0,3 Meter) ab einer Bohrlochtiefe von 77 Fuß (23,5 Meter). Kein bislang bekannter Erzgang scheint damit im Zusammenhang zu stehen. Das Bohrloch durchteufte auch 0,5 Fuß (0,15 Meter) mit durchschnittlich 0,235 oz/t (8,06 g/t) Gold und 0,23 oz/t (7,89 g/t) Silber ab einer Bohrlochtiefe von 164,5 Fuß (50,1 Meter). Auch dieser Abschnitt liegt im Liegenden von Erzgang Block 93. Leider wurden im Erzgang Block 93 keine bedeutenden Abschnitte gefunden. Das könnte am Nugget-Effekt im Gangsystem liegen.

- Bohrloch W66 durchteufte einen weiteren, vorher unbekannten Erzgang im Hangenden (oberhalb) des Erzgangs Block 93. In einer Tiefe von 311 Fuß (94,8 Meter) durchtschnitt das Bohrloch einen Bereich von 4 Fuß (1,22 Meter) mit durchschnittlich 0,223 oz/t (7,65 g/t) Gold. Darunter auch ein Abschnitt von 1 Fuß (0,3 Meter) mit durchschnittlich 0,773 oz/t (26,5 g/t) Gold und 2,85 oz/t (97,71 g/t) Silber. Der eigentliche Abschnitt von Erzgang Block 93 lag in einer Bohrlochtiefe von 277,5 Fuß (84,58 Meter) mit durchschnittlich 0,368 oz/t (12,62 g/t) Gold und 0,95 oz/t (32,57 g/t) Silber über 1 Fuß (0,3 Meter).

- Bohrloch W67 durchteufte durchschnittlich 0,116 oz/t (3,98 g/t) Gold und 0,14 oz/t (4,80 g/t) Silber auf 2 Fuß (0,61 Meter) ab einer Bohrlochtiefe von 300 Fuß (91,4 Meter). Man geht davon aus, dass dieser Abschnitt zum Erzgang Block 93 gehört.

- Bohrloch W68 durchteufte durchschnittlich 0,164 oz/t (5,62 g/t) Gold auf 3 Fuß (0,91 Meter) ab einer Bohrlochtiefe von 91 Fuß (27,7 Meter). Darunter auch ein Abschnitt von 1,3 Fuß (0,4 Meter) mit durchschnittlich 0,312 oz/t (10,70 g/t) Gold und 0,53 oz/t (18,17 g/t) Silber. Dieser Erzgang liegt im Liegenden von Block 93 und steht womöglich mit dem Abschnitt in W64 in Zusammenhang. Auf einer Bohrlochtiefe von 310,5 Fuß (94,6 Meter) durchschnitt das Bohrloch einen Bereich von 3,5 Fuß (1,07 Meter) mit durchschnittlich 0,284 oz/t (9,74 g/t) Gold. Darunter auch ein Abschnitt von 1,5 Fuß (0,46 Meter) mit durchschnittlich 0,436 oz/t (14,95 g/t) Gold und 0,53 oz/t (18,17 g/t) Silber. Man geht davon aus, dass es sich dabei um den Erzgang Block 93 handelt.

- Bohrloch W70 durchteufte durchschnittlich 0,674 oz/t (23,11 g/t) Gold und 0,55 oz/t (18,86 g/t) Silber auf 1,5 Fuß (0,46 Meter) ab einer Bohrlochtiefe von 325,5 Fuß. Man geht davon aus, dass es sich dabei um den Erzgang Block 93 handelt. Die Ergebnisse der in diesem Bohrloch auf beiden Seiten des Erzgangs genommenen Proben stehen noch aus.

Die einzelnen Ergebnisse aus den Bohrlöchern, die in dieser Pressemitteilung erörtert werden, finden Sie in der nachstehenden Tabelle. Die Neigungen der Erzgänge sind gegenwärtig unbekannt; die wahre Mächtigkeit kann daher nicht genau bestimmt werden.

BohrlErzganUTMUTM OHöhe AzimuNeiVonBisIntervGold (oSilber och g Nost (m) t gun ( ( all z (oz/t)/ rd (m) g FußFuß /t)/(g/(g/t) (m ) ) (Fuß)/t) ) (m)

W65 Unbeka4485,1431461.335 -4577 78 1 0,30,124,10,415, nnt ,64,768 2 1 5 6 77 0

Unbeka 1641650,0,10,238,00,27,8 nnt .5 5 5 5 6 3 9

Unbeka 2292301 0,30,124,40,29,2 nnt 0 9 2 7 6

W66 Unbeka4485,1431461.355 -452222231 0,30,268,90,413, nnt ,64,768 2 0 1 5 0 71 0

Unbeka 2272281 0,30,5117,0,827, nnt 0 4 62 1 77

Block 2772781 0,30,3612,0,932, 93 .5 .5 0 8 62 5 57

Unbeka 3113154 1,20,227,6-- nnt 2 3 5

inklu 3143151 0,30,7726,2,897, sive 0 3 50 5 71

W67 Block 4485,1431461.320 -453003022 0,60,113,90,14,8 93 ,64,768 2 1 6 8 4 0 0

W68 Unbeka4485,1431461.305 -4591 94 3 0,90,165,6 nnt ,64,768 2 1 4 2 0

inklu 91 92.1,0,40,3110,0,622, sive 3 3 0 2 70 5 29

Block 3103143,1,00,289,7 93 .5 5 7 4 4

inklu 3103121,0,40,4314,0,518, sive .5 5 6 6 95 3 17

W69 Unbeka4485,1431461.305 -5561.63 1,0,40,041,30,02,0 nnt ,64,768 2 5 5 6 7 6 6 0

Unbeka 82.83.1 0,30,041,40,02,7 nnt 5 5 0 1 1 8 4

W70 Unbeka4485,1431461.285 -451081091 0,30,113,80,311, nnt ,64,768 2 0 3 7 4 66 0

Block 3253271.0,40,6723,0,518, 93* .5 5 6 4 11 5 86 *Ergebnisse der auf beiden Seiten der Erzgangstruktur genommenen Proben stehen noch aus

Das Winston-Goldprojekt liegt im Zentrum eines historischen Bergbaureviers mit Edel- und Grundmetallvorkommen, in dem das mineralisierte Material in den meisten Fällen aus strukturell eng begrenzten Spaltengängen mit hohem Winkel und aus Gang-/Verdrängungszonen abgebaut wurde. Die Berichte lassen darauf schließen, dass vom Ende des 19. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts aus diesen Tiefbaugruben mehr als 100.000 Unzen Gold aus etwa 150.000 Tonnen mineralisiertes Material gewonnen wurden (Earle, 1964; Schell, 1963).

Probenahme-Methode, Kontrollkette, Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung Sämtliche Probenahmen wurden unter der Aufsicht der Projektgeologen des Unternehmens durchgeführt, und die Kontrollkette von den Bohrungen bis zur Probenaufbereitungsanlage vor Ort wurde kontinuierlich überwacht. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert; die Trüben der Proben wurden aufgeschlossen und mittels Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss (50 g) auf Gold untersucht. Leerproben oder zertifiziertes Referenzmaterial wurden willkürlich zu den Proben hinzugegeben. Zur Kontrolle der Ergebnisse werden die Proben nochmals von Bureau Veritas Minerals in Reno (Nevada) analysiert.

Qualifizierter Sachverständiger Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Inhalte und Interpretationen wurden von Dr. Criss Capps, PhD., P.Geol., einem unabhängigen Berater von Winston Gold Corp., durchgesehen, überprüft und genehmigt. Dr. Capps ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Offenlegungsstandards für Bergbauprojekte des National Instrument 43-101.

Über Winston Gold

Winston Gold ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich darauf konzentriert, hochgradige, kostengünstige Bergbauprojekte in die Produktion zu überführen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen zwei Gold-/Silberprojekte erworben, in welchen bisher wenig Exploration und Förderung durchgeführt wurde; diese befinden sich in der Nähe der Winston-Goldprojekte Helena, Montana, und Gold Ridge bei Willcox, Arizona.

Im Namen des Board des Unternehmens und Ansprechpartner für weitere Informationen:

Murray Nye, Chief Executive Officer und Director von Winston Gold, Kontaktdaten:

Suite 201-919 Notre Dame Avenue Winnipeg, Manitoba, R3E 0M8 Telefon: (204) 989-2434 E-Mail: murray@winstongold.com

Die CSE hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen weder gebilligt noch missbilligt.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act (Wertpapiergesetz) der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das US-Wertpapiergesetz) oder den Wertpapiergesetzen beliebiger US-Bundesstaaten registriert und dürfen ohne Registrierung gemäß dem US-Wertpapiergesetz bzw. ohne Freistellung von der entsprechenden Registrierungspflicht in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.

Zukunftsgerichtete Informationen Diese Pressemitteilung umfasst bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen gelten können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten sind alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von denen Winston Gold Mining Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei welchen es sich um keine historischen Fakten handelt und die generell, aber nicht immer durch die Wörter erwartet, plant, geht davon aus, ist der Ansicht, beabsichtigt, schätzt, hat vor, potenziell und vergleichbare Ausdrücke oder dadurch gekennzeichnet sind, dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, können, dürften oder sollten. Obwohl das Unternehmen davon überzeugt ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen auf begründeten Annahmen basieren, stellen diese Aussagen keine Garantie für die künftige Performance dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich davon abweichen, was in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt. Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, umfassen unter anderem aufsichtsrechtliche Maßnahmen, die Marktpreise, den Erfolg der Explorations- und Abbautätigkeit und die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen. Die Investoren werden vorsorglich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Gewähr für die zukünftige Performance darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, verpflichtet sich das Unternehmen nicht zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen für den Fall, dass sich die Überzeugungen, Einschätzungen und Meinungen der Geschäftsleitung oder andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39315 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39315&tr=1

