IRW-News: Wide Open Agriculture Ltd.: Wide Open Agriculture Limited: WOA beschafft Kapital in Höhe von 20 Millionen AUD für den Einstieg in die Produktion von Produkten auf pflanzlicher Basis

Wide Open Agriculture Limited (ASX: WOA) (WOA oder das Unternehmen) freut sich, den Erhalt bindender Verpflichtungen von institutionellen und großen Investoren zur Kapitalbeschaffung von 20 Millionen AUD (vor Emissionskosten) durch Platzierung einer einzigen Tranche (Platzierung) bekanntzugeben. Im Rahmen der Platzierung wird das Unternehmen ungefähr 26,7 Millionen neue, voll eingezahlte Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 0,75 AUD pro Aktie ausgeben (Platzierungsaktien).

Die Platzierung wurde von neuen und bestehenden Aktionären des Unternehmens stark unterstützt, und das Unternehmen freut sich, eine Reihe qualitativ hochwertiger institutioneller Investoren für WOAs Aktienregister gewonnen zu haben. Die Platzierung ist weitere Validierung dafür, dass Investoren die Erfolgsbilanz des Unternehmens, Erträge zu steigern, neue regenerative Nahrungs- und Getränkeprodukte auf den Markt zu bringen und Marktanteile zu gewinnen, anerkennen.

Das Unternehmen wird außerdem den bestehenden Aktionären des Unternehmens einen Aktienkaufplan ("SPP") anbieten, um bis zu 2,0 Mio. AUD$ aufzubringen. Im Rahmen des SPP werden bestehende, berechtigte WOA-Aktionäre die Möglichkeit erhalten, weitere Aktien bis zu einem Maximalbetrag von 30.000 AUD pro berechtigten Aktionär zu erwerben, zu dem gleichen Ausgabepreis wie die im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Aktien, d. h. 0,75 AUD pro Aktie.

Während der letzten 12 Monate beschleunigte das Unternehmen die Umsatzgenerierung, unterzeichnete Vertriebsvereinbarungen, entwickelte neue Produkte und verpflichtete sich zum Wettbewerb im Bereich pflanzlicher Nahrungsprodukte mit regenerativem Hafer und Lupine. Erste Rückmeldungen zu diesen Initiativen waren ausgezeichnet, und der erste Erfolg dieser Initiativen zeigt sich in wachsenden Umsatzahlen für Hafermilch und dem Nachweis, dass Lupine-Protein in Dirty Clean Foods Milch-Prototypen mit hohem Proteingehalt integriert werden kann.

Die Finanzmittel aus der Platzierung und dem SPP werden hauptsächlich dafür verwendet werden, Wide Open Agricultures Penetration des schnellwachsenden pflanzlichen Nahrungsmittel-, Getränke und Proteinsektors zu beschleunigen. Die spezifische Verwendung der Erträge wird Folgendes beinhalten:

(1) EINE UNTERNEHMENSEIGENE ANLAGE ZUR PRODUKTION VON PFLANZLICHEN GETRÄNKEN MIT DER GERINGSTEN KOHLENSTOFFBILANZ WELTWEIT

WOA wird eine kommerzielle Produktionsanlage für pflanzliche Milchprodukte entwerfen, bauen und betreiben. Die Anlage wird die erste Produktionsanlage für Hafermilch in Westaustralien sein und Produktion mit der geringsten Kohlenstoffbilanz pro Liter Hafermilch weltweit anstreben. Die Anlage wird Hafermilch und andere pflanzliche Milchgetränke unter der Marke Dirty Clean Food produzieren und Private Label-Kunden Vertragsproduktion anbieten.

Die Anlage wird WOA die Möglichkeit geben, pflanzliche Milchprodukte schnell in Reaktion auf Konsumententrends zu produzieren und transparente Herkunft und Rückverfolgbarkeit unter dem Markenslogan aus regenerativem Anbau und Herstellung in Australien bieten. Es wird erwartet, dass der Bau und Betrieb der Anlage auch die betriebliche Effizienz und die Margen für Dirty Clean Foods OatUP und andere Produkte verbessern wird.

(2) STEIGERUNG & BESCHLEUNIGUGN DER KAPAZITÄT UNSERER ANLAGE FÜR PFLANZLICHES PROTEIN

Das Unternehmen wird den Umfang und die Kapazität der Pilotanlage für funktionelles Lupine-Protein zur Herstellung von Dirty Clean Foods Hafermilch mit hohem Proteingehalt und zur Lieferung von Proben an in der Herstellung von Nahrungsmitteln und Zutaten tätigen Unternehmen erweitern und von Forschung & Entwicklung zur potenziellen Kommerzialisierung weiterentwickeln.

WOA identifizierte bereits den Standort für die Pilotanlage, und die erste Lieferung der Pilotausstattung ging ein. Die innovative Pilotanlage soll die Fähigkeit zur Prüfung der Produktionstechnologie und das Gelatinieren des Lupine-Proteins verbessern und neues geistiges Eigentum und Knowhow zu potenziellen Betriebsgeheimnissen, Know-how und Patentanwendungen aufzubauen.

Die Pilotanlage wird ausreichende Mengen zur Einführung der Hafermilch mit hohem Proteingehalt und für die potenzielle Annahme durch Strategiepartner produzieren. Die Pilotanlage wird die Entwicklung eines hausinternen IPs zur Entwicklung von funktionellem Lupine-Protein ermöglichen. Das Unternehmen wird auch an der Identifikation von Anwendungen für Faser und andere Nährwerte aus Lupinen arbeiten und Betriebsgeheimnisse und die Anwendung der patentierten Technologie für andere, in Australien angebaute regenerative Hülsenfrüchte prüfen.

(3) VERKAUF & MARKETING VON HAFERMILCH + SCHAFFUNG EINER WERTKETTE

Zur Unterstützung der jüngsten Vertriebsvereinbarungen in Zusammenhang mit der Einführung von Dirty Clean Foods OatUP im Markt Singapur und in Woolworths-Läden Siehe ASX-Meldungen vom 5. Oktober 2021 & 22. November 2021

, wird WOA eine Marketingstrategie zur Unterstützung von Online-Verkäufen und Einzelhandelskampagnen zu Dirty Clean Foods Hafermilch und neuen Produktlinien in Australien und Südostasien im Inland und auf internationaler Ebene entwickeln.

(4) ALLGEMEINES ARBEITSKAPITAL

Verwendung zur Unterstützung von Wide Open Agricultures kommerziellem Geschäftsbereich, Dirty Clean Food, als Arbeitskapital, zum Wachstum seines digitalen Geschäftsbereiches, für Hafermilch und zur Schaffung einer Wertkette und neuer Produktlinien in Australien und Südostasien.

WOAs Managing Director, Ben Cole, kommentierte:

In den letzten sieben Jahren haben wir Wide Open Agriculture so positioniert, dass es mit der Nachfrage der weltweiten Verbraucher nach gesunden, nährstoffreichen Lebensmitteln und Getränken, die den Planeten regenerieren, schnell wächst. In den letzten 12 Monaten haben wir das Unternehmen fest als ein führendes Unternehmen im Bereich regenerativer Nahrungsmittel und Agrarwirtschaft in etabliert. Wir wissen, dass dieses Segment mit der Erweiterung unserer pflanzlichen Angebote unserem Ziel der Regeneration entspricht und einen der am schnellsten wachsenden und attraktivsten Marktbereiche in der Nahrungsmittelindustrie darstellt.

Wir schätzen die Unterstützung durch unsere bestehenden und neuen Aktionäre. Die Kapitalbeschaffung wird uns erlauben, unsere Geschäftsbereiche Hafermilch und funktionelles Protein weiterzuentwickeln und die Marke Dirty Clean Food in Australien and Südostasien auszubauen.

Dirty Clean Foods CEO, Jay Albany, kommentierte:

2021 war ein bahnbrechendes Jahr für Dirty Clean Food. Wir bewiesen, dass eine robuste Konsumentennachfrage nach erstklassigen, regenerativ produzierten Nahrungsmitteln in Perth besteht. Wir erweitern jetzt unsere Reichweite auf nationaler Ebene und nach Asien. Selbst nach neun aufeinanderfolgenden Wachstumsquartalen sah die Nachfrage nach den Dirty Clean Food-Produkten - an der Spitze unsere kohlenstoffneutrale Hafermilch - nie besser aus.

Auf dem Weg zum Jahr 2022 freuen wir uns, unsere Absicht zu verwirklichen, eine fortschrittliche grüne Produktionsanlage für Hafermilch zu errichten - die erste in Westaustralien. Die Anlage wird eine Best-Practice-Anlage für die grüne Produktion sein und Dirty Clean Food eine Größenordnung und einen operativen Hebel bieten, während wir die besten regenerativ angebauten Produkte in Westaustralien ernten und mit der Welt teilen.

Angaben zur Platzierung

Der Ausgabepreis von 0,75 AUD stellte einen Diskont von 11,8 % gegenüber WOAs Aktienschlusskurs von 0,85 AUD zu Mittwoch, 24. November 2021 und einen Diskont von 7.2 % gegenüber dem 10 Tages-volumengewichtetem Durchschnittspreis (volume-weighted average price, VWAP) von 0,809 AUD dar. Die Platzierungsaktien entsprechen den bestehenden, voll eingezahlten Stammaktien des Unternehmens. Der Abschluss der Platzierung wird für Freitag, 3. Dezember erwartet.

Die Platzierung wurde entsprechend der derzeitigen Platzierungskapazität des Unternehmens nach den ASX -Kotierungsvorschriften 7.1 und 7.1A durchgeführt. Insgesamt werden 17.169.077 neue Aktien unter der Kotierungsvorschrift 7.1, und 9.497.590 neue Aktien unter der Kotierungsvorschrift 7.1A ausgegeben.

Euroz Hartleys Limited und Canaccord Genuity (Australia) Limited waren als Joint Lead Managers und Bookrunners in Verbindung mit der Platzierung tätig.

AKTIENKAUFPLAN

Das Unternehmen freut sich, neben der Platzierung die Einführung eines Aktienkaufplans (SPP) bekanntzugeben. Im Rahmen des SPP werden bestehende, berechtigte WOA-Aktionäre die Möglichkeit erhalten, weitere Aktien bis zu einem Maximalbetrag von 30.000 AUD pro berechtigten Aktionär zu erwerben. Der Ausgabepreis der SPP-Aktien wird dem Ausgabepreis der im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Aktien, d. h. 0,75 AUD pro Aktie, entsprechen. Der SPP zielt auf die Kapitalbeschaffung von bis zu 2 Millionen AUD ab. WOA kann den SPP nach eigenem Ermessen vorzeitig schließen und das Angebot reduzieren (wenn nötig). Der SPP wird auf 2 Millionen AUD begrenzt sein.

Teilnahme am SPP ist freiwillig und steht ausschließlich Aktionären zur Verfügung, die um 17:00 Uhr AWST (10.00 Uhr MEZ) zum Stichtag Freitag, 26. November 2021 als Inhaber von Aktien eingetragen sind und über eine in Australien oder Neuseeland registrierte Adresse verfügen (berechtigte Aktionäre). Der SPP wird als Ausnahme zu den Platzierungskapazitäten unter den ASX-Kotierungsvorschriften geführt werden.

Weitere Informationen zum SPP, einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des SPP, werden in einem separaten SPP-Angebotsprospekt aufgeführt werden, der am 6. Dezember oder zeitnah zu diesem Datum an die ASX gemeldet und berechtigten Aktionären zugeschickt werden soll.

Voraussichtlicher SPP-Zeitplan

Datum Ereignis

Freitag, 26. NovembeStichtag des Aktienkaufplans (SPP)

r

2021

Montag, 6. Dezember Versand des SPP-Prospekts und Eröffnung

2021 des Aktienkaufplanangebots

(SPP)

Freitag, 17. DezembeAbschlussdatum für den Aktienkaufplan

r (SSP)

2021

Mittwoch, 22. DezembBekanntgabe der Ergebnisse aus dem

er Aktienkaufplan

2021 (SSP)

Donnerstag, 30. DezeAusgabe neuer Aktien unter dem

mber Aktienkaufplan

2021 (SSP)

Freitag, 31. DezembeVoraussichtliche Notierung der neuen Akt

r ien an der

2021 ASX

Dies ist nur ein voraussichtlicher Zeitplan und unterliegt Änderungen nach WOAs Ermessen unter Einhaltung anwendbarer Gesetzgebung und der ASX-Kotierungsvorschriften. WOA behält sich das Recht vor, den Zeitplan zu ändern oder den SPP jederzeit zu annullieren, bevor neue Anteile ausgegeben werden, vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen. WOA ermutigt Aktionäre, die teilnehmen möchten, ihre Antragsformulare so schnell wie möglich einzureichen. Das Unternehmen behält das Recht vor, den SPP durch Meldung an die ASX vorzeitig zu schließen, nach seinem alleinigen und absoluten Ermessen, sollte es dies für nötig erachten.

Diese Pressemitteilung wurde in Übereinstimmung mit den vom Unternehmen veröffentlichten Richtlinien für die kontinuierliche Offenlegung genehmigt und vom Board of Directors abgesegnet.

Über Wide Open Agriculture Ltd.

Wide Open Agriculture (WOA) ist ein an der ASX notiertes, führendes australisches Unternehmen im Bereich regenerative Lebensmittel und Landwirtschaft. Unter der innovativen Marke Dirty Clean Food des Unternehmens werden Lebensmittelprodukte mit einem Fokus auf bewusste Konsumenten in Australien und Südostasien vermarktet und vertrieben. Die Produkte werden aufgrund ihres Marktpotenzials und ihrer positiven Auswirkungen auf Landwirte, deren Anbauflächen und das regionale Umfeld ausgewählt. Der Sitz des Unternehmens befindet sich im Wheatbelt von Westaustralien. WOA operiert nach dem Grundsatz der 4 Renditen tätig und bemüht sich, messbare Ergebnisse bei den Erträgen in den Bereichen Finanzen, Natur, Gesellschaft und Inspiration zu erzielen.

WOA ist an der Australian Securities Exchange (Symbol: WOA) und an der Börse Frankfurt (Symbol: 2WO) notiert und das weltweit erste börsennotierte Unternehmen mit dem Grundsatz der 4 Renditen.

www.wideopenagriculture.com.au

www.dirtycleanfood.com.au

