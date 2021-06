IRW-News: Wide Open Agriculture Ltd.: OatUP sichert sich Erstvertrieb in die Märkte New South Wales und Victoria

IRW-PRESS: Wide Open Agriculture Ltd.



: OatUP sichert sich Erstvertrieb in die Märkte New South Wales und Victoria

23. Juni 2021 - Wide Open Agriculture (WOA) (WOA oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Lebensmittel- und Getränkevertriebsfirma The Market Grocer eine Erstbestellung seines Produkts OatUP für den Verkauf in den australischen Bundesstaaten New South Wales (NSW) und Victoria (Vic) erhalten hat. The Market Grocer ist einer der größten Lebensmittelgroßhändler, der unabhängige Lebensmittelfachgeschäfte und große Supermärkte in ganz Australien beliefert.

Nach einem ersten Testlauf zur Bewertung des potenziellen Kundeninteresses und der möglichen Marktchancen Anfang des Monats haben sich WOA und The Market Grocer auf eine gemeinsame Markteinführung des Produkts OatUP von Dirty Clean Food in New South Wales und Victoria verständigt. The Market Grocer wird für WOA zum ersten Großhändler im Markt New South Wales, und die beiden Unternehmen haben vereinbart, bei der Vermarktung und beim Vertrieb von OatUP in New South Wales und Victoria zusammenzuarbeiten.

Jay Albany, CEO von Dirty Clean Food, erklärt: Nach einem starken Markteinstieg in West- und Südaustralien vor nur sechs Monaten freuen wir uns, nun einen weiteren großartigen Partner an der Hand zu haben, der uns bei der Expansion von OatUP in den östlichen Bundesstaaten Australiens unterstützt. OatUP ist die weltweit erste regenerative und CO2-neutrale Hafermilch. Das ist eine besondere Auszeichnung, die sich mit den Werten deckt, die dem größeren Verbrauchertrend weg von Milchprodukten und hin zu pflanzlichen Milchprodukten zugrunde liegen.

Die im Jahr 2005 gegründete Firma The Market Grocer ist eines der größten Lebensmittelgroßhandelsunternehmen, das unabhängige Lebensmittelfachgeschäfte und große unabhängige Supermärkte in ganz Australien beliefert. The Market Grocer verfügt über Spezialkenntnisse im Vertrieb und Verkauf von schnelldrehenden Konsumgütern (FMCG), nicht nur in New South Wales und Victoria, sondern in ganz Australien, was gut mit der Zielklientel von OatUP harmoniert.

The Market Grocer wird für unabhängige Lebensmittelhändler in New South Wales und Victoria, die OatUP in ihr Sortiment aufnehmen möchten, zum Hauptansprechpartner werden. Die Betriebsstätten in Homebush (New South Wales) und Lilydale (Victoria) wurden bereits mit dem Produkt beliefert, das voraussichtlich ab Ende Juni in den Läden erhältlich sein wird.

Mit diesem Ansatz sichert sich WOA eine Erstpräsenz an der australischen Ostküste, und angesichts der im Vergleich zu Westaustralien deutlich größeren Bevölkerungszahl in den Bundesstaaten New South Wales und Victoria könnte damit auch der Absatz von OatUP erheblich angekurbelt werden. Das Unternehmen wird die Marktteilnehmer über alle weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der geplanten Expansion von OatUP auf nationaler und internationaler Ebene auf dem Laufenden halten.

- ENDE-

Diese Mitteilung wurde im Einklang mit der veröffentlichten kontinuierlichen Offenlegungspolitik des Unternehmens autorisiert und genehmigt und auch vom Board genehmigt.

Für Investoren-, Medien- oder andere Anfragen wenden Sie sich bitte an;

Dr. Ben Cole

Managing Director - Wide Open Agriculture

ben@wideopenagriculture.com.au

+61 415 387 270

Über Wide Open Agriculture Ltd.

Wide Open Agriculture (WOA) ist ein an der ASX notiertes, führendes australisches Unternehmen im Bereich regenerative Lebensmittel und Landwirtschaft. Unter der innovativen Marke Dirty Clean Food des Unternehmens werden Lebensmittelprodukte mit einem Fokus auf bewusste Konsumenten in Australien und Südostasien vermarktet und vertrieben. Die Produkte werden aufgrund ihres Marktpotenzials und ihrer positiven Auswirkungen auf Landwirte, deren Anbauflächen und das regionale Umfeld ausgewählt. Der Sitz des Unternehmens ist im Weizengürtel von Westaustralien. WOA ist nach dem Grundsatz der 4 Renditen tätig und bemüht sich, messbare Ergebnisse bei den Erträgen in den Bereichen Finanzen, Natur, Gesellschaft und Inspiration zu erzielen.

WOA ist an der Australian Securities Exchange (Symbol: WOA) und an der Börse Frankfurt (Symbol: 2WO) notiert und das weltweit erste börsennotierte Unternehmen mit dem Grundsatz der 4 Renditen.

www.wideopenagriculture.com.au

www.dirtycleanfood.com.au

