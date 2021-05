IRW-News: White Metal Resources Corp. : White Metal meldet die endgültigen RC-Bohrergebnisse aus dem Kupfer-Silber-Projekt Taranis in Namibia: 23,0 Meter mit 2,31 % Cu, 46,3 g/t Ag, einschließlich 4,0 Meter mit 4,74 % Cu, 65,1 g/t Ag

IRW-PRESS: White Metal Resources Corp.



: White Metal meldet die endgültigen RC-Bohrergebnisse aus dem Kupfer-Silber-Projekt Taranis in Namibia: 23,0 Meter mit 2,31 % Cu, 46,3 g/t Ag, einschließlich 4,0 Meter mit 4,74 % Cu, 65,1 g/t Ag

Thunder Bay, Ontario, 18. Mai 2021: White Metal Resources Corp. (TSXV:WHM) (FWB: CGK1) (White Metal oder das Unternehmen) freut sich zu berichten, dass das Unternehmen die letzte Charge von Analyseergebnisse der verbleibenden 15 Umkehrspül-(RC)-Bohrlöcher aus seinem im Januar/Februar 2021 absolvierten Bohrprogramm (28 Bohrlöcher über insgesamt 3.226 m) erhalten hat (Tabelle 1). Das Unternehmen hat zuvor bereits die Ergebnisse von 13 Bohrlöchern veröffentlicht (siehe Pressemeldungen des Unternehmens vom 23. März 2021 und 8. April 2021). Alle Bohrlöcher aus dem aktuellen Programm zielten auf den Bereich der historischen Kupfer-Silber-(Cu-Ag)-Lagerstätte Okohongo (Okohongo) ab. Das zu 95 % im Besitz des Unternehmens befindliche Kupfer-Silber-Projekt Taranis (das Projekt oder das Konzessionsgebiet), das die historische Kupfer-Silber-Lagerstätte Okohongo einschließt, befindet sich in Nordwest-Namibia und wird durch die exklusive Schürfkonzession (Exclusive Prospecting Licence/EPL) Nr. 7071 mit einer Gesamtfläche von rund 19.850 Hektar definiert.

Michael Stares, President und CEO des Unternehmens, meint: Wir sehen erneut, dass die RC-Bohrlöcher von Okohongo die historischen Ergebnisse bestätigen, und wir freuen uns darauf, sehr bald eine aktuelle, NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung und einen technischen Bericht anzufertigen. Die starken Kupfer- und Silberpreise verleihen diesem Projekt eine solide Bewertung und wir sehen der Erneuerung unseres Konzessionsgebiets in den kommenden Monaten entgegen. Wir bemühen uns offensiv darum, den Wert unserer Kupferprojekte in Namibia zu maximieren, und konzentrieren uns gleichzeitig auf unser Vorzeige-Konzessionsgebiet, das Goldkonzessionsgebiet Tower Stock im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario.

Tabelle 1. Übersicht über alle Bohrlöcher aus dem Phase-I-RC-Bohrprogramm

BohrloAnzahl *UTM_X*UTM_Y*HöhenlaAzimEinfalLängeAbsch

ch Proben ge ut lwinke (m) nitt

(m) l

OK20-P31 3780517941471602,130270 -65 53,001450

01 .664 1

,357

OK20-P40 3782427941461606,870270 -65 111,01450

02 .969 1 0

,932

OK20-P23 3784747941461615,420270 -60 201,01450

03 .104 6 0

,053

OK20-P31 3783707941461624,669270 -65 180,01450

04 .290 5 0

,475

OK20-P47 3780477941551602,493270 -65 89,001550

05 .821 2

,193

OK20-P12 3781487941541607,783270 -70 100,01550

06 .684 8 0

,958

OK20-P15 3784237941551612,192270 -80 197,01550

07 .230 5 0

,137

OK20-P9 3782747941561609,976270 -70 115,01550

08 .993 0 0

,460

OK20-P0 3779477941541600,070270 -70 100,01550

09 .871 7 0

,662

OK20-P0 3781287941641606,108270 -70 38,001650

10 .181 4

,238

OK20-P7 3782187941651612,069270 -70 120,01650

011 .374 7 0

,274

OK20-P34 3780027941641619,098270 -80 95,001650

012 .120 8

,965

OK20-P26 3783177941641614,443270 -70 160,01650

013 .677 5 0

,360

OK20-P5 3781157941751610,638270 -70 119,01750

014 .797 6 0

,740

OK20-P0 3782217941751621,247270 -70 95,001750

015 .077 8

,902

OK20-P0 3784827941361618,086270 -70 199,01350

016 .096 4 0

,785

OK20-P20 3780557941351623,923270 -65 70,001350

017 .934 0

,870

OK20-P47 3783487941341637,169270 -65 171,01350

018 .414 9 0

,796

OK20-P35 3782217941341610,698270 -70 109,01350

019 .057 9 0

,919

OK20-P40 3781657941351607,957270 -69 80,001350

020 .287 0

,504

OK20-P33 3783637941241642,715270 -70 172,01250

022 .972 5 0

,554

OK20-P14 3780597941251632,337270 -70 66,001250

023 .842 1

,587

OK20-P35 3782157941241613,410270 -70 100,01250

024 .194 7 0

,782

OK20-P30 3781547941451604,565270 -70 75,001450

025 .588 7

,803

OK20-P6 3783617941141645,809270 -70 135,01150

026 .575 4 0

,705

OK20-P47 3782237941151618,148270 -70 103,01150

027 .803 8 0

,224

OK20-P6 3781017941151635,271270 -70 65,001150

028 .417 5

,752

OK20-P28 3781277941631605,923270 -70 108,01650

029 .567 7 0

,621

28 621 3.226

,

00

*mittels DGPS-Messung ermittelt (WGS84 UTM Zone 33S)

Ziel des kürzlich im Konzessionsgebiet absolvierten RC-Bohrprogramms (Bohrlöcher der Reihe OK20-P) war die Verzwillingung vieler der RC-Bohrlöcher, die für die Berechnung der historischen Mineralressourcenschätzung aus dem Jahr 2011 verwendet wurden, und zwar so genau wie möglich, wie in Tabelle zu sehen ist. Das Bohrprogramm enthielt jedoch auch einige Bohrlöcher an neuen Standorten.

Tabelle 2. Ausgewählte Abschnitte aus der letzten Charge von RC-Bohrlöchern

Bohrlocvon bis (AbschAg Cu Pb Zn Cu Historisc

h (m) m) nitt (pp (ppm (pp (ppm (%)hes

(m) m) ) m) ) Bohrloch

OK20-P0138,0142,04,00 2,4 1602 3443111 0,16Neues Loc

4 0 0 h

und 145,0171,026,0045,215962326 115 1,60

0 0

einschl151,0157,06,00 151,54733426 124 5,47

ießl 0 0 8

.

einschl153,0154,01,00 137,1240071 105 12,4

ießl 0 0 0 0 0

.

OK20-P040,0041,001,00 2,6 1250020 65 1,25Neues Loc

17 h

und 57,0063,006,00 31,621823526 99 2,18

OK20-P068,00101,033,0014,19198 955 101 0,92INVR-012

19 0

einschl75,0092,0017,0019,2117751694106 1,18

ießl

.

OK20-P028,0031,003,00 1,7 1642 13 66 0,16INVR-011

20

und 39,0048,009,00 13,11045326 76 1,05

einschl44,0046,002,00 41,32880016 117 2,88

ießl

.

und 56,0070,0014,0015,46956 1024106 0,70

einschl63,0066,003,00 17,013533959 119 1,35

ießl

.

OK20-P043,0047,004,00 8,3 12330119 94 1,23INVR-013

24

einschl43,0045,002,00 13,520300211 75 2,03

ießl

.

und 73,0094,0021,0028,217734145 97 1,77

einschl79,0091,0012,0044,228465142 93 2,85

ießl

.

einschl79,0087,008,00 60,639488193 98 3,95

ießl

.

OK20-P036,0038,002,00 3,1 5575 149 67 0,56INVR-001

25

und 47,0070,0023,0046,3231301108110 2,31

einschl57,0061,004,00 65,147425211398 4,74

ießl

.

OK20-P0123,0126,03,00 32,324212100 94 2,42INVR-066

26 0 0

OK20-P040,0047,007,00 2,9 1875 104 135 0,19INVR-014

27

und 55,0060,005,00 1,2 1450 21 30 0,15

und 63,0070,007,00 2,9 2670 19 62 0,27

und 74,0098,0024,0016,61113419 101 1,11

einschl81,0090,009,00 32,82089022 110 2,09

ießl

.

OK20-P045,0048,003,00 5,0 4420 48 33 0,44INVR-018

28

OK20-P022,0030,008,00 4,5 2737 55 86 0,27INVR-008

29

und 88,00104,016,0018,71250021 140 1,25

0

einschl99,00102,03,00 73,04956717 122 4,96

ießl 0

.

Bohrloch OK20-P013 lieferte keine nennenswerten Durchörterungen und die Bohrlöcher OK20-P09, -010, -015 und -016 durchteuften keine sichtbare Kupfermineralisierung und wurden daher nicht beprobt. Die in Tabelle 2 angegebenen Abschnitte stellen keine wahren Mächtigkeiten dar, sondern beziehen sich auf die Probenabschnitte des RC-Bohrguts, die analysiert wurden.

Nachdem dem Unternehmen jetzt alle Ergebnisse des vor Kurzem absolvierten Bohrprogramms vorliegen, wird es mit der Aktualisierung der historischen Mineralressourcen der Kupfer-Silber-Lagerstätte Okohongo zu einer aktuellen gemäß National Instrument 43-101 (NI 43-101) konformen Mineralressourcenschätzung und der Erstellung eines technischen Berichts beginnen.

Die historische Kupfer-Silber-Lagerstätte Okohongo wurde anhand von historischen und aktuellen Bohrungen abgegrenzt, welche zeigen, dass sich die Lagerstätte über eine Streichlänge von mehr als 600 Meter sowie 400 Meter entlang des Einfallwinkels erstreckt und in alle Richtungen offen ist (siehe Pressemeldung von INV Metals vom 3. August 2011). Die Lagerstätte Okohongo befindet sich innerhalb des Kaoko-Gürtels im Nordwesten Namibias, rund 700 Kilometer nordwestlich von Windhoek, und lagert in einer metasedimentären Stratigraphie. Sie gilt als analog zu den in stratiformen Sedimenten gelagerten Lagerstätten des zentralafrikanischen Kupfergürtels in Zambia und der Demokratischen Republik Kongo. Diese Lagerstätte enthält unter Anwendung eines Cutoff-Wertes von 0,3 % Cu eine historische vermutete Mineralressource im Umfang von 10,2 Millionen Tonnen mit 1,12 % Cu und 17,75 g/t Ag (siehe Tabelle 3, NI 43-101-konformer technischer Bericht von INV Metals Inc., Gültigkeitsdatum: 31. März 2021).

Tabelle 3. Sensitivität der historischen Mineralressourcen (2011) der Kupfer-Silber-Lagerstätte Okohongo (Namibia) gegenüber dem Cutoff-Wert

Cutoff-SpezifischeTonnen Cu Ag Cu (TonAg (UnzKatego

Wert (%) (g/tne en rie

Dichte ) n) )

0,0 2,45 11,6911,0115,85 11 5.95Vermut

,539 7 7 et

.645 .874

0,1 2,45 11,6821,0115,86 11 5.95Vermut

,796 7 7 et

.640 .640

0,2 2,45 11,4531,0216,13 11 5.94Vermut

,414 7 0 et

.219 .047

0,3 2,45 10,1961,1217,75 11 5.81Vermut

,456 4 8 et

.046 .534

0,4 2,45 9,531,1718,66 11 5.71Vermut

5,538 1 9 et

.731 .226

0,5 2,45 8,701,2419,73 10 5.52Vermut

5,239 7 2 et

.993 .454

0,6 2,45 8,141,2920,50 10 5.36Vermut

2,684 4 6 et

.877 .572

0,7 2,45 7,361,3521,61 5.11Vermut

6,110 99 6 et

.810 .714

0,8 2,45 6,371,4523,16 4.75Vermut

9,793 92 0 et

.402 .190

Quelle: NI 43-101-konformer technischer Bericht für das Kupfer-Silber-Konzessionsgebiet Okohongo in Nordwest-Namibia, INV Metals Inc., erstellt von Caracle Creek International Consulting (Pty) Ltd., Südafrika, Gültigkeitsdatum: 31. März 2011.

Das Unternehmen behandelt die in Tabelle 3 ausgewiesenen Tonnagen und Gehalte als historische Mineralressourcen. Die vermutete Mineralressourcenschätzung für die Kupfer-Silber-Lagerstätte Okohongo in Tabelle 3 wurde im Jahr 2011 von qualifizierten Autoren erstellt und entsprach zum Zeitpunkt der Veröffentlichung den CIM-Definitionsstandards für Mineralressourcen und Mineralreserven gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und das Unternehmen behandelt die historischen Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven. Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die historischen Schätzungen nicht bedeuten oder implizieren, dass auf Konzessionsgebiet wirtschaftliche Lagerstätten existieren. Das Unternehmen hat weder eine unabhängige Untersuchung der historischen Schätzungen oder anderen Informationen in dieser Pressemeldung durchgeführt, noch hat es die Ergebnisse der vorherigen Explorationsarbeiten von unabhängiger Seite analysieren lassen, um die Genauigkeit der Informationen zu verifizieren. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese historische Schätzung und andere Informationen in dieser Pressemeldung für die weitere Exploration auf dem Konzessionsgebiet relevant sind.

Probenanalyse

Die RC-Bohrgutproben wurden an das Aufbereitungslabor von Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) in Windhoek (Namibia) geschickt. Nach der Aufbereitung wurden die Proben zur Analyse an die Einrichtung von Actlabs in Ancaster (Ontario, Kanada) weitergeleitet. Die Proben wurden zunächst anhand eines nahezu vollständigen (Near Total) 4-Säuren-Aufschlusses (1F2) mit abschließendem ICP-OES-Verfahren auf Silber, Kupfer und eine Reihe von 33 anderen Elementen analysiert. Anschließend wurden Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 100 ppm (obere Nachweisgrenze für Silber) anhand einer Brandprobe mit gravimetrischem Verfahren (8-Ag) bzw. Proben mit einem Kupfergehalt von mehr als 10.000 ppm (obere Nachweisgrenze für Kupfer) mittels Natriumperoxidfusion mit abschließendem ICP-OES-Verfahren (8-Peroxide ICP) analysiert. Ein Programm zur Qualitätskontrolle/Qualitätssicherung (QA/QC), das die regelmäßige Hinzugabe von Kupfer-Silber-Standard- und Leerproben (zertifizierte Referenzmaterialien) in die Probencharge durch das Unternehmen beinhaltet, wurde zusätzlich zu den branchenüblichen internen QA/QC-Praktiken von Actlabs durchgeführt.

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Scott Jobin-Bevans (P.Geo.), Vice President Exploration und ein Director von White Metal, in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101 überprüft und genehmigt.

Über White Metal Resources Corp:

White Metal Resources Corp ist ein Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Exploration in Kanada und im Süden Afrikas beschäftigt. Nähere Informationen zum Unternehmen erhalten Sie unter www.whitemetalres.com.

