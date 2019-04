IRW-News: White Gold Corp. : White Gold beginnt Exploration auf Vertigo Entdeckung und neu identifizierter Ziele entlang des Vertigotrends auf JP Ross

IRW-PRESS: White Gold Corp.



: White Gold beginnt Exploration auf Vertigo Entdeckung und neu identifizierter Ziele entlang des Vertigotrends auf JP Ross

White Gold Corp. (TSX.V: WGO, OTC - Nasdaq Intl: WHGOF, FRA: 29W) (das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298903) freut sich bekannt zu geben, dass es sein mit 13 Millionen Dollar voll finanziertes Explorationsprogramm für 2019 auf seinem umfangreichen 439.000 Hektar großen Landpaket gestartet hat, das über 40% des produktiven Whitegoldbezirks in Yukon, Kanada, ausmacht. Insgesamt 17.000 m Diamantbohrungen und 7.500 m Reverse Circulation ("RC")-Bohrungen werden in dieser Saison als Teil des systematischen datengestützten Explorationsplans des Unternehmens erwartet, der von den Partnern Agnico Eagle Mines Limited (TSX: AEM, NYSE: AEM) und Kinross Gold Corp (TSX: K, NYSE: KGC) unterstützt wird. Die Explorationstätigkeit auf dem Grundstück JP Ross hat begonnen, wobei der Schwerpunkt auf der Erweiterung des Fußabdrucks der jüngsten Vertigo-Entdeckung und anderer neu identifizierter hochrangiger Ziele entlang des 14 km langen Vertigo-Trends liegt.

Eine Karte mit den Zielen auf der JP Ross-Eigenschaft finden Sie unter http://whitegoldcorp.ca/investors/exploration-highlights/

Zu den Highlights gehören:

- Detaillierte Bodenproben, die 2018 durchgeführt wurden, haben sich als wirksam erwiesen, um die bekannte Mineralisierung bei der Entdeckung von Vertigo hervorzuheben, und haben auch mehrere neue Ziele im Vertigo-Trend und auf der Liegenschaft JP Ross identifiziert, die mit regionalen Skalenstrukturen verbunden sind, was das Potenzial für mehrere mineralisierte Systeme zeigt. Diese Bereiche und werden mit der GT-Sonde und anderen Arbeiten weiterverfolgt, um die Größe und Intensität der Anomalien weiter zu bewerten und 2019 Bohrziele zu definieren.

- GT Probe Probenahme hat auf dem straßenzugänglichen Vertigo begonnen, der sich darauf konzentriert, den Footprint der Entdeckung zu erweitern. Die GT-Sonde wird auch die anderen kürzlich definierten Ziele auf der JP Ross-Eigenschaft testen, die starke Ähnlichkeiten mit Vertigo aufweisen.

- Die RC-Bohrungen, die Anfang Mai auf dem Grundstück JP Ross beginnen sollen, konzentrierten sich auf die Erweiterung von Vertigo entlang des Streichs. Es wird erwartet, dass weitere 4 bis 5 Zielgebiete im Anschluss an das GT Probenprogramm RC-Bohrungen erhalten.

- Es wird erwartet, dass die Diamantbohrungen im Juni mit der Entdeckung von Vertigo beginnen. Auf Vertigo sind 10.000 m Diamantbohrungen geplant, um die Geometrie sowie die laterale und vertikale Kontinuität der 2018 entdeckten mineralisierten Strukturen zu bewerten.

"2018 war ein sehr erfolgreiches Jahr für White Gold, das mehrere brandneue Entdeckungen hervorbrachte, darunter Vertigo, der einige der bedeutendsten Bohrabschnitte ergab, die je im Yukon zu finden waren. "so David D'Onofrio, Chief Executive Officer. "Wir freuen uns sehr, dass wir unser Programm 2019 mit dem Einsatz der GT-Sonde gestartet haben, die sich bei der Definition von Bohrzielen als sehr effektiv erwiesen hat und bei allen vier unserer Entdeckungen im Jahr 2018 eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir sind bestrebt Vertigo weiter zu verfolgen und andere Ziele in der Nähe zu testen, die Ende der letzten Saison durch detaillierte Bodenproben definiert wurden, die ähnliche geochemische und strukturelle Merkmale wie Vertigo aufweisen. Wir freuen uns ebenso darauf, sowohl unsere Flaggschiff-Lagerstätte Golden Saddle als auch die kürzlich erworbene VG-Lagerstätte weiter auszubauen und an unsere anderen Entdeckungen aus dem Jahr 2018 anzuknüpfen sowie unsere neuen, hochrangigen regionalen Ziele erstmals im Jahr 2019 zu testen. Unsere jüngsten Erfolge haben uns weiteres Vertrauen in unsere hochspezialisierten Explorationsmethoden gegeben, und wir glauben, dass dies unser bisher spannendstes Programm sein könnte. "

Exploration Vertigo

Das Unternehmen hat die GT-Sonde auf dem neuen hochwertigen, straßenzugänglichen Vertigo-Fund auf seinem Grundstück JP Ross eingesetzt - einem von vier neuen Goldfunden aus dem Jahr 2018. Vertigo besteht aus einer Reihe von W-NW-tragenden, steil nach Süden abfallenden Strukturen, die über einen 650 m breiten Korridor identifiziert wurden, der 2018 durch RAB/RC-Bohrungen über 300 m zurückverfolgt wurde. Das Gesamtsystem wurde weitere 1.700 m westlich durch Bodenproben, Prospektion und geophysikalische Untersuchungen verfolgt. Die Arbeiten der GT-Sonde konzentrieren sich zunächst auf die Westerweiterung von Vertigo und sollen den Footprint des Systems bewerten und hochrangige Ziele für die Weiterverfolgung von RC-Bohrungen definieren, die Anfang Mai beginnen sollen. Die GT-Sonde ist ein proprietäres Raupengerät, das entwickelt wurde, um Proben von der Boden-Boden-Gestein-Schnittstelle zu entnehmen, was zu einer kostengünstigen und umweltfreundlichen Probenahme führt.

Die Kombination aus GT-Probenahme und detaillierter Bodenuntersuchung führte das Unternehmen 2018 zur Entdeckung von Vertigo. Darüber hinaus wurde das Potenzial für bisher nicht erkannte schmale (<10m) Zonen aus hochwertigem Material (>10 g/t Au) hervorgehoben, die bei herkömmlichen Erkundungsmethoden übersehen worden wären.

Vertigo ist eine der bedeutendsten Entdeckungen des Unternehmens aus der Explorationssaison 2018, mit Bohrhighlights wie dem Loch JPRVERRAB18-014/JPRVERRC18-013, das 22,47 g/t Au über 30,46 m von der Oberfläche, die mit einer Mineralisierung endet; dem Loch JPRVERRAB18-001, das 56,25 g/t Au über 3,05 m durchteuft innerhalb eines breiteren Abschnitts von 17,34 g/t Au über 10,67 m aus 3,05 m Tiefe; Loch JPRVERRAB18-006 schneidet 103,90 g/t Au über 1,53 m innerhalb eines breiteren Abschnitts von 31,35 g/t Au über 6,10 m von der Oberfläche. Es wurden auch mehrere hochwertige Greifproben gefunden, darunter 304,3 g/t, 156,2 g/t und 139,9 g/t.

Neue Ziele auf JP Ross Vorkommen

Die GT-Sonde wird auch auf dem gesamten Grundstück von JP Ross eingesetzt, um mehrere hochrangige Ziele zu verfolgen, die durch detaillierte Bodenproben im Jahr 2018 definiert wurden. Die Ergebnisse der GT-Sonde und anderer spezialisierter Explorationsaktivitäten, die auf den Zielen durchgeführt wurden, werden die Folgebohrungen von RAB/RC leiten. Nachfolgend werden Details zu den ersten zu testenden Zielen mit hoher Priorität erläutert:

Topas

- Direkt südlich von Vertigo gelegen und straßenzugänglich.

- Besteht aus einer Reihe von NE- und NW-Gold in Bodenanomalien über ein Gebiet von 500 m x 1.500 m mit Werten zwischen Spur und 284 ppb Au.

- Ähnliche geochemische Signatur wie Vertigo (Au-Ag-Bi-Pb+/-As).

- Gesteinsproben aus der Fläche lieferten Gehalte bis zu 2,79 g/t Au.

Sabotagetrend

- 7,5 km nordwestlich von Vertigo gelegen.

- Besteht aus mehreren Zonen anomalem Au im Boden über ein Trendfeld von 1,5 km x 5 km NE mit Werten von Spur bis 1.908,3 ppb Au.

- Detaillierte Infill-Bodenproben, die sich auf ein 450 m x 500 m großes Gebiet innerhalb des Sabotagegebiets im Jahr 2018 konzentrierten, lieferten diskrete E-NE- und NW-Trends für Gold in Bodenanomalien mit Werten von Spuren bis 295,3 ppb Au.

- Mindestens 12 weitere Zielgebiete entlang des Sabotagetrends werden im Jahr 2019 mit detaillierten Bodenproben untersucht, wobei GT Probe und andere Erkundungsarbeiten als gerechtfertigt erachtet werden.

Frenzy-Trend

- 8,5 km nördlich von Vertigo gelegen und straßenzugänglich.

- Besteht aus einer Reihe von Gold in Bodenanomalien über einen 1,5 km x 3,5 km großen N-NE-Trend mit Werten zwischen Spur und 1.141,6 ppb Au.

- Detaillierte Bodenproben konzentrierten sich auf zwei Bereiche entlang des Frenzy Trend im Jahr 2018. Die erste umfasste ein Gebiet von 450 m x 500 m nahe dem südlichen Ende des Trends und lieferte sowohl NE- als auch NW-trendiges Gold in Bodenanomalien mit Werten von Spur bis 623,4 ppb Au. Der zweite lag am nördlichen Ende des Trends, der ein Gebiet von 400 m x 450 m abdeckte und eine N-S-Trend-Gold in Bodenanomalie über die Länge des Gitters mit Werten von Spur bis 492,8 ppb Au ergab.

- Detaillierte Bodenproben, die auf mindestens 6 weiteren Zielgebieten entlang des Frenzy-Trends im Jahr 2019 abgeschlossen werden sollen, mit Nachbereitung der GT-Sonde und anderen Arbeiten, die gerechtfertigt sind.

Zusätzliche detaillierte Bodenproben werden auch auf mehreren anderen Zielgebieten auf dem JP Ross Grundstück durchgeführt, darunter Suspicion (4,5 km SE von Vertigo), Stage Fright (9,5 km NW von Vertigo; angrenzend an Sabotage), Psycho (6 km NE von Vertigo) und Xman (12 km N-NE von Vertigo) mit anschließender GT-Probenahme, geophysikalischen Untersuchungen, Prospektion und Grabenbildung.

Über White Gold Corp.

Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von 22.040 Quarzforderungen auf 35 Grundstücken mit einer Fläche von über 439.000 Hektar, was über 40% des Whitegoldbezirks des Yukon entspricht. Das Flaggschiff der Liegenschaft Whitegold des Unternehmens verfügt über eine Mineralressource von 960.970 Unzen, die mit 2,43 g/t Au angegeben ist, und 282.490 Unzen, die mit 1,70 g/t Au abgeleitet wurden, wie im technischen Bericht "Independent Technical Report for the White Gold Project, Dawson Range, Yukon, Canada" vom 5. März 2018 dargelegt, der unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR hinterlegt ist. Die Mineralisierung auf dem Goldenen Sattel und Bogen geht bekanntlich auch über die Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung hinaus. Regionale Explorationsarbeiten haben auch mehrere andere potenzielle Ziele auf den Claim-Paketen des Unternehmens hervorgebracht, die an beträchtliche Goldfunde grenzen, darunter das Coffeeprojekt von Goldcorp Inc. mit einer M&I-Goldressource(1) von 3,4 Mio. oz und das Casino-Projekt von Western Copper and Gold Corporation mit P&P-Goldreserven(1) von 8,9 Mio. Unzen Au und 4,5 Mrd. Pfund Cu. Für weitere Informationen besuchen Sie www.whitegoldcorp.ca .

(1) Die notierte Mineralisierung ist die vom Eigentümer jeder Liegenschaft offenbarte und ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung, die auf dem Grundstück des Unternehmens gehostet wird.

Qualifizierte Person

Jodie Gibson, P.Geo. Vice President of Exploration for the Company ist eine "qualifizierte Person" im Sinne der National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "erwartet" oder "antizipiert" oder "nicht erwartet", "plant" oder "vorgeschlagen", "Budget", "geplant", "Prognosen", "Schätzungen", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Formulierungen oder die Feststellung, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "kann" oder "könnte", "würde", "könnte" oder "wird" durchgeführt werden oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die Ziele, Ziele und Explorationsaktivitäten des Unternehmens, die auf den Grundstücken des Unternehmens durchgeführt und geplant sind; das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens, einschließlich der Frage, ob geplante Explorationsprogramme auf einem der Grundstücke des Unternehmens erfolgreich sein werden; die Explorationsergebnisse sowie zukünftige Explorationspläne und -kosten und -verfügbarkeit.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich voneinander abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem:erwarteter Nutzen für das Unternehmen im Zusammenhang mit der Exploration, die auf den Grundstücken des Unternehmens durchgeführt und vorgeschlagen wird; fehlende Identifizierung zusätzlicher Mineralressourcen oder bedeutender Mineralisierungen; die vorläufige Natur der metallurgischen Testergebnisse; Unsicherheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten der in Zukunft benötigten Finanzierung, einschließlich der Finanzierung von Explorationsprogrammen auf den Grundstücken des Unternehmens; Geschäftsintegrationsrisiken; Schwankungen der allgemeinen makroökonomischen Bedingungen; Schwankungen der Wertpapiermärkte; Schwankungen der Spot- und Terminpreise für Gold, Silber, Basismetalle oder bestimmte andere Rohstoffe; Schwankungen der Devisenmärkte (wie der Wechselkurs des Kanadischen Dollars zum US-Dollar); Veränderungen in der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit der Mineralexploration, der Erschließung und dem Bergbau (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfällen, ungewöhnlichem oder unerwartetem Formationsdruck, Höhleneing und Überschwemmungen); Unfähigkeit, eine angemessene Versicherung zur Abdeckung von Risiken und Gefahren zu erhalten; das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die Beschränkungen für den Bergbau und die Mineralexploration auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinschaften und indigenen Bevölkerungsgruppen; Verfügbarkeit steigender Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinvestitionen und Arbeit; die spekulative Natur der Mineralexploration und -entwicklung (einschließlich der Risiken, die mit dem Erhalt notwendiger Lizenzen, Genehmigungen und Genehmigungen von Regierungsbehörden verbunden sind); die Unwahrscheinlichkeit, dass die erforschten Grundstücke letztendlich zu Minen entwickelt werden; geologische Faktoren; tatsächliche Ergebnisse der aktuellen und zukünftigen Exploration; Änderungen der Projektparameter, wenn Pläne weiterhin bewertet werden; Bodenprobenergebnisse, die vorläufiger Natur sind und keinen schlüssigen Beweis für die Wahrscheinlichkeit einer Mineralvorkommen; Eigentumsrechte an Grundstücken; und die Faktoren, die in der jüngsten vom Management vorgelegten Diskussion und Analyse des Unternehmens beschrieben wurden. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält oder zu diesem Zeitpunkt für vernünftig hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht den Erwartungen, Schätzungen oder Absichten entsprechen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die bei der Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, Änderungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich.

Weder die TSX Venture Exchange (die "Exchange") noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

