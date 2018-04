IRW-News: Westminster Resources Ltd.: WESTMINSTER besetzt Stelle des VP Exploration

IRW-PRESS: Westminster Resources Ltd.: WESTMINSTER besetzt Stelle des VP Exploration

WESTMINSTER BESETZT STELLE DES VP EXPLORATION

Westminster Resources Ltd. (TSX.V: WMR) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Kerry Griffin zum Vice President of Exploration von Westminster Resources bestellt wurde.



Herr Griffin ist ein anerkannter Geologe mit umfangreichen Berufserfahrungen in Südamerika, Australien, Südafrika und der Mongolei. Er war in leitender Funktion bei Newcrest Mining, Consolidated Minerals und Ivanhoe Mines Mongolia tätig und begann seine Karriere als Bergbaugeologe in der Goldmine Telfer.

Herr Griffin hat den technischen Bericht zu Westminsters Kupferprojekten Ilo Este und Ilo Norte in Südperu verfasst. Das Unternehmen hat Herrn Griffin im Rahmen seiner Funktion mit der Leitung des von ihm empfohlenen Arbeitsprogramms in diesen bereits weitgehend erschlossenen Konzessionsgebieten beauftragt. Zu seinen Aufgaben zählt auch der Ausbau von vier weiteren erworbenen Kupferprojekten in Peru, die sich noch in einem früheren Erschließungsstadium befinden. Darüber hinaus wird Herr Griffin Westminster im Hinblick auf das Gold-Kupfer-Silber-Projekt El Cobre im mexikanischen Bundesstaat Sonora beraten.

Glen Indra, President und CEO von Westminster, erklärte: Kerry ist für unser erfahrenes Team hier bei Westminster eine große Bereicherung. Nach dem Abschluss dieses wichtigen Übernahmeprojekts und der Einleitung der von Kerry empfohlenen Arbeitsprogramme in Peru freuen wir uns schon darauf, unsere Aktivitäten zu intensivieren.

Über Westminster:

Westminster Resources ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das in erster Linie in Lateinamerika aktiv ist. Das Unternehmen befindet sich derzeit in einem Übernahmeverfahren, um sich 100 % der Anteile an einem aussichtsreichen Kupfer-Konzessionspaket in Südperu zu sichern. Diese Konzessionsgebiete erstrecken sich über eine Grundfläche von mehr als 36.000 Hektar und befinden sich im ertragreichen Kupfergürtel entlang der peruanischen Küste, wo knapp die Hälfte der Kupferproduktion des Landes stattfindet. Im Rahmen früherer Arbeiten wurden hier sowohl Porphyrvorkommen als auch eine Eisenoxid-Kupfer-Gold-(IOCG)-Mineralisierung entdeckt. Das Unternehmen hält außerdem sämtliche Konzessionsrechte am 18.000 Hektar großen Konzessionsgebiet El Cobre im mexikanischen Bundesstaat Sonora, in dem sich beste Chancen auf die Auffindung von epithermalen Systemen sowie Porphyrsystemen mit Kupfer-Goldmineralisierung bieten.

