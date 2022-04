IRW-News: Wellbeing Digital Sciences Inc. : Wellbeing Digital Sciences gibt kommerzielles und unternehmensweites Update für KGK Science

IRW-PRESS: Wellbeing Digital Sciences Inc. : Wellbeing Digital Sciences gibt kommerzielles und unternehmensweites Update für KGK Science

Das zu 100 % unternehmenseigene Auftragsforschungsinstitut des Unternehmens hat, neben anderen Erfolgen seiner Mitarbeiter, vor Kurzem eine Reihe neuer Verträge unterzeichnet, klinische Forschungsberichte erstellt und behördliche Genehmigungen erhalten

Vancouver, British Columbia, 19. April 2022 - Wellbeing Digital Sciences Inc. (Wellbeing oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: SQ2), ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen, einschließlich psychedelischer Medizin und digitaler Therapeutika, konzentriert, die durch klinische Forschung unterstützt werden, freut sich, ein kommerzielles und unternehmensweites Update zu den jüngsten Erfolgen seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft KGK Science Inc., (KGK oder CRO) zu geben. Das erste Quartal 2022 bot KGK durch die Unterzeichnung neuer Verträge, die Erstellung klinischer Forschungsberichte, den Erhalt behördlicher Genehmigungen und weitere Auszeichnungen des CRO erhebliche Möglichkeiten.

Im ersten Quartal 2022 hat das KGK-Forschungsteam zwei klinische Studienberichte fertiggestellt - eine virtuelle COVID-19-Studie und eine Immunfunktionsstudie. Das Regulierungsteam konnte im März eine Lückenanalyse für ein proprietäres Verabreichungssystem durchführen und erhielt behördliche Genehmigungen für zwei klinische Prüfungen, darunter eine klinische Studie zur Stimmung und eine zur Immungesundheit. Das Regulierungsteam des CRO führte außerdem eine Überprüfung der Ansprüche für zwei Nahrungsergänzungsmittelunternehmen und ein Lebensmittelunternehmen sowie eine Überprüfung der Etiketten für ein Nahrungsergänzungsmittel durch. In Bezug auf Neugeschäfte unterzeichnete KGK im vergangenen Monat sechs Verträge, darunter eine Ames-Studie, drei Anspruchsprüfungen, zwei Projekte zur Markteinführung und Lückenanalyse, zwei Produktlizenzanträge, ein Beratungsprojekt für Ansprüche bezüglich eines Ergänzungsmittels und eines Manuskripts.

Dr. Mal Evans, Chief Scientific Officer von KGK, wird wieder Jurymitglied bei den Nutraingredients Awards 2022 (die Awards) sein, ihr zweites Jahr als Jurorin bei diesen prestigeträchtigen Awards. Mit den Awards werden die besten und intelligentesten Inhaltsstoffe, Produkte, Unternehmen, Menschen und Initiativen in der Ernährungs- und Nahrungsergänzungsmittelindustrie ausgezeichnet.1 Die Preisverleihung findet bereits zum achten Mal statt, die Gewinner werden am 4. Mai 2022 im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung bekannt gegeben. Weitere Informationen zu den Nutraingredient Awards 2022 finden Sie auf der Website von https://nutraingredients-awards.com/live/en/page/home

Andrew Charrette, Director of Regulatory Affairs und Psychedelic Advisor bei KGK, wurde zu einer Podiumsdiskussion bei Lift&Co. Expo (die Expo) in Toronto (Kanada) eingeladen. Er wird eine Session zum Thema New Psychedelics Data: The Latest Industry Analysis for Canadian Psychedelics leiten. Die Expo findet vom 12. bis 15. Mai 2022 im Metro Toronto Convention Center in Toronto (Kanada) statt. Die Expo ist, wie allgemein bekannt, die führende Cannabis-Konferenz und -Messe in Kanada.2 Weitere Informationen zur Lift&Co. Expo auf der Twitter-Seite: https://twitter.com/liftandco

KGK wurde auch eingeladen, sich auf der Nutrition 2022 Live Online (Nutrition 2022), dem jährlichen Flaggschiff-Treffen der American Society for Nutrition, vom 14. bis 16. Juni 2022, virtuell zu präsentieren. Nutrition 2022 ist eine Veranstaltung, die sich mit wissenschaftlichen und klinischen Themen befasst und wissenschaftliche Präsentationen, Live-Fragen und -Antworten, Kleingruppendiskussionen und Networking-Möglichkeiten bietet.3 Das Treffen bietet KGK die Möglichkeit, die erfolgreichen Ergebnisse seiner klinischen Prüfung zu präsentieren, in der die Verwendung natürlicher Gesundheitsprodukte zur Unterstützung der Immunität während der Grippesaison untersucht wurde. KGK reichte eine selbst verfasste Zusammenfassung für A Randomized, Triple-Blind, Placebo-Controlled Clinical Trial Investigating Two Dietary Supplements on Supporting Immune Function in Healthy Adults in a Flu Vaccine Model (Eine randomisierte, dreifach verblindete, placebokontrollierte klinische Prüfung zur Untersuchung von zwei Nahrungsergänzungsmitteln zur Unterstützung der Immunfunktion bei gesunden Erwachsenen in einem Grippe-Impfstoffmodell) vor. Weitere Informationen über Nutrition 2022 finden Sie auf der Website: https://nutrition.org/nutrition-2022-live-online/

Kommentar des Managements

Das Team von KGK hatte einen erfolgreichen Start in das Jahr 2022 und ich möchte allen zu den bisherigen Erfolgen in diesem Jahr beglückwünschen. Ich bin dankbar für all die harte Arbeit, die meine Kollegen und Mitarbeiter geleistet haben, um ein derart überzeugendes Update bereitzustellen. Außerdem bin ich stolz auf Dr. Mal Evans und Herrn Andrew Charrette, die gebeten wurden, KGK bei den Nutraingredients Awards 2022 und der Lift&Co. Expo zu vertreten, sagte Najla Guthrie, CEO von Wellbeing. KGK als Kernkomponente von Wellbeing und seine umfassende Strategie zur Neukonzeptualisierung von Angeboten im Bereich der psychischen Gesundheitsversorgung für Patienten wird weiter gestärkt. Wir sind zuversichtlich, dass wir durch Auftragsforschung, innovative Lösungen und digitale Therapeutika, die sich auf wissenschaftlichen Erkenntnissen stützen, Innovationen im Bereich der psychiatrischen Gesundheitsdienstleistungen vorantreiben werden, um die Präsenz von Wellbeing in Nordamerika und das klinische Expertennetzwerk zu stärken, fügte Frau Guthrie hinzu.

ÜBER KGK SCIENCE

Die im Jahr 1997 gegründete Firma KGK ist eine führende nordamerikanische Auftragsforschungsorganisation mit Sitz in London (Ontario), die in erster Linie qualitativ hochwertige klinische Forschungsstudien mit Schwerpunkt auf Nutrazeutika und aufstrebenden Gesundheitsprodukten durchführt. Die Organisation hat bereits Hunderte von Unternehmen mit maßgeschneiderten klinischen Studien und Strategien zur Wahrung von Rechtsansprüchen erfolgreich dabei unterstützt, ihre Produkte international zu vermarkten. Zum Leistungsangebot von KGK zählen auch die fachkundige Unterstützung bei Behördenverfahren und bei der Einhaltung von Vorschriften, die Rekrutierung von Studienprobanden, sowie Forschungsunterstützungs- und Beratungsleistungen. Das Unternehmen hat bis dato rund 150 Publikationen veröffentlicht, über 400 klinische Studien zu mehr als 40 Indikationen durchgeführt, eine Datenbank mit 25.000 Studienteilnehmern aufgebaut und 10 Millionen Datenpunkte erfasst.

ÜBER WELLBEING DIGITAL SCIENCES

Wellbeing Digital Sciences Inc. ist ein evidenzbasiertes Unternehmen im Bereich der psychischen Gesundheit, das sich auf die Entwicklung und Implementierung innovativer klinischer Lösungen, einschließlich Psychedelika und digitaler Therapeutika, konzentriert und sich auf klinische Forschung stützt. Sein Ziel wird von einem Netzwerk nordamerikanischer Kliniken unterstützt, die Patienten zukunftsweisende Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsinstitut, das Kunden, die Arzneimittel entwickeln, Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Im Wesentlichen ist die Aufgabe des Unternehmens, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu bieten.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Geschäft, die Vermögenswerte oder die Investitionen des Unternehmens, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Art, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreten. Dies kann wiederum dazu führen, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Schätzungen oder Prognosen zukünftiger Leistungen oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem der Zustand der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen, das Interesse der Investoren an der Geschäftstätigkeit und den Aussichten des Unternehmens.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist. Darüber hinaus ist das Unternehmen nicht verpflichtet, die Erwartungen oder Aussagen von Dritten in Bezug auf die oben genannten Punkte zu kommentieren.

