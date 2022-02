IRW-News: Wellbeing Digital Sciences Inc. : Wellbeing Digital Sciences bietet seine erste intravenöse Ketamin-Behandlung im Rahmen des stationären KITE-Programms an

IRW-PRESS: Wellbeing Digital Sciences Inc. : Wellbeing Digital Sciences bietet seine erste intravenöse Ketamin-Behandlung im Rahmen des stationären KITE-Programms an

Die Behandlung wurde zuvor in Ontario im Rahmen der gemeldeten Zusammenarbeit des Unternehmens mit Victoria Wellness und iHealthOX erfolgreich durchgeführt

Vancouver, British Columbia, 15. Februar 2022 - Wellbeing Digital Sciences Inc. (Wellbeing oder das Unternehmen) (NEO: MEDI) (OTC: KONEF) (FWB: MY0), ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, künstliche Intelligenz-gestützte digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert, freut sich, im Rahmen seiner Zusammenarbeit mit iHealthOX in Ontario, die erste erfolgreiche Verabreichung seiner intravenösen Ketamin-Behandlung an einen Patienten im Victoria Wellness Mental Health Residential and Addition Treatment Center (VW oder Zentrum) bekannt zu geben. VW ist eine der ersten stationären Einrichtungen, die eine Ketamin-gestützte Therapie in Kanada anbietet. Das Management von Wellbeing erwartet, dass die Zusammenarbeit zwischen VW, iHealthOX und Wellbeing in naher Zukunft zur vermehrten Behandlung von Patienten mit intravenösen Ketamin-Infusionen führen wird.

Das Zentrum, unter der Anschrift 5316 Rick Lake Scenic Drive in Gores Landing (Ontario), ist eine Rehabilitationseinrichtung und psychiatrische Klinik, die sich auf die Behandlung von Angstzuständen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) durch personalisierte Therapieprogramme konzentriert. Das Unternehmen und VW haben ein erstklassiges, auf Best Practices basierendes, sechswöchiges Programm für stationäre Ketamin-integrierte Therapie (KITE) gestartet. Die ersten drei Wochen des KITE-Programms sind so strukturiert, dass Patienten eine einzigartige Möglichkeit erhalten, von der schnell wirkenden und medizinisch überwachten intravenösen Ketamin-Verabreichung zu profitieren. Dieser Prozess soll helfen, langjährige und gegen verschreibungspflichtige Arzneimittel resistente psychische Erkrankungen wie Depressionen und PTBS zu besiegen.

Die zuvor gemeldete Vereinbarung des Unternehmens mit iHealthOX trug dazu bei, diese erste intravenöse Ketamin-Behandlung zu ermöglichen. iHealthOX wurde entwickelt, um Patienten ein maßgeschneidertes digitales Tool speziell für die psychische Gesundheit bereitzustellen. Die Patienten haben Zugang zu Live-Coaching-Sitzungen, optionaler Einzeltherapie, evidenzbasiertem Schulungsmaterial und Notfallunterstützung rund um die Uhr. Die iHealthOX-Plattform wird Patienten sowohl als Desktop- als auch als mobile Version zur Verfügung stehen und damit die Dienstleistungen des Unternehmens über die Klinikstandorte hinaus erweitern.

Der Erfolg unserer ersten intravenösen Ketamin-Behandlung in Kanada in Zusammenarbeit mit VW, iHealthOX und Wellbeing zeigt, dass Ketamin-basierte Behandlungen für die psychische Gesundheit immer häufiger eingesetzt werden. Ziel des Unternehmens ist seit jeher, einen positiven und signifikanten Beitrag zur psychischen Gesundheit zu leisten, und das bringt uns unserem Ziel einen Schritt näher, sagte Adam Deffett, interimistischer CEO von Wellbeing. Erfolge wie dieser zeigen, warum Wellbeing weiterhin hart daran arbeitet, im Bereich der psychischen Gesundheit etwas zu bewegen, fügte Deffett hinzu.

ÜBER WELLBEING DIGITAL SCIENCES INC.

Wellbeing Digital Sciences Inc. (ehemals KetamineOne Capital Limited) ist ein evidenzbasiertes Gesundheitsunternehmen, das sich auf innovative klinische Lösungen, durch künstliche Intelligenz unterstützte digitale Therapeutika und Auftragsforschung konzentriert. Die Mission des Unternehmens wird durch ein Netzwerk nordamerikanischer Kliniken, die Patienten ketamingestützte Therapien und andere Behandlungsformen anbieten, sowie durch ein Auftragsforschungsunternehmen unterstützt, das Kunden im Umfeld der Medikamentenentwicklung Dienstleistungen im Bereich klinischer Studien anbietet. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, bahnbrechende Behandlungen zugänglicher zu machen und Patienten transformative Erfahrungen zu ermöglichen.

