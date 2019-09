IRW-News: Weekend Unlimited Inc.: Weekend steht in der Endphase der Entwicklung seiner Hanf-CBD-Produktlinie für den Online- und Einzelhandel in den USA

IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend steht in der Endphase der Entwicklung seiner Hanf-CBD-Produktlinie für den Online- und Einzelhandel in den USA

DIE WKND! WELLNESS-PRODUKTLINIE WIRD MIT EINEM SOLIDEN PRODUKTANGEBOT AUF HANF-CBD-BASIS IN DEN GESAMTEN VEREINIGTEN STAATEN VERMARKTET

Vancouver, British Columbia (19. September 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF), ein Unternehmen mit Schwerpunkt auf Lifestyle-Cannabis-Produkten, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine Produktlinie WKND! Wellness im Markt für CBD-Hanf-Produkte sowohl über den Online-Handel als auch über den stationären Einzelhandel vermarkten wird.





WKND! Wellness ist eine für den Internet- und Einzelhandelsverkauf vorgesehene CBD-Produktpalette, die wir in monatelanger Arbeit entwickelt haben. Wir erachten diese Strategie als lukrativ und wichtig, um die Marke dort auszubauen, wo wir die Nachfrage skalieren können, erklärt Chris Backus, President und CEO von Weekend. Wir haben ein umfassendes Produktangebot entwickelt bzw. formuliert und dieses mit einem breitgefächerten Online-Marketingprogramm kombiniert, um während der letzten Vorbereitungen auf den Online-Verkauf ab November 2019 die Marktpräsenz zu erhöhen und den Verkauf anzukurbeln.

Wichtigste Eckdaten zu WKND! Wellness:

- Das Hanf-CBD-Produktangebot von WKND! Wellness wird in Form der vier folgenden Produkte auf den Markt kommen: Body Butter, Full Spectrum-Tinktur, Cooling Gel und Kapseln. Diese Produkte zählen zu den umsatzstärksten Produktsorten in der Hanf-CBD-Branche.

- Die Produkte werden in den Vereinigten Staaten hergestellt.

- Die WKND! Wellness-Produkte sind nach der Guten Herstellungspraxis (GMP) zertifiziert.

- Die Produkte werden in Auftragslabors auf Reinheit und Potenz getestet.

- Die WKND! Wellness-Produkte werden sowohl im Online-Handel als auch im stationären Einzelhandel vertrieben und sind in allen legalisierten Bundesstaaten erhältlich.

- Auf unserer Website, die für mobile Geräte optimiert wurde und alle großen Kreditkartenunternehmen unterstützt, können die Kunden ihre Einkäufe rasch und unkompliziert erledigen.

- Die Marke WKND! Wellness wird über Social-Media-Influencer, digitale Werbung und Partnerfirmen beworben.

- Das Produktions-/Bestellsystem ist skalierbar und damit in der Lage, täglich tausende von Bestellungen abzuwickeln.

Mit der Online-Markteinführung der CBD-Produkte der Marke WKND! Wellness kann das Unternehmen seine Marktpräsenz und Marktanteile enorm erweitern. Die von Weekend Unlimited entwickelten CBD-Produkte der Marke WKND! Wellness werden ausschließlich aus Hanf gewonnen und sind für Konsumenten bestimmt, die einen aktiven Lebensstil praktizieren. Dazu zählen vor allem Frauen, die für sich selbst und ihre Familien Entscheidungen in puncto Gesundheit und Wellness treffen.

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited ist ein Unternehmen, das Lifestyle-Produkte auf Basis von Cannabis als Genussmittel herstellt. Das Unternehmen entwickelt Produkte in Premiumqualität, die überall und jederzeit für ein tolles Lebensgefühl sorgen. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie einem einzigartigen Unterhaltungs- und Bildungsformat (Weekend Live!) ist Weekend Unlimited bestens positioniert, um mit seinen Marken dem Produkt Cannabis als Genussmittel ein Gesicht zu geben. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.weekendunlimited.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

