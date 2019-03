IRW-News: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimiteds CEO gibt Update für Aktionäre

IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimiteds CEO gibt Update für Aktionäre

Weekend Unlimiteds CEO gibt Update für Aktionäre

Das Wachstum der Marke im Februar schließt neben anderen Highlights eine weitere Übernahme und Vertriebspartnerschaft ein

Vancouver, BC, Canada (5. März 2019) - Der Präsident & CEO von Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FSE: 0OS1 - OTCQB: WKULF), Paul Chu hat dieses wichtige Update an die Aktionäre herausgegeben.





Sehr geehrte Aktionäre von Weekend Unlimited:

Das Unternehmen setzt seine Strategie als multinationaler Betrieb aktiv um und entwickelt ein Markenportfolio, mit dem jedes Segment des Freizeit-Cannabis-Marktes in allen Rechtssystemen bedient werden kann, in denen Cannabis zugelassen ist. Wir gewinnen an Dynamik und wollten einige der Highlights des letzten Monats vorstellen, z.B.:

- Internationale Anerkennung durch den Gewinn der POT-Lotterie der kanadischen Börse

- Ein bedeutender Vertriebsvertrag für Canna Candys

- Abschluss der Vereinbarung mit R&D Pharma für vertikale Geschäftsaktivitäten auf dem jamaikanischen vertikalen Markt

- Lizenzierung und Eröffnung des Einzelhandelsgeschäfts von Northern Lights Supply in Alberta

- Expansion in den Markt von Oklahoma

- Besetzung von Führungspositionen in den Bereichen Geschäftsentwicklung, Betrieb und Umsatzgenerierung

- Aufnahme des Handels am OTC QB Markt

Erlauben Sie mir, auf jeden der oben genannten Punkte näher einzugehen:

Auf der Grundlage des Gewinns der POT Lotterie unterzeichnete das Unternehmen einen langfristigen Vertriebsvertrag für Canna Candys, der sich auf den Ausbau der Einzelhandelspräsenz in den Regionen Northeast, Midwest und Southeast der USA konzentriert. Die Strategie beginnt mit den gemischten Fruchtgummis von Canna Candy, die jeweils 5 mg aus 99,6%gem Hanfölextrakt (0% THC und nicht-psychoaktiv) enthalten. Es wird erwartet, dass in naher Zukunft weitere Produkte der Süßwaren- und Getränkemarken von Weekend in den Vertrieb aufgenommen werden.

In Jamaika ermöglicht es der Abschluss der Vereinbarung mit R&D Pharma dem Unternehmen, das Wachstum im medizinischen Tourismusmarkt dieses Landes zu beschleunigen. Weekend wird auch Verbrauchermarken für jamaikanische und internationale Exportmärkte entwickeln und dabei die günstigen Anbaubedingungen sowie die Bedeutung und den Ruf der Cannabisgeschichte in Jamaika nutzen. Die gesamte Anbaufläche umfasst 145 Acres (ca. 59 Hektar) mit einem beachtlichen Ertrag von etwa dem Vierfachen der jährlichen Fruchtfolge.

Wie am 5. Februar angekündigt, erhielt der Einzelhandelsbetrieb nach dem Erhalt von einer von zehn neuen Alberta-Einzelhandelslizenzen zwei Lagerbestandslieferungen und hatte am 23. Februar seine feierliche Eröffnung mit einem erheblichen Besucherandrang, was den Bekanntheitsgrad und Umsatz steigerte. Der Northern Lights Supply Store wird als Anlaufstelle für neue Produkte, Kundendatenerfassung, Bildungsprogramme für das Hotel- und Gaststättengewerbe und als Plattform für Partnerschaften dienen.

Oklahoma bietet eine geografisch vorteilhafte Wachstumsplattform für Weekend. Die von uns angekündigte Übernahme umfasst eine Liegenschaft von 7 Acres (ca. 3 Hektar) mit 20.000 ft2 (ca. 1860 m2) Innenräumen, in denen Pflanzschule/Anbau und Extrakt-Produktion untergebracht sind. Die Pläne sehen auch eine 1500 ft2 (ca. 140 m2) große Einzelhandelsfläche für einen Concept Store [eine konzeptionelle Mischung aus Warenhaus und Boutique] vor, der als erster Standort von Weekend in Oklahoma entwickelt werden soll. Zusätzliche Flächen werden für die Produktion und Verpackung von Weekends Canna Candys Marken für den Vertrieb in Oklahoma vorgesehen. Die Lizenzen für Anbau, Verarbeitung und Transport sind erteilt und es liegt ein Antrag auf eine Einzelhandelslizenz vor.

Unser anfänglicher Produktfokus für den medizinischen Markt in Oklahoma wird sich auf Vape (Dampf) -Patronen (für E-Zigaretten), Dab Rigs (Wasserpfeifen zum Rauchen von Cannabis-Konzentrat) und Süßwarenprodukte konzentrieren. Die Markenstrategie wird skalierbar sein und sich auf Getränke, Topicals [Arzneiprodukte für äußerliche Anwendung] und Nahrungsergänzungsmittel erstrecken.

Neben der Notierung am OTC QB, die das Unternehmen für US-Investoren zugänglicher machen wird, hat die Bildung eines starken Führungsteams höchste Priorität. In den letzten 30 Tagen haben wir Clint Pyatt als Director of Revenue Generation (Ertragsgenerierung), Ese Roberts als Director of Operations Karl Schmieder, MS/MFA, als Director of Business Development und Tom Wisniewski als VP Sales Operations eingestellt.

Die Erfahrung und das Verständnis dieses Führungsteams für unsere Vision werden sofort in die Tat umgesetzt, um erstklassige Abläufe und Vertriebsprozesse aufzubauen und zu skalieren und unseren Wachstumskurs zu verstärken, während das Unternehmen seine eigenen, konsumentenorientierten Marken einführt und Hanfölextrakt-Produkte in den gesamten USA im Mittelpunkt stehen.

Mit freundlichen Grüßen

Paul Chu

Präsident und CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Paul Chu, President und CEO

Tel: 1 (236) 317-2812 - 1(888) 556-9656 (gebührenfrei)

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited nutzt seine umfangreichen Beziehungen in der Branche, um eine Lifestyle-Marke mit Premium-Produkten zu etablieren und den Kunden die besten Momente ihres Lebens zu bieten. Das Unternehmen verbindet und skaliert kleine bis mittlere Marken, vor allem in den Kategorien Blüten, Extrakte und Lebensmittel. Weekend Unlimited Marken verfügen über erstklassige Betriebsabläufe, Vertrieb und eine starke Umsatzentwicklung und sind somit ideale Kandidaten für den Einsatz von Kapital und Know-how durch den Zugang zu Technologien, Infrastruktur und zentralen Systemen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.weekendunlimited.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, auf denen solche Informationen beruhen, sich möglicherweise als ungenau herausstellen könnten, selbst wenn diese zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nicht als verlässlich gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!



https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46096



https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=46096&tr=1

