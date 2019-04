IRW-News: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited präsentiert sich in neuem Outfit

IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited präsentiert sich in neuem Outfit

Weekend Unlimited präsentiert sich in neuem Outfit

Neue Pop-Art-Produktlinie kommt im Mai auf den Markt

New York, NY (10. April 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF) hat heute angekündigt, dass es sich mit einer neuen Markenidentität, einem neu gestalteten Logo sowie neuen Designs für sein Produktportfolio am Markt präsentieren wird.



Damit demonstriert das Unternehmen sein Bestreben, im Markt für Cannabis als Genussmittel zur Lifestyle-Marke mit dem stärksten Wiedererkennungswert aufzusteigen.

Unser neues Branding basiert auf unseren umfangreichen Erfahrungen im Aufbau von Marken für abgepackte Verbrauchsgüter und auf den Trends, die wir über Marktforschungsinitiativen herausgefiltert haben, erklärt Herr Chu. Die Cannabisbranche befindet sich derzeit noch in der Aufbauphase. Wir glauben aber schon jetzt, dass authentische Marken mit faszinierenden Stories und zuverlässige, hochwertige Produkte am Ende die Gewinner sein werden. Mit unserer neuen Marke führen wir unsere Produkte auf eine ansprechende und unterhaltsame Weise an die Konsumenten heran.

Weekend präsentiert neues Logo

Die neue Markenidentität präsentiert sich mit einem Logo, in dem der Name Weekend Unlimited abgekürzt als WKND! in einfachen, kleingeschriebenen Lettern und verschiedenen Farben dargestellt wird. Damit sollen die mit den Produkten des Unternehmens assoziierten Emotionen und der Lifestyle zum Ausdruck gebracht werden. Durch die Verkürzung des Markennamens auf wknd! wird ein ikonenhaftes, einprägsames Zeichen gesetzt, das - auf Produkten und Verbrauchsgütern aufgebracht - jeden sofort an die schönsten Tage der Woche, das Wochenende, denken lässt.

Das neue Logo von Weekend Unlimited leuchtet in den Farben blau, orange, violett und grün. Diese Farben stehen für Vertrauen, Faszination und Begeisterung, Selbstbewusstsein, Wachstum und Fülle. Das neue Logo wird auf allen Produkten des Unternehmens aufgebracht - primär auf den Produkten der Linie WKND!, aber auch als Dachmarke auf den Produkten der Untermarken Verve, CHAMP und Canna Candys. So wird das gesamte Portfolio unter einem gemeinsamen Banner vereint, mit dem sich das Unternehmen als aufstrebende Lifestyle- und Wellness-Marke mit Führungspotenzial im Markt für Cannabis als Genussmittel präsentiert.

Weekend führt neue Produkte ein

Die neue Produktlinie umfasst die sogenannten Einweg-Vaporizer Pens mit markenrechtlich geschützten CBD- und THC-Rezepturen, vorgedrehte Cannabis-Zigaretten, Fruchtgummis auf Hanfbasis, entzündungshemmende und schmerzlindernde Tinkturen, eine Schmerzsalbe und einen Intimspray für lustvolle Stunden. Die neue Marke und Produktlinie wird erstmals im Mai 2019 auf den Markt kommen.

Herr Paul Chu meint weiter: Unser neues Logokonzept bringt die Begeisterung, mit der wir unsere Marke aufbauen, genau auf den Punkt. Es sorgt für Aufmerksamkeit und macht Lust auf Dabeisein. Unsere neuen Produkte sollen zeigen, dass Weekend mit einzigartigen Cannabis- und CBD-Produkten in Premiumqualität aufwarten kann, die man als Kunde gerne probiert und dann immer wieder kauft. Wir werden unser Markenversprechen einlösen. Bei uns erhält man die besten Produkte am Markt. Punkt.

Nähere Details finden Sie unter www.weekendunlimited.com.

Firmen der Medienbranche können per E-Mail (media@weekendunlimited.com) eine umfangreiche Pressemappe anfordern.

TWEET: @WeekndUnlimited unveils new product look and launches new products. http://tiny.cc/zv1z4y

Weekend Unlimited

524 Broadway

New York, NY 10012

www.weekendunlimited.com | @weekendunlimited

CSE: POT | FWB: 0OS1 | OTCQB: WKULF

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited ist ein Unternehmen, das Lifestyle-Produkte auf Basis von Cannabis als Genussmittel herstellt. Das Unternehmen entwickelt Produkte in Premiumqualität, die überall und jederzeit für ein tolles Lebensgefühl sorgen. Mit Betriebsstätten bzw. Handelsniederlassungen in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Oklahoma und Washington, einem Geschäftszweig für Getränke in Arizona, internationalen Repräsentanzen in Kanada und Jamaica sowie einem einzigartigen Unterhaltungs- und Bildungsformat (Weekend Live!) ist Weekend Unlimited bestens positioniert, um mit seinen Marken dem Produkt Cannabis als Genussmittel ein Gesicht zu geben. Weitere Informationen unter www.weekendunlimited.com

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

