IRW-News: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited kündigt Herbsternte im Orchard Heights-Grundstück an

Weekend Unlimited kündigt Herbsternte im Orchard Heights-Grundstück an

Lizenzierter Pächter von Orchard Heights Growers hat die Proof-of-Concept-Pflanzen geerntet, bevor er den Cannabismarkt für Erwachsene mit hochwertigen Produkten beliefert

VANCOUVER, BC, KANADA (6. November 2018) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: YOLO - FWB: 0OS1) teilt Informationen zur Ernte des lizenzierten Pächters von Orchard Heights Growers, einer Marke und einem Grundstück von Weekend Unlimited in Wenatchee (Washington), mit.





Der lizenzierte Pächter von Orchard Heights, ein kommerzieller Tier 3-Cannabisproduzent/-verarbeiter ohne Pestizideinsatz, führte vom 30. Oktober bis 2. November seine erste Ernte durch, wobei über eine Tonne hochwertiges, mit Sonnenkraft gezüchtetes Cannabismaterial produziert wurde. Das Material wird derzeit getrocknet, bemerkte Herr Cody Corrubia, President und CEO von Weekend Unlimited.

Wichtigste Ergebnisse der Ernte und zukunftsgerichtete Produktions- und Umsatzschätzungen:

- In den vier Tagen wurden auf 10.000 Quadratfuß Anbaufläche etwa 4.000 Pfund Cannabisrohmaterial geerntet

- Mit dem geernteten Material sollte man über 50.000 Gramm Premium-Konzentrat, 250.000 Joints (Pre-Rolls) oder mit Premium-Konzentrat durchzogene Joints produzieren können.*

- Diese Proof-of-Concept-Ernte mit 1.408 Pflanzen und 10.000 Quadratfuß Anbaufläche sollte einen Umsatz von rund 500.000 USD generieren.**

Annahmen und Risiken hinsichtlich der obigen zukunftsgerichteten Aussagen:

*Aus 4.000 Pfund entstehen nach der Trocknung 700 Pfund, was einer Ausbeute von 18 % entspricht. Dies kommt 57.078 Gramm Konzentrat gleich. 700 Pfund (bei 453 Gramm pro Pfund) ergeben 317.100 1-Gramm-Joints.

**Die Umsatzschätzungen basieren auf einem durchschnittlichen Marktpreis von 10 Dollar pro Gramm Live Resin (Öl aus Frischpflanzen) und 2 Dollar pro Gramm für Joints.

Es besteht das Risiko von Schimmel und Verunreinigungen in der Blüte; das würde dazu führen, dass nur Konzentrat produziert wird. In diesem Fall kann die Produktionsmenge geringer ausfallen als erwartet.

Die 4.000 Pfund Material (Nassgewicht) der Proof-of-Concept-Ernte werden zur Herstellung von Konzentraten und Joints verwendet. Ein Teil des besten Materials wird eingefroren und für die Einführung einer Marke für hochwertiges Live Resin (Öl aus Frischpflanzen) in diesem Winter reserviert, fügte Herr Corrubia hinzu.

Das Orchard Heights-Grundstück wird als B2B-Lösung für unabhängige Anbaubetriebe positioniert, die nach hochwertigem genetischem Material, Beratung hinsichtlich Landbauverfahren sowie Verarbeitungs- und Vertriebslösungen suchen.

Orchard Heights entwickelt die erforderliche Infrastruktur, um diesen Markt zu bedienen, darunter eine Aufzuchtanlage mit Gewebekultur- und roboterbasierter Automationstechnologie, die im Rahmen des derzeitigen Betriebs den Anbau von über 2 Millionen Pflanzen pro Jahr ermöglicht, was einem Pflanzenbewuchs auf über 10 Millionen Quadratfuß entspricht. Die Entwicklung der vorgenannten Infrastruktur ist im Gange und soll innerhalb von sechs Monaten zu Kosten von rund 1 Million US-Dollar abgeschlossen werden.

Mit der erwarteten Konsolidierung und des anhaltenden Wachstums des 1,3 Milliarden US-Dollar-Markts im US-Bundesstaat Washington (https://www.tre.wa.gov/portfolio-item/washington-state-marijuana-revenues-and-health/) wird sich Orchard Heights in erster Linie auf das B2B-Modell- und Aufzuchtgeschäft konzentrieren und sich bemühen, von seinen landwirtschaftlichen Systemen und Effizienzen zu profitieren, um der Marktführer in der kommerziellen Cannabisproduktion zu werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Telefon: 1 (236) 317-2812 - 1(888) 556-YOLO (9656) (gebührenfrei in Nordamerika)

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

WEEKEND UNLIMITED

Suite 734 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, B.C., V7X 1B1

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, das Branchenumfeld und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen bei der Erstellung solcher Informationen als ungenau erweisen könnten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

