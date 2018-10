IRW-News: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited LIVE auf dem Weg nach Hollywood

IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited LIVE auf dem Weg nach Hollywood

Weekend Unlimited LIVE auf dem Weg nach Hollywood

Abteilung LIVE von Weekend Unlimited USA im Oktober in Hollywood zu Gast

Los Angeles (Kalifornien, USA), 23. Oktober 2018. Weekend Unlimited USA Inc. (CSE: YOLO, FWB: 0OS1) (Weekend USA oder das Unternehmen), ein Lifestyle-Cannabisunternehmen, hat sein Weekend Unlimited LIVE-Programm für Oktober gestartet, um die Markenbekanntheit zu erhöhen und neue Beziehungen in der US-amerikanischen und internationalen Unterhaltungsbranche aufzubauen.





Einführung von Weekend Unlimited LIVE:

Weekend Unlimited LIVE wurde konzipiert, um das Publikum durch Veranstaltungen und Erfahrungen an der Lifestylemarke teilhaben zu lassen. Die Erfahrung und das Engagement reicht von Glasblasveranstaltungen von Jerome Baker über Klubveranstaltungen, Konzerte, Reisen, Interaktionen in sozialen Medien, Mode und Accessoires bis hin zum Aufbau von Beziehungen in seinen Communitys. Weekend Unlimited LIVE arbeitet daran, das Profil der Produktmarken von Weekend Unlimited USA auf den legalen Märkten in US-Bundesstaaten und anderen internationalen Rechtsprechungen zu steigern.

Weekend Unlimited LIVE ist auf dem Weg nach Hollywood! Im Rahmen der Errichtung eines Weekend Unlimited LIVE-Hauses in Hollywood für den Monat Oktober laden wir die Unterhaltungsbranche ein, sich an unserer Marke zu beteiligen und dazu beizutragen, jenen Lifestyle zu gestalten, der durch den Slogan Lifes Highs. Anytime. Anywhere versinnbildlicht wird, sagte Cody Corrubia, President und CEO von Weekend Unlimited USA.

Die Weekend Unlimited LIVE-Veranstaltungen werden Folgendes umfassen:

- Emily Ratajkowski und Travis Scott an Halloween

- Machine Gun Kelly

- Nas

- Vesper-Release-Party von Paul Pierce

- 2 Chainz

- Madeintyo

Weekend Unlimited LIVE wird im Mittelpunkt eines Monats an Veranstaltungen stehen, einschließlich Livemusik, Partys und Prominentenauftritte, vor allem bei der von Emily Ratajkowski veranstalteten Weekend Unlimited LIVE Halloween Party im Poppy Nightclub mit dem Interpreten Travis Scott, fügte Herr Corrubia hinzu.

Wir sind bestrebt, eine renommierte Lifestylemarke in den USA zu werden, und hierfür ist es wichtig, direkte Kontakte zu knüpfen und langfristige Beziehungen mit Trendsettern aufzubauen, die an diese Cannabisbranche, die sich noch in einem frühen Stadium befindet, glauben und vor allem ein Teil der Gestaltung von dessen Richtung sein möchten, sagte Herr Corrubia.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Herr Cody Corrubia, President & CEO

Telefon: 1 (236) 317-2812

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der Canadian Securities Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung könnten zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die beträchtliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management zurzeit zur Verfügung stehen. Oftmals, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder durch Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, identifiziert werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich tatsächliche Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in zukunftsgerichteten Informationen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Auswirkungen der allgemeinen Wirtschaftslage, das Branchenumfeld und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen bei der Erstellung solcher Informationen als ungenau erweisen könnten, obwohl sie zum Zeitpunkt der Erstellung als vernünftig erachtet wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten daher nicht als verlässlich angesehen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen -, sofern dies nicht von den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44961

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44961&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA94856V1094

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.