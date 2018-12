IRW-News: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited Inc. ernennt Herrn Paul Chu zum President und CEO

IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.: Weekend Unlimited Inc. ernennt Herrn Paul Chu zum President und CEO

Das Unternehmen holt den erfahrenen führenden Experten für abgepackte Verbrauchsgüter ins Boot, um die erworbenen Marken nach Kanada, Jamaika, den USA und andere internationale Märkte zu bringen und auszubauen

Vancouver, British Columbia, Kanada (18. Dezember 2018) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: YOLO) (FWB: 0OS1) gibt die Ernennung von Herrn Paul Chu zum President und CEO bekannt.



Als Führungskraft und Unternehmer kann Herr Chu auf eine 25-jährige Erfolgsbilanz in einer Vielzahl von Branchen zurückblicken, darunter CBD-Cannabis, Technologie, Hardware/Software, Lebensmittel und Getränke, Telekommunikation, Gastronomie und Immobilien.

Unter der Leitung von Herrn Cody Corrubia hat Weekend Limited ein solides Portfolio von Marken in den Kategorien Blüten, Lebensmittel und Extrakte erworben bzw. Erwerbsvereinbarungen abgeschlossen, sagte Herr Kevin Ernst, Corporate Director von Weekend Unlimited. Cody hat das Unternehmen in mehreren Märkten wie Kalifornien, Kanada, Jamaika, dem US-Bundesstaat Washington sowie anderen Rechtsgebieten in den Vereinigten Staaten, in denen Cannabis legal ist, positioniert, um ein starkes Produktportfolio mit Wachstumschancen für 2019 wirksam einzusetzen. Bei der Zusammenarbeit mit Paul bei der Aufnahme von Canna Candys in unser Portfolio wurde deutlich, dass er die Führungsqualitäten und die Erfahrung hat, die wir brauchen, um mit Weekend Unlimited die nächste Entwicklungsebene zu erreichen, so Herr Ernst weiter.

Herr Chu hat Unternehmen in der Cannabidiol-(CBD) -Cannabisbranche mitbegründet und Führungspositionen bei diesen bekleidet, darunter HEY MARY und Canna Candys. Darüber hinaus war Herr Chu Mitbegründer der High Desert Group und Boom Energy NYC. Er war als Managing Director bei Johnny Rockets NYC, als Chairman und CEO bei iSWIMBAND, als Mitbegründer bei Mobike123 und VIAONE Technologies, als Mitbegründer und Co-CEO bei Urban Wireless und als Vice President bei Regal China Cruises tätig.

Es ist mir eine Ehre, Weekend Unlimited beizutreten, während wir das Unternehmen zur weltweit führenden Lifestyle-Marke für den Freizeitkonsum von Cannabis ausbauen, meinte Herr Chu. Ich bin optimistisch gestimmt, was die Aussichten und Chancen für die Einführung innovativer hochwertiger Produkte und Dienstleistungen in unseren bestehenden und neuen Märkten angeht. Auf Grundlage unserer bisherigen Erfolge hat Weekend Unlimited die beispiellose Gelegenheit, eine Nachfrage für ein verbraucherorientiertes Portfolio von Cannabismarken für den Freizeitkonsum zu schaffen.

Paul Chu besuchte die Marshall School of Business an der University of Southern California. Er war President von IDV - Hansen Beverage Company. In dieser Funktion etablierte er das Vertriebsnetz, mit dem das Frischsaftunternehmen aus Südkalifornien in 13 US-Bundesstaaten an der Nordostküste der USA eingeführt wurde. Herr Chu brachte außerdem die Bewegung zur Mischung von frisch gepresstem Saft mit Monster Energy im Nordosten der USA auf den Weg und platzierte das Produkt erfolgreich auf den Regalen von SYSCO Foods, 7-Eleven und den Feinschmeckerläden von New York City.

Herr Chu war Mitentwickler der ersten Prepaid-Telekommunikationsplattform, die sich als erste als digital aufgebauter und verwalteter Master-Distributor von Mobiltelefonen und Prepaid-Leistungen etablierte und innerhalb von vier Jahren nach Gründung über 750 Millionen Dollar einbrachte. Paul hat Produkte bei großen Einzelhandelskonzernen wie Walmart, Toys R Us und Staples platziert. Er ist Gründer von HEY MARY, der ersten Plattform auf künstlicher Intelligenz-Basis für die Dosierung und Abgabe von Cannabis für den persönlichen Gebrauch.

Das Unternehmen möchte Cody Corrubia, dem Gründungs-President und CEO für seine Bemühungen danken. Er hat Weekend Unlimited zu dem gemacht, was das Unternehmen heute ist.

