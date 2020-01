IRW-News: Weekend Unlimited Inc.: WKND!-Markenprodukte mit starker Performance in Oklahoma Ergebnisse im ersten Monat ergeben WKND!-Markenprodukte in 35 Läden, mit über 2000 verkauften Einheiten

IRW-PRESS: Weekend Unlimited Inc.



: WKND!-Markenprodukte mit starker Performance in Oklahoma Ergebnisse im ersten Monat ergeben WKND!-Markenprodukte in 35 Läden, mit über 2000 verkauften Einheiten

Vancouver, BC (27. Januar 2019) - Weekend Unlimited Inc. (Weekend oder das Unternehmen) (CSE: POT - FWB: 0OS1 - OTCQB: WKULF), ein Lifestyle-Cannabis-Unternehmen, gibt ein Update zu seiner Markteinführung in Oklahoma, mit starker Performance des Unternehmens im ersten Betriebsmonat.

Oklahoma Highlights:

- WKND!-Markenprodukte jetzt in 35 Läden erhältlich

- 2020 Einheiten von WKND!-Markenprodukten seit Mitte Dezember verkauft

- 12 Nachbestellungen von WKND!-Markenprodukten, die den kompletten Verkauf der Erstlieferung anzeigen

- Aufgrund des Erfolgs der WKND!-Markenprodukte erweitert das Unternehmen seine WKND!-SKUs [Stock Keeping Units = Artikelpositionen]

- Aufgrund des Erfolgs von WKND!-Markenprodukten wird das Unternehmen darüber hinaus die Einführung von Produkten der Marke Orchard Heights beschleunigen, mit dem Ziel, diese bis zum Ende des ersten Quartals auf den Markt zu bringen.

Im Bundesstaat Oklahoma gibt es rund 1500 Einzelhandelsgeschäfte. Unser Verkaufsteam konnte im ersten Monat rund 15% dieses Marktes erreichen und hervorragende Ergebnisse erzielen. Wir sind damit unserem Auftrag nachgekommen, profitabel zu arbeiten, sagte der Präsident und CEO von Weekend, Chris Backus. Wir planen, im nächsten Monat 300 neue Läden zu erreichen, da die Resonanz auf die Marke ausgesprochen positiv ist. Unsere Partner in Oklahoma, Ruby Mae's, sind wirklich fantastisch und erfüllen alle unsere gemeinsamen Ziele, ein gutes Zeichen für Wachstum und die zukünftige Entwicklung.

Der Markt hat die Marke WKND! sehr gut angenommen und unsere Partner vor Ort sind wirklich davon begeistert, wie wir eine starke Einzelhandelspräsenz aufbauen und die Linie mit dem Portfolio von Ruby Mae erweitern, sagte der CEO von Ruby Mae, Travis Hunter. Wir schaffen die Voraussetzungen für einen insgesamt führenden Marktanteil, und die zusätzliche Produktlinie der Marke Orchard Heights wird von den Käufern mit großer Begeisterung angenommen.

Die Industrie für medizinisches Marihuana in Oklahoma hat sich zu einer der größten und wertvollsten in den USA entwickelt. Der Markt hat mit über 200.000 registrierten medizinischen Cannabis-Patienten, was 5% der 4.000.000 Einwohner des Staates entspricht, und mit einem Umsatz von über $350 Millionen im ersten Jahr die Prognosen übertroffen.1 Zum Vergleich: Florida hat 21.000.000 Einwohner und nur 300.000 medizinische Marihuana-Konsumenten, was 1,4% der Bevölkerung entspricht2. Es ist offenkundig, dass die Strategie von Weekend, in Oklahoma frühzeitig aktiv zu werden, Ergebnisse bringt.

Wir wissen, dass wir fantastische Marken haben, das hat die Reaktion von Partnern und Einzelhändlern bewiesen. Der Schlüssel liegt nun darin, unsere Strategie weiter voranzutreiben, um das Markenbewusstsein bei den Verbrauchern zu steigern, nachhaltige und profitable Beziehungen zu pflegen und auf jedem einzelnen Erfolg aufzubauen, indem wir in vielversprechenden Staaten wie Oklahoma einsteigen, wo es die Möglichkeit gibt, eine starke und profitable Marktpräsenz für unsere Marken zu erreichen, fügte Backus hinzu.

1 https://mjbizdaily.com/oklahoma-medical-marijuana-industry-on-pace-to-hit-350-million/

2 https://www.fool.com/investing/2019/12/04/for-cannabis-oklahomas-more-than-ok.aspx

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Chris Backus, President & CEO, Director

Tel: 1 (236) 317-2812 - 1(888) 556-9656 (gebührenfrei)

E-Mail: IR@weekendunlimited.com

Über Weekend Unlimited Inc.

Weekend Unlimited ist ein Unternehmen, das Lifestyle-Produkte auf Basis von Cannabis als Genussmittel herstellt. Das Unternehmen entwickelt Produkte in Premiumqualität, die überall und jederzeit für ein tolles Lebensgefühl sorgen. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada ist Weekend Unlimited bestens positioniert, um mit seinen Marken dem Produkt Cannabis als Genussmittel ein Gesicht zu geben. Weitere Einzelheiten erfahren Sie unter www.weekendunlimited.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Finanzlage, der Geschäftsstrategie, der Verwendung von Einnahmen, der Vision des Unternehmens, geplanter Erwerbe, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischer Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Pläne und Ziele des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung zurzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

