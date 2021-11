IRW-News: Water Ways Technologies Inc.: Water Ways erhält neue Aufträge für sein IOT-smartes Bewässerungs- und Düngesystem für medizinischen Cannabis

IRW-PRESS: Water Ways Technologies Inc.: Water Ways erhält neue Aufträge für sein IOT-smartes Bewässerungs- und Düngesystem für medizinischen Cannabis

11. November 2021 - Toronto, Ontario - Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet, freut sich bekannt zu geben, dass es drei neue Aufträge für seine medizinischen Cannabis Internet of Things ("IOT") Wasser- und Kontrollsysteme erhalten hat.





Zwei Aufträge von bestehenden Kunden bestehen aus:

1. -ein Bewässerungs- und computergesteuertes Kontrollsystem für eine Quarantänestruktur zur Validierung des Imports neuer Cannabisgenetik. Das Bewässerungs- und computergestützte Kontrollsystem in der Struktur soll ein gleichmäßiges Wachstum und optimale Anbaubedingungen gewährleisten, so dass das Endprodukt die Schwellenwerte der Labortests erfüllt und zur Einrichtung einer neuen Genbank für die bestehende medizinische Cannabisanbauanlage verwendet werden kann; und

2.-Ein computergesteuertes Bewässerungs- und Fruchtbarkeitssystem für einen Forschungs- und Entwicklungsraum in der medizinischen Cannabisanbauanlage für Hybriden neuer Sorten.

Der dritte Auftrag ist ein Auftrag von einem neuen Kunden, einem lizenzierten Hersteller von medizinischem Cannabis in Israel, für seine 6.000 Quadratmeter große Cannabis-Anlage. Bei dem System handelt es sich um ein IOT-gesteuertes Wasser- und Düngungskontrollsystem. Water Ways ist der Ansicht, dass sein IOT-System für die spezifischen Bedürfnisse von Cannabisanbauer und -züchtern weltweit konzipiert ist.

Das Unternehmen geht davon aus, dass die Systeme bis zum Ende des ersten Quartals 2022 geliefert und installiert werden.

Ohad Haber, Chairman und Chief Executive Officer, kommentierte: "Die Aufträge für unser Know-how nehmen zu. Der israelische Markt für den medizinischen Cannabisanbau ist drauf und dran, unsere Lösung als Industriestandard zu übernehmen."

Über Water Ways Technologies

Water Ways Technologies Inc. ist über seine Tochtergesellschaften ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der Bewässerungslösungen für landwirtschaftliche Erzeuger anbietet. Water Ways Technologies konkurriert auf dem globalen Markt für Bewässerungssysteme mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Lösungen für kommerzielle Anwendungen in den Segmenten Mikro- und Präzisionsbewässerung des Gesamtmarktes. Gegenwärtig stammen die Haupteinnahmen von Water Ways Technologies aus den folgenden Geschäftsbereichen: (i) Geschäftseinheit Projekte und (ii) Geschäftseinheit Komponenten- und Geräteverkauf. Water Ways Technologies nutzt die Chancen, die sich durch Mikrobewässerung und intelligente Bewässerung ergeben, und leistet gleichzeitig einen positiven Beitrag für die Gesellschaft, indem es diese Technologien einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich macht, insbesondere in Entwicklungsländern wie Afrika und Lateinamerika sowie in entwickelten Märkten wie China und Kanada. Zu den Bewässerungsprojekten von Water Ways Technologies gehören Weinberge, Baumwollfelder, Apfel- und Orangenplantagen, Blaubeeren, medizinischer Cannabis, Kühlräume für Frischwaren und vieles mehr in über 15 Ländern.

