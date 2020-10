IRW-News: Walcott Resources Ltd.: Walcott kündigt Änderungen im Management sowie Gewährung von Aktienoptionen an

IRW-PRESS: Walcott Resources Ltd.: Walcott kündigt Änderungen im Management sowie Gewährung von Aktienoptionen an

Vancouver, British Columbia--(22. Oktober 2020) - Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL, FWB: WR2, OTC: WALRF ) (das Unternehmen oder Walcott) freut sich, Änderungen in der Geschäftsführung bekannt zu geben.



Herr David Thornley-Hall wurde zum Chief Executive Officer und Director des Unternehmens ernannt. David ist eine erfahrene Führungskraft mit einem Hintergrund in Management, Finanzen und Unternehmensentwicklung bei börsennotierten Unternehmen im Rohstoffsektor. Zuletzt war David Mitglied des gehobenen Managements und Mitleiter des kommerziellen Teams eines Kali-Erschließungsunternehmens mit Sitz in Kanada. In dieser Funktion war er an der Aushandlung einer Gesamtinvestition von mehr als 100 Millionen Dollar beteiligt. Er war leitendes Mitglied der Managementteams von Explorationsunternehmen mit Projekten in Kanada, den USA, Mexiko und Peru. Vor seiner Tätigkeit im Rohstoffsektor arbeitete er an der Bay Street (Anm: kanadisches Pendant zur amerikanischen Wall Street) im Handel mit festverzinslichen Anlagen und war Geschäftsführer der UK-Niederlassung eines Inter-Dealer-Brokerhauses für Obligationsanleihen (in kanadischen Dollar). David ersetzt Marshall Farris im Board of Directors und als CEO. Das Unternehmen dankt Herrn Farris für seine bedeutenden Beiträge zur Gründung und dem Wachstum des Unternehmens.

Herr Thornley-Hall meint: Ich freue mich, die Position des CEO von Walcott zu übernehmen, während wir unsere Pläne für die vorrangige Exploration in unseren Silberprojekten Tyr und Century South in Australien sowie in unserem Projekt Cobalt Hill hier in BC einleiten.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es gemäß dem Aktienoptionsplan des Unternehmens der Gewährung von 350.000 Aktienoptionen zum Preis von je 0,90 Dollar an Herrn Thornley-Hall sowie der Zuteilung von insgesamt 150.000 Aktienoptionen zum Preis von je 0,90 Dollar an bestimmte Berater vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zugestimmt hat. Die Optionen werden sofort zugeteilt und können innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab dem Gewährungsdatum ausgeübt werden.

Über Walcott Resources Ltd.

Walcott ist ein Unternehmen mit Sitz in British Columbia, das sich mit dem Erwerb und der Exploration von Rohstoffkonzessionsgebieten in Kanada befasst. Das Unternehmen hält eine Option auf den Erwerb einer ungeteilten Beteiligung von 100 % am Kupfer-Gold-Kobalt-Konzessionsgebiet Cobalt Hill (das Konzessionsgebiet), vorbehaltlich einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 auf alle Basis-, Seltenerd- und Edelmetalle. Das Konzessionsgebiet umfasst acht Mineralclaims mit einer Grundfläche von 1.727,43 Hektar und befindet sich im Bergbaugebiet Trail Creek in der kanadischen Provinz British Columbia.

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Vereinbarung über den Erwerb einer Beteiligung von 60 % abgeschlossen, die indirekt sämtliche Anteile (Gegenstand einer NSR-Lizenzgebühr von 2 %) an zwei aussichtsreichen Silber-Zink-Projekten in Australien: das Silberprojekt Tyr und das Silber-Zink-Projekt Century South, besitzt (siehe Pressemeldung vom 13. August 2020).

Mehr über das Unternehmen und das Team erfahren können Investoren unter https://www.walcottresources.com.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Reihe von Annahmen, Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind, die größtenteils außerhalb des Einflussbereichs des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über den Handel der Stammaktien des Unternehmens an der Börse und der Verwendung des Erlöses durch das Unternehmen. Sie unterliegen allen Risiken und Unsicherheiten, die normalerweise mit solchen Ereignissen verbunden sind. Die Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Ereignisse sind und dass die tatsächlichen Ereignisse und Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen stellen das beste Urteilsvermögen der Unternehmensführung auf Basis der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat den Inhalt dieser Pressemeldung genehmigt oder dementiert. Die Aktien wurden bzw. werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (das Gesetz von 1933) oder den Wertpapiergesetzen einzelner US-Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft bzw. an - oder auf Rechnung bzw. zugunsten von - US-Bürgern weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht bzw. keine entsprechende Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in Rechtsstaaten dar, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die Canadian Securities Exchange und ihre Marktregulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

