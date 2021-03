IRW-News: WPD Pharmaceuticals Inc.: WPD Pharmaceuticals gibt geänderte Unterlizenzvereinbarung mit Moleculin Biotech für Arzneimittelkandidaten WP1066, WP1122 und Annamycin bekannt

IRW-PRESS: WPD Pharmaceuticals Inc.



: WPD Pharmaceuticals gibt geänderte Unterlizenzvereinbarung mit Moleculin Biotech für Arzneimittelkandidaten WP1066, WP1122 und Annamycin bekannt

Vancouver, British Columbia/30. März 2021 - WPD Pharmaceuticals Inc. (WPD oder das Unternehmen) (CSE: WBIO) (FWB: 8SV1), ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes pharmazeutisches Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es mit Moleculin Biotech Inc. (Moleculin) eine geänderte und angepasste Unterlizenzvereinbarung unterzeichnet hat.

Am 22. März 2021 vereinbarte WPD die Änderung seiner Unterlizenz von Moleculin vom Februar 2019 für bestimmte Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich der Rechte an den Moleculin-Portfolios von Annamycin, WP1066 und WP1122 für Forschung, Entwicklung, Herstellung, Verwendung, Import, Angebot und Verkauf der aus diesen Portfolios abgeleiteten Produkte im Bereich der Humantherapeutika (Produkte) in 29 Ländern, darunter einige Länder in Europa (Territorien).

Im Hinblick auf die Unterlizenz stimmte WPD zu, dass es wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen unternehmen muss, um Produkte in den Gebieten zu entwickeln und zu kommerzialisieren. Der Begriff wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen wurde dahingehend geändert, dass es nun Aufwendungen von WPD von mindestens USD 2.500.000 in den ersten 4 Jahren der Vereinbarung für Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Produkten und mindestens USD 1.000.000 in jedem der 4 Jahre danach bedeutet. WPD wird Moleculin außerdem eine Lizenzgebühr für verkaufte Produkte zahlen.

Die Änderung verlängert den Zeitraum, in dem WPD die Forschungs-, Entwicklungs- und Vermarktungskosten aufwendet, auf 8 Jahre ab Februar 2019 und erhöht die erforderlichen Beträge für diesen längeren Zeitraum. Es stellt auch einen Prozess dar, um die Zeitspanne bei Bedarf weiter zu verlängern.

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD, sagte: Wir sind sehr zufrieden mit den Änderungen unserer Unterlizenzvereinbarung mit Moleculin. Die verlängerte Frist, unsere notwendigen Aufwendungen zu tätigen und unseren Unterlizenzverpflichtungen nachzukommen, gibt uns die Möglichkeit, unsere Entwicklungspläne richtig vorzubereiten und zusätzliche Mittel zu beschaffen. Außerdem bedeutet ein längerer Zeitrahmen, dass es weitere Entwicklungen bzgl. der Portfolios dieser wichtigen Arzneimittelkandidaten geben kann, auf denen wir aufbauen können, um in Richtung Kommerzialisierung voranzukommen.

Über Moleculin Biotech, Inc.

Moleculin Biotech, Inc. ist ein Pharmaunternehmen mit Fokus auf die klinische Entwicklungsphase, dessen Hauptaugenmerk auf die Entwicklung eines breiten Portfolios von onkologischen Arzneimittelkandidaten für die Behandlung von behandlungsresistenten Tumoren und Viren gerichtet ist. Die folgenden Arzneimittel des Unternehmens befinden sich in der klinischen Phase: Annamycin, ein Anthrazyklin der nächsten Generation, das entwickelt wurde, um bei geringer bis gar keiner Kardiotoxizität Multiresistenzmechanismen zu vermeiden und zur Behandlung von rezidivierter oder therapieresistenter akuter myeloischer Leukämie (AML) erforscht wird; WP1066, ein Immun-/Transkriptionsmodulator, der in der Lage ist, p-STAT3 und andere onkogene Transkriptionsfaktoren zu hemmen und gleichzeitig eine natürliche Immunreaktion zu stimulieren, und auf die Behandlung von Hirntumoren, des Pankreaskarzinoms und hämatologischer Malignome abzielt; und WP1220, ein Analogon zu WP1066 für die topische Behandlung des kutanen T-Zell-Lymphoms. Moleculin befasst sich auch mit der präklinischen Entwicklung zusätzlicher Arzneimittelkandidaten, einschließlich anderer Immun-/Transkriptionsmodulatoren sowie WP1122 und ähnlicher Wirkstoffverbindungen, die zur Hemmung des Stoffwechsels und der Glykosylierung in der Lage sind.

Nähere Informationen über das Unternehmen erhalten Sie unter http://www.moleculin.com.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech, Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt 30 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

Für das Board:

Mariusz Olejniczak

Mariusz Olejniczak

CEO, WPD Pharmaceuticals

Kontaktadresse

Investor Relations

E-Mail: investors@wpdpharmaceuticals.com

Tel: 604-428-7050

Web: www.wpdpharmaceuticals.com

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die nach Erwartung des Unternehmens in Zukunft eintreten werden oder eintreten können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen auch Aussagen darüber, dass das Unternehmen wirksame Arzneimittel gegen Krebs und möglicherweise Viren entwickeln kann. Die Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen nicht realisiert werden, beinhalten: dass unsere Wirkstoffversorgung für Tests nicht unseren Bedürfnissen gerecht wird; dass ein Mangel an Finanzmitteln, Genehmigungen oder Subunternehmen bzw. andere Faktoren unsere Pläne verzögern; dass Mitbewerber und andere Dritte ein erteiltes Patent erfolgreich anfechten und dass das Patent für ungültig erklärt werden könnte; dass wir nicht in der Lage sind, ausreichende Mittel für unsere Forschungsarbeit aufzubringen; dass unsere Arzneimittel keine positive Behandlung bieten oder dass sie trotz positiver Therapieergebnisse schädliche Nebenwirkungen haben; dass Mitbewerber bessere oder billigere Arzneimittel entwickeln können; dass sich unsere Pläne verzögern; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, unsere Arzneimittel in kommerziellen Mengen herzustellen; und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, die behördliche Zulassung für die von uns entwickelten Arzneimittel zu erwirken. Die Leser sollten die Risikoerklärung einsehen, die regelmäßig in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und man sollte sich dementsprechend nicht auf sie verlassen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

