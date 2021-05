IRW-News: WPD Pharmaceuticals Inc.: WPD Pharmaceuticals erhält einen Zuschuss von 6,7 Millionen Dollar für die Entwicklung von Annamycin-Arzneimittelkandidaten

IRW-PRESS: WPD Pharmaceuticals Inc.



: WPD Pharmaceuticals erhält einen Zuschuss von 6,7 Millionen Dollar für die Entwicklung von Annamycin-Arzneimittelkandidaten

Vancouver, British Columbia - 11. Mai 2021 - WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FWB: 8SV1) (das Unternehmen oder WPD), ein pharmazeutisches Unternehmen mit Schwerpunkt klinische Studien, freut sich bekannt zu geben, dass es vom Polnischen Nationalen Zentrum für Forschung und Entwicklung (NCRD) mit Vorbehalt einen Zuschuss in Höhe von $6.730.036 (PLN20.394.049,68) für die Entwicklung von Annamycin, dem Arzneimittelkandidaten des Unternehmens, der bei der Behandlung der akuten myeloischen Leukämie (AML) eingesetzt wird, erhalten hat.

Annamycin ist ein Anthracyclin der nächsten Generation, das nachweislich weniger kardiotoxisch als andere Anthracycline ist (wie z. B. Doxorubicin) und keine Multi-Arzneimittelresistenz verursacht, sodass die Verwendung von Annamycin möglicherweise nicht mit den gleichen Dosisbeschränkungen konfrontiert ist, die Doxorubicin auferlegt wurden. Das Forschungsprojekt mit dem Titel: A novel approach to the therapy of acute myeloid leukemia (AML) (zu Deutsch: Ein neuer Ansatz zur Therapie der akuten myeloischen Leukämie [AML]) wird von der Europäischen Union aus dem European Regional Development Fund im Rahmen des Smart Growth Operational Program 2014-2020 mitfinanziert. Die Mittel werden für die weitere Entwicklung von Annamycin in der Kombinationsbehandlung verwendet und sind budgetiert, um etwa 60 % der geplanten Kosten für eine klinische Kombinationsarzneimittelstudie der Phase 1/2 zu decken. WPD unterlizenziert die Rechte für Annamycin in 29 europäischen und asiatischen Ländern von Moleculin Biotech, Inc. (NASDAQ: MBRX).

Das NCRD ist eine Exekutivagentur des Ministers für Wissenschaft und Hochschulen. Es wurde als Einheit eingerichtet, die Aufgaben im Bereich Wissenschaft, Technologie und staatliche Innovationspolitik umsetzt. Hauptziel des Zentrums ist es, die Schaffung innovativer Lösungen und Technologien zu unterstützen, die die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation der polnischen Wirtschaft steigern.

Mariusz Olejniczak, CEO von WPD Pharmaceuticals, sagte: Wir freuen uns sehr über diese bedeutende finanzielle Unterstützung, die weiterhin unsere Fortschritte und die Entwicklung von Annamycin bestätigt und Vertrauen in sie setzt. Die Mittel decken etwa 60 % der Kosten, die mit unseren Entwicklungsplänen verbunden sind, und bilden die Grundlage für unsere Fähigkeit, den Arzneimittelkandidaten weiter voranzubringen. Wir schätzen die anhaltende Unterstützung durch das NCRD und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech, Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt 30 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

Für das Board:

Mariusz Olejniczak

Mariusz Olejniczak

CEO, WPD Pharmaceuticals

Kontaktadresse

E-Mail: investors@wpdpharmaceuticals.com

Tel: 604-428-7050

Web: www.wpdpharmaceuticals.com

Investor Relations

Arrowhead Business and Investment Decisions, LLC

Thomas Renaud

Managing Director

42 Broadway, 17. Stock

New York, NY 10004

Büro: +1 212 619-6889

enquire@arrowheadbid.com

Vorsorglicher Hinweis:

Die Canadian Securities Exchange und die Investment Regulatory Organization of Canada übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, dass wir Zugang zum NCRD-Zuschuss haben, und dass die Medikamente von WPD zu neuartigen Behandlungsmethoden für Krebs entwickelt werden könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens auf der Grundlage der dem Management derzeit zur Verfügung stehenden Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die dazu führen können, dass die zukunftsgerichteten Aussagen nicht eintreffen, sind, dass der Erhalt des angekündigten Zuschusses einer Reihe von Bedingungen unterliegt, einschließlich polnischer und EU-Richtlinien für kleine und mittelständische Unternehmen, polnischer und EU-Regelungen für Zuschüsse und bestimmter Meilensteine, und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, diese Meilensteine zu erreichen; dass Wettbewerber oder andere ein erteiltes Patent erfolgreich anfechten und das Patent ungültig werden könnte; dass wir nicht in der Lage sind, ausreichende Finanzmittel für unsere Forschung zu beschaffen; dass wir möglicherweise die Anforderungen nicht erfüllen, um die gewährten Zuschüsse zu erhalten; dass unsere Medikamente keine positive Wirkung zeigen oder, falls doch, die Nebenwirkungen schädlich sind; dass Wettbewerber bessere oder billigere Medikamente entwickeln könnten; und dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, die behördliche Zulassung für von uns entwickelte Medikamente zu erhalten. Die Leser sollten die Risikoerklärung einsehen, die regelmäßig in den auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens enthalten ist. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, angemessen sind, stellen solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und man sollte sich dementsprechend nicht auf sie verlassen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58315

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58315&tr=1

