IRW-News: WPD Pharmaceuticals Inc.: Der Lizenzgeber von WPD Pharmaceuticals erhält FDA-Fast-Track-Status für Berubicin zur Behandlung von rezidivierendem Glioblastoma Multiforme; WPD Polen arrangiert Darlehen

: Der Lizenzgeber von WPD Pharmaceuticals erhält FDA-Fast-Track-Status für Berubicin zur Behandlung von rezidivierendem Glioblastoma Multiforme; WPD Polen arrangiert Darlehen

Vancouver, British Columbia - 12. Juli 2021 - WPD Pharmaceuticals Inc. (CSE: WBIO)(FSE: 8SV1) (das Unternehmen oder WPD) ein auf klinische Prüfungen spezialisiertes Pharma-Unternehmen, gibt bekannt, dass CNS Pharmaceuticals Inc. (CNS)(NASDAQ:CNSP), das Unternehmen, das den Arzneimittelkandidaten Berubicin für 29 Länder, hauptsächlich in Europa, an WPD lizensiert, die Fast-Track-Zulassung der US-amerikanischen Arzneimittelzulassungsbehörde (Food and Drug Administration, FDA) für sein führendes Prüfpräparat, Berubicin, zur Behandlung von Patienten mit rezidivierendem Glioblastoma multiforme (GBM) erhalten hat. Wie bereits berichtet, hatte CNS von der FDA auch die Orphan Drug-Designation für Berubicin zur Behandlung von Patienten mit rezidivierendem GBM erhalten.

Der Fast-Track-Status ermöglicht häufigere Interaktionen mit der FDA, um den Entwicklungs- und Prüfprozess für Medikamente zu beschleunigen, die für die Behandlung von schweren oder lebensbedrohlichen Erkrankungen vorgesehen sind und das Potenzial aufweisen, einen ungedeckten Bedarf zu decken. Der Erhalt der Fast-Track-Zulassung durch die US-Zulassungsbehörde FDA ist ein bedeutender Erfolg für die Weiterentwicklung von Berubicin zur Behandlung des Glioblastoms, der aggressivsten, tödlichsten und behandlungsresistentesten Krebsart, die sich im Gehirn bildet. Viele Patienten haben kaum sinnvolle Optionen und Tausende verlieren jedes Jahr den Kampf gegen diesen Krebs. Mit dieser Designation hat CNS nun einen beschleunigten Weg zur Zulassung von Berubicin und eine klare Chance, diese potenziell wirkungsvolle Prüftherapie schneller auf den Markt zu bringen.

CNS gab vor kurzem den Beginn der Patientenrekrutierung für die Studie mit Berubicin zur Behandlung des rezidivierenden Glioblastoma multiforme bekannt. WPD würde von einer Weiterentwicklung von Berubicin als Behandlung für GBM erheblich profitieren, da das Unternehmen die Rechte zur Produktion und zum Vertrieb des Medikamentenkandidaten in 29 Ländern besitzt.

Berubicin ist ein Anthracyclin, eine Klasse von Antikrebsmitteln, die zu den stärksten Chemotherapeutika zählen und gegen mehr Krebsarten wirksam sind als jede andere Klasse von Chemotherapeutika. Anthracycline sind so konzipiert, dass sie natürliche Prozesse nutzen, um Schäden an der Desoxyribonukleinsäure (DNA) in den anvisierten Krebszellen zu induzieren, indem sie in die Wirkung von Topoisomerase II eingreifen - eines kritischen Enzyms, das die Zellproliferation ermöglicht. Die Behandlung von Patienten mit Hirntumoren mit Berubicin zeigte in einer klinischen Phase-I-Studie am Menschen, die von Reata Pharmaceuticals Inc. durchgeführt wurde, positive Reaktionen, einschließlich einer dauerhaften vollständigen Heilung. Berubicin wurde von Dr. Waldemar Priebe, Professor für Medizinische Chemie (Medicinal Chemistry) am MD Anderson Cancer Center der University of Texas, entwickelt.

WPD Darlehen

Die WPD-Tochtergesellschaft in Polen, WPD Pharmaceuticals sp. z.o.o., hat sich bei zwei Unternehmen, die jeweils von Insidern kontrolliert werden, jeweils bis zu 150.000 USD geliehen. Die Darlehen werden mit 10 % p. a. verzinst und sind am 2. April 2022 fällig. Die Darlehen sind nicht in Aktien wandelbar. Die Insider-Darlehen sind aufgrund der in Absatz 5.5(a) und 5.7(a) des MI 61-101 enthaltenen Ausnahmeregelungen von den Bewertungs- und Zustimmungserfordernissen der Minderheitsaktionäre befreit, da der Marktwert der Gegenleistung für die auszugebenden Schuldverschreibungen an jeden der Insider 25 % der Marktkapitalisierung von WPD nicht übersteigt.

Über WPD Pharmaceuticals

WPD ist ein biotechnologisches Forschungs- und Entwicklungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie und Virologie, d.h. Forschung und Entwicklung von Arzneimitteln mit biologischen Verbindungen und kleinen Molekülen. WPD verfügt über 10 neuartige Arzneimittelkandidaten, von denen sich 4 in der klinischen Entwicklung befinden. Diese Arzneimittelkandidaten wurden an medizinischen Institutionen wie der Mayo Clinic und der Emory University erforscht und WPD arbeitet derzeit mit der Wake Forest University sowie führenden Krankenhäusern und wissenschaftlichen Zentren in Polen zusammen.

WPD hat Lizenzverträge mit Wake Forest University Health Sciences und Unterlizenzverträge mit Moleculin Biotech, Inc. bzw. CNS Pharmaceuticals, Inc. abgeschlossen, die WPD jeweils eine exklusive, gebührenpflichtige Unterlizenz für bestimmte Technologien des Lizenzgebers gewähren. Solche Vereinbarungen gewähren WPD u.a. bestimmte Forschungs-, Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsrechte. Das Gebiet, auf das sich die Unterlizenzen von CNS Pharmaceuticals und Moleculin Biotech beziehen, schließt je nach Wirkstoff etwa 29 Länder in Europa und Asien ein, darunter auch Russland.

