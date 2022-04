IRW-News: WELL Health Technologies Corp.: WELL Health will Aktienrückkaufprogramm erneuern

IRW-PRESS: WELL Health Technologies Corp.: WELL Health will Aktienrückkaufprogramm erneuern

Vancouver, BC, 26. April 2022 - WELL Health Technologies Corp. (TSX: WELL) (das Unternehmen oder WELL), ein Unternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch den Einsatz von Technologien positiven Einfluss auf Gesundheitsergebnisse zu nehmen, um Ärzte und ihre Patienten weltweit zu unterstützen, gab heute bekannt, dass es bei der Toronto Stock Exchange (die TSX) eine Absichtserklärung zur Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms (Normal Course Issure Bid, das NCIB) eingereicht hat.

Das NCIB unterliegt noch der Genehmigung durch die TSX und würde eine Erneuerung des aktuellen NCIB darstellen, das am 11. Mai 2022 ausläuft. Die Erneuerung des NCIB wurde vom Board of Directors von WELL (das Board) genehmigt, steht jedoch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX und wird, sofern es genehmigt wird, im Einklang mit den geltenden Regeln und Statuten der TSX sowie den kanadischen Wertpapiergesetzen durchgeführt. Das Anfangs- und Enddatum dieses NCIB und die Bestätigung der genauen Anzahl der Aktien, die im Rahmen des NCIB erworben werden dürfen, werden bekannt gegeben, wenn das NCIB von der TSX genehmigt wurde.

WELL ist der Ansicht, dass Käufe seiner Stammaktien (die Aktien) im Rahmen des NCIB zu einem geordneten Markt beitragen werden und im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre sind. Sollte WELL die Auffassung vertreten, dass seine Aktien in einem Kursbereich gehandelt werden, der den zugrunde liegenden Wert auf Basis der Geschäftsaussichten und der Finanzlage von WELL nicht mehr angemessen widerspiegelt, kann WELL Aktien im Rahmen des NCIB rückkaufen. Abhängig von künftigen Kursentwicklungen und anderen Faktoren ist WELL der Meinung, dass seine ausstehenden Aktien eine attraktive Investition und eine wünschenswerte Verwendung eines Teils der Unternehmensmittel darstellen.

Heute zu Handelsbeginn verfügt das Unternehmen voraussichtlich über 210.383.666 ausgegebene und ausstehende Aktien. Im Rahmen des NCIB kann das Unternehmen, sofern dies von der TSX genehmigt wird, innerhalb der nächsten 12 Monate bis zu 2,5 % der Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens bzw. insgesamt 5.259.591 Aktien auf Grundlage der aktuellen Anzahl der ausgegebenen und ausstehenden Aktien erwerben. Die genaue Anzahl der Aktien, die im Rahmen des NCIB rückgekauft werden dürfen, wird am Tag der Genehmigung des NCIB ermittelt.

Käufe im Rahmen dieses NCIB werden im Namen des Unternehmens gemäß den geltenden aufsichtsrechtlichen Bestimmungen auf dem freien Markt über die Einrichtungen der TSX oder alternativer Handelssysteme in Kanada von einem Broker getätigt. Alle Aktien, die vom Unternehmen im Rahmen des NCIB gekauft werden, gehen in den Kassenbestand über und werden getilgt.

Auslaufen des aktuellen NCIB

Das aktuelle NCIB des Unternehmens läuft am 11. Mai 2022 aus. Das Board ist der Ansicht, dass der aktuelle Kurs der Aktien den zugrunde liegenden Wert dieser Aktien nicht angemessen widerspiegelt. Daher hat WELL im Rahmen des aktuellen NCIB vor Kurzem im Zeitraum nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierten Quartals am 31. März 2022 50.000 Aktien zu einem Durchschnittspreis von 4,85 Dollar an der TSX erworben.

WELL HEALTH TECHNOLOGIES CORP.

Per: Hamed Shahbazi--

Hamed Shahbazi

Chief Executive Officer, Chairman und Director

Über WELL Health Technologies Corp.

WELL ist ein technologiegestütztes Gesundheitsunternehmen, dessen übergreifendes Ziel es ist, die Gesundheitsergebnisse positiv zu beeinflussen, indem es Ärzte und ihre Patienten stärkt und unterstützt. WELL hat eine innovative Plattform zur Befähigung von Ärzten entwickelt, die umfassende End-to-End-Tools für das Praxismanagement, einschließlich virtueller Pflege und digitaler Patientenbindung, sowie elektronische Krankenakten (EMR), Revenue Cycle Management (RCM) und Datenschutzdienste umfasst. WELL nutzt diese Plattform, um Gesundheitspraktiker sowohl innerhalb als auch außerhalb der WELL-eigenen Omnichannel-Patientenserviceangebote zu unterstützen. Weiters besitzt und betreibt WELL Kanadas größtes Netzwerk ambulanter medizinischer Kliniken für primäre und spezialisierte Gesundheitsdienste und ist der Anbieter eines führenden multinationalen, multidisziplinären Telemedizin-Angebots. WELL wird an der Börse von Toronto unter dem Symbol WELL gehandelt und ist Teil des TSX Composite Index. Um mehr über das Unternehmen zu erfahren, besuchen Sie bitte: www.well.company.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Erwartung, dass die TSX das Aktienrückkaufprogramm genehmigen wird und dass das Unternehmen das Aktienrückkaufprogramm durchführen wird, sowie sein zukünftiger Zweck. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie können, sollten, werden, könnten, beabsichtigen, schätzen, planen, antizipieren, erwarten, glauben oder fortsetzen oder deren Verneinung oder ähnlichen Varianten zu erkennen. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden, und die zukunftsgerichteten Informationen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Die Aussagen von WELL, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt sind oder impliziert werden, unterliegen einer Reihe von Risiken, Ungewissheiten und Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von WELL liegen, und es sollte kein übermäßiges Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch inhärente Risiken und Ungewissheiten qualifiziert, darunter: direkte und indirekte wesentliche negative Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; ungünstige Marktbedingungen; Risiken, die dem primären Gesundheitssektor im Allgemeinen inhärent sind; regulatorische und gesetzgeberische Änderungen; die Tatsache, dass künftige Ergebnisse von historischen Ergebnissen abweichen können; die Tatsache, dass der Marktwettbewerb das Geschäft, die Ergebnisse und die finanzielle Lage von WELL beeinträchtigen kann, sowie andere Risikofaktoren, die in den von WELL unter seinem Profil auf www.sedar.com, einschließlich des jüngsten Jahresinformationsblatts. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt WELL keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Tyler Baba

Investor Relations, Manager

investor@well.company

604-628-7266

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65472

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65472&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA94947L1022

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.