IRW-News: Voyager Digital Ltd. : Voyager-Token in globale Kryptowährungs-Zahlungsplattform von Coinify integriert

IRW-PRESS: Voyager Digital Ltd.



: Voyager-Token in globale Kryptowährungs-Zahlungsplattform von Coinify integriert

Integration erweitert Funktionalität von VGX, da Kunden ihn für Kryptowährungszahlungen nutzen können

New York, 8. November 2021. Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG, OTCQX: VYGVF, FRA: UCD2) (Voyager oder das Unternehmen), eine der am schnellsten wachsenden börsennotierten Kryptowährungsplattformen in den USA, meldete heute die Integration des Voyager-Tokens (VGX) in die Kryptowährungs-Zahlungsplattform von Coinify, einer 100-%-Tochtergesellschaft von Voyager, die Zahlungsdienstleistungen für Händler in über 150 Ländern bietet.

Die Integration des VGX in die Kryptowährungs-Zahlungsplattform von Coinify erweitert die Funktionalität des Voyager-Tokens weit über das Voyager-Ökosystem hinaus, sagte Steve Ehrlich, CEO und Co-Founder von Voyager. Unsere Übernahme von Coinify zu Beginn dieses Jahres hat das Voyager-Ökosystem um eine globale Kryptowährungs-Zahlungsinfrastruktur erweitert und wir werden weiterhin Möglichkeiten zur Maximierung dieser Infrastruktur einführen, um die Akzeptanz von Kryptowährungen international zu steigern.

Das Zahlungssystem von Coinify ermöglicht es Unternehmen, Kryptowährungen online und in Einzelhandelsgeschäften zu akzeptieren, und ist über Zahlungsdienstleister bei über 30.000 Händlern weltweit integriert. VGX gesellt sich zu über 15 anderen führenden Kryptowährungen, einschließlich Bitcoin, Ethereum und Cardano, die von teilnehmenden Coinify-Händlern akzeptiert werden können. Voyager hat außerdem bekannt gegeben, dass Usio, sein Zahlungsanbieter, das Zahlungsangebot von Coinify integriert. Usio verfügt bereits über eine etablierte Pipeline an Händlern und Zahlungsdienstleistern, die bereit sind, Kryptowährungen als Zahlungsmittel zu akzeptieren.

VGX unterstützt das Voyager Loyalty Program, allgemein bekannt als VLP, das es Kunden ermöglicht, Belohnungen für Aktivitäten auf der Plattform zu verdienen. Das VLP belohnt Kunden mit Kryptowährungs-Handelsrenditen, erhöhten Halteprämien und vielem mehr. Das Programm ist erfolgreich, zumal die Zahl der Teilnehmer ständig wächst.

Im August 2021 erwarb Voyager Coinify und beschleunigte somit die internationale Expansion von Voyager und die Zahlungsverkehrskapazitäten des Unternehmens mit Plänen, die es den Kunden ermöglichen, Zahlungen direkt von den Konten ihrer digitalen Aktiva aus zu tätigen und Voyager schnell in den B2B-Zahlungsbereich zu bringen.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQX: VYGVF) (FRA: UCD2) ist eine schnellwachsende, börsennotierte Plattform für Kryptowährungen, die 2018 in den USA gegründet wurde, um dem Markt Wahlmöglichkeiten, Transparenz und Kosteneffektivität zu bieten. Voyager bietet eine sichere Methode, mehr als 60 verschiedene Krypto-Assets über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln und Erträge von bis zu 12 Prozent jährlich auf mehr als 30 Kryptowährungen zu erzielen. Durch sein Tochterunternehmen Coinify ApS bietet Voyager sowohl Kunden als auch Händlern weltweit Lösungen für die Bezahlung mit Kryptowährungen an. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter https://www.investvoyager.com.

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Medienkontakt:

Voyager Digital, Ltd.

Michael Legg

Chief Communications Officer

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Voyager Public Relations Team

pr@investvoyager.com

Quelle: Voyager Digital (Canada) Ltd.

Relevante Links

https://www.investvoyager.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch). in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle. autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62505

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62505&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92919V1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.