IRW-News: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital überträgt am 6. August live im Web auf VirtualInvestorConferences.com

: Voyager Digital überträgt am 6. August live im Web auf VirtualInvestorConferences.com

Das Unternehmen lädt individuelle und institutionelle Anleger sowie Berater und Analysten ein, an interaktiven Echtzeit-Präsentationen auf VirtualInvestorConferences.com teilzunehmen.

New York, 4. August 2020 - Voyager Digital Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FRA: UCD2, ), ein börsennotierter, lizenzierter Krypto-Asset-Broker, der Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet, gab heute bekannt, dass der Mitbegründer und CEO von Voyager, Steve Ehrlich, am 6. August live auf VirtualInvestorConferences.com sprechen wird.

DATUM: Donnerstag, 6. August

ZEIT: 13:30 Uhr ET

LINK: https://www.tinyurl.com/August6VICPR

Es handelt sich um eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der Investoren eingeladen werden, dem Unternehmen in Echtzeit Fragen zu stellen. Sollten die Teilnehmer am Tag der Konferenz nicht live an der Veranstaltung teilnehmen können, wird nach der Veranstaltung auch ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Es wird empfohlen, dass Investoren sich vorab registrieren und die Online-Systemprüfung durchführen, um die Teilnahme zu erleichtern und Aktualisierungen der Veranstaltung zu erhalten.

Weitere Informationen über die Veranstaltung finden Sie unter www.virtualinvestorconferences.com.

Aktuelle Unternehmens-Highlights

- Ankündigung des Beginns der ersten Phase der internationalen Expansion des Unternehmens mit der Einführung der Voyager App in Kanada im Herbst 2020.

- Ausweitung der Partnerschaft des Unternehmens mit Circle Internet Financial Inc. auf Circle Payments API Integration des Unternehmens, wodurch eine Erweiterung der verfügbaren Finanzierungskanäle für die Krypto-Broker-Plattform von Voyager ermöglicht wird.

- Bericht für das Geschäftsjahr 2019 und das vierte Quartal 2019: Umsatzsteigerungen von 1.159% bzw. 701%, mit einem 750%igen Anstieg der gesamten Maklerkonten im Geschäftsjahr 2020.

- Aufnahme neuer digitaler Assets in die Voyager-Plattform, einschließlich StormX (STMX), ENJIN (ENJ), Compound (COMP), Kyber Network (KNC), Orchid (OXT)Maker (MKR), Multi-Collateral Dai (DAI) und Celo (CELO), wodurch die Kapazitäten zur Handelsabwicklung auf 42 digitale Assets erweitert wurden.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die oben angeführten Meilensteine wie erwartet oder überhaupt realisiert werden. Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Über Virtual Investor Conferences

Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende proprietäre Konferenzreihe für Investoren, die ein interaktives Forum für börsennotierte Unternehmen bietet, um Investoren zu treffen und direkt mit ihnen zu präsentieren.

Virtual Investor Conferences ist eine Echtzeitlösung für den Dialog mit Investoren und gehört zur Palette der Investor-Relations-Dienstleistungen der OTC Market Group, die speziell für einen effizienteren Zugang für Investoren entwickelt wurde. In Anlehnung an die Gestaltung von Vor-Ort-Investorenkonferenzen kombiniert Virtual Investor Conferences modernste Konferenz- und Kommunikationsmöglichkeiten für Investoren mit einem umfassenden globalen Netzwerk von Investoren.

Ansprechpartner von Voyager Digital Ltd.

Medienkontakt:

Anthony Feldman / Raquel Cona

(347) 487-6194 / (212) 682-6300

afeldman@kcsa.com / rcona@kcsa.com

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Virtual Investor Conferences

John M. Viglotti

SVP Corporate Services, Investor Access

OTC Markets Group

(212) 220-2221

johnv@otcmarkets.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52882

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52882&tr=1

