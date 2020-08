IRW-News: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital meldet Erweiterung seines Crypto-Interest-Programms

IRW-PRESS: Voyager Digital Ltd.



: Voyager Digital meldet Erweiterung seines Crypto-Interest-Programms

- Kündigt neue erhöhte Zinssätze für USDC, Bitcoin und Ethereum an

- Fügt Chainlink (LINK), Basic Attention Token und Kyber Network zum Zinsprogramm von Voyager hinzu und bietet Kunden und Partnern Zugang zu 17 zinsbringenden Vermögenswerten

- Das Unternehmen listet auch Polkadot (DOT), womit es auf 43 Assets auf der Plattform expandiert

New York, NY - 27. August 2020 - Voyager Digital Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FWB: UCD2), ein börsennotierter, lizenzierter Asset-Broker für Kryptowährungen, der Anlegern eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten anbietet, gab heute die Erweiterung seines Crypto-Interest-Programms (Krypto-Zins-Programm ) bekannt, wodurch das Unternehmen zur ersten Adresse für den Handel mit, und die Verzinsung von, Krypto-Inhalten verschiedenster Art wird. Die neu angekündigten Zinssätze positionieren Voyager an der Spitze des Marktes für drei der liquidesten Coins: BTC, ETH und USDC. Kunden des Unternehmens können jetzt bis zu 9,5% auf USDC, 6,5% auf BTC und 5% auf ETH verdienen. Das Unternehmen bietet nicht nur einige der höchsten Zinssätze auf dem Markt, sondern kündigte auch an, Chainlink (LINK), Basic Attention Token (BAT) und Kyber Network (KNC) in sein Zinsprogramm aufzunehmen, wodurch sich die Gesamtzahl der verzinslichen Assets auf 17 erhöht. Diese bahnbrechenden, erhöhten Zinssätze gelten ab dem 1. September 2020.

Unsere Zielsetzung bei Voyager war schon immer darauf ausgerichtet, unseren Kunden bei der Nutzung unserer Plattform zur Verwaltung ihrer Vermögenswerte ein komplettes Dienstleistungsangebot im Bereich Digital Asset Brokerage zu bieten, sagte der CEO und Mitbegründer von Voyager, Steve Ehrlich. Mit der Erweiterung unseres Krypto-Zins-Programms bieten wir unseren Kunden eine herausragende Benutzererfahrung. Auch für die Zukunft haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Markt für Krypto-Währungen zu revolutionieren, indem wir eine benutzerfreundliche Plattform anbieten, die einen unvergleichlichen Vorteil gegenüber allen anderen Anbietern in diesem Bereich bietet.

Sämtliche verzinslichen Anlagen von Voyager erfordern keine Sperrfrist und haben keine Begrenzung hinsichtlich der Höhe der Bestände, die von den Kunden verzinst werden können, fügte Ehrlich hinzu. Unser Krypto-Zins-Programm bietet Zinssätze von bis zu neuneinhalb Prozent, ein erheblicher höherer Satz gegenüber traditionellen Sparkonten, insbesondere bei Zinssätzen, die derzeit nahe Null liegen. All dies soll unseren Kunden einen sicheren Hafen bieten, in dem sie ihr Vermögen in diesen unsicheren Zeiten im heutigen Wirtschaftsklima absichern können.

Voyagers 17 zinstragende Kryptowerte

Wert Basis-ZinsWert Basis-Zins

satz satz

USDC 9,00% Litecoin 2,00%

Bitcoin 6,00% Bitcoin Cas2,00%

h

Ethereum 4,50% XRP 2,00%

VGX 3,00% EOS 2,00%

Dash 3,00% ZRX 2,00%

BSV 3,00% XLM 1,00%

LINK 2,50% BAT 1,00%

OMG 1,00% KNC 1,00%

ADA 1,00%

Voyagers Zinsbeschleuniger

Zusätzlich zu den oben erwähnten verzinslichen Vermögenswerten von Voyager wird das Unternehmen auch eine Erhöhung der USDC-, Bitcoin- und Ethereum-Zinssätze um 0,5 % für Kunden vorsehen, die 7.500 oder mehr Voyager Token (VGX), die exklusiven Broker-Token, in ihrem Voyager-Portfolio halten. Dies bedeutet, dass die Kunden bis zu 9,5 % Zinsen auf USDC, 6,5 % auf Bitcoin und 4,5 % auf Ethereum verdienen können, wenn sie mindestens 7.500 in ihrem durchschnittlichen Mindestguthaben halten. Voyager-Kunden, die 7.500 in VGX halten, erhalten außerdem ein automatisches Upgrade auf ein tägliches Einzahlungslimit von $10.000 für das Aufstocken von Geldern auf ihr Konto. Das Voyager-Angebot eines Zinsbeschleunigers bildet die Ausgangsbasis für verschiedene Funktionen, Prämien und Anreize, die derzeit auf der Voyager-Plattform für den exklusiven Voyager Token angeboten werden und auch weiterhin angeboten werden.

Anfang dieser Woche gab Voyager bekannt, dass das Unternehmen Polkadot (DOT), den am schnellsten wachsenden neuen Token auf dem Krypto-Markt, in seine Plattform aufgenommen hat. Polkadot ist nach Angaben von Market Cap nahe an der Spitzenposition aller Krypto-Währungen.

Nähere Informationen über Voyager Digital erhalten Sie unter https://www.investvoyager.com. Die Voyager App ist weltweit für Android und iPhone erhältlich.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die oben angeführten Meilensteine wie erwartet oder überhaupt realisiert werden. Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Ansprechpartner von Voyager Digital Ltd.

Medienkontakt:

Anthony Feldman / Raquel Cona

(347) 487-6194 / (212) 682-6300

afeldman@kcsa.com / rcona@kcsa.com

Investor Relations:

Michael Legg

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53194

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=53194&tr=1

