IRW-News: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital gibt geschätzten Umsatz von etwa 165 Mio. USD für das Quartal bis zum 31. Dezember 2021 bekannt

IRW-PRESS: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital gibt geschätzten Umsatz von etwa 165 Mio. USD für das Quartal bis zum 31. Dezember 2021 bekannt

Vorläufige Einnahmen für das am 31. Dezember 2021 endende Kalenderjahr übersteigen voraussichtlich 415 Mio. USD

New York, 5. Januar 2022 - Voyager Digital Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (TSX: VOYG) (OTCQB: VYGVF) (FWB: UCD2), eine der am schnellsten wachsenden, börsennotierten Kryptowährungsplattformen in den Vereinigten Staaten, gab heute vorläufige Umsatz- und Nutzerkennzahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt, das am 31. Dezember 2021 ablief, und kommentiert die Wachstumspläne des Unternehmens für das Kalenderjahr 2022.

Voyager verzeichnete in dem am 31. Dezember 2021 abgelaufenen Quartal ein herausragendes Wachstum, mit einem vorläufigen Umsatz von voraussichtlich rund 165 Mio. USD, verglichen mit 3,6 Mio. USD für das Quartal bis zum 31. Dezember 2020, und mit finanzierten Konten von mehr als einer Million, verglichen mit nur 43.000 zu Beginn des Jahres. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die Positionierung unserer Plattform als einem der führenden Akteure im Bereich digitaler Vermögenswerte für Verbraucher und erwarten für 2022 ein anhaltendes Kundenwachstum, sagte der CEO und Mitbegründer von Voyager, Steve Ehrlich. Im Jahr 2021 haben wir unsere Technologie skaliert, um ein schnelles Wachstum zu ermöglichen, da sich die Akzeptanz von Kryptowährungen im Mainstream beschleunigte. Mit unserer verbesserten Plattform und unseren technologischen Fähigkeiten markiert das Jahr 2022 die nächste Phase des Wachstums von Voyager durch Produkt- und geografische Expansion sowie durch Marketingmaßnahmen, mit denen wir neue Kunden gewinnen wollen.

Das Unternehmen freut sich, die folgenden finanziellen und operativen Schlüsselkennzahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022 bekannt zu geben, das am 31. Dezember 2021 endete:

- Der vorläufige Gesamtumsatz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022, das am 31. Dezember 2021 endete, wird auf 165 Mio. USD geschätzt, verglichen mit 81,5 Mio. USD für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022 bis zum 30. September 2021 und 3,6 Mio. USD für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2021 bis zum 31. Dezember 2020.

- Der vorläufige Umsatz für das Kalenderjahr 2021 wird auf über 415 Mio. USD geschätzt, gegenüber 6,6 Mio. USD für das Kalenderjahr 2020.

- Darin enthalten ist ein vorläufiger geschätzter Umsatz aus Handelsdienstleistungen in Höhe von 29 Mio. USD.

- Der vorläufige Umsatz aus Handelsdienstleistungen, der im Gesamtumsatz enthalten ist, wird für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022, das am 31. Dezember 2021 endete, auf 15 Mio. USD geschätzt, gegenüber 14 Mio. USD für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2022, das am 30. September 2021 endete.

- Die Gesamtzahl der verifizierten Nutzer stieg zum 31. Dezember 2021 auf 3,2 Mio., gegenüber 2,15 Mio. am 30. September 2021 und 159.000 am 31. Dezember 2020.

- Die Zahl der finanzierten Konten stieg zum 31. Dezember 2021 auf 1,075 Mio., verglichen mit 860.000 am 30. September 2021 und 43.000 am 31. Dezember 2020.

- Die Netto-Neueinlagen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2022, das am 31. Dezember 2021 endete, beliefen sich auf rund 1,04 Milliarden USD, verglichen mit 827 Mio. USD im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022, das am 30. September 2021 endete.

31. Dez. 30. Sept.31. Dez.

2021 2021 2020

Einnahmen (in Millionen) $165(1) $81,5(2) $3,6

Finanzierte Konten 1.075 860 43

insgesamt (in

Tausend)

Verifizierte Nutzer 3.231 2.150 159

insgesamt (in

Tausend)

Netto-Neueinlagen (in $1.037 $827 $79

Millionen)

- (1) vorläufig, nicht geprüft, nicht auditiert und vorbehaltlich endgültiger Berichtigung

- (2) nicht auditiert

- Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Steve Ehrlich fügte hinzu: Wir haben unseren Mitarbeiterstamm in kürzester Zeit um mehr als das 7-fache erhöht, von 35 Mitarbeitern am 1. Januar 2021 auf über 250 am Ende des Jahres 2021. Wir gehen davon aus, dass unser Team 2022 weiter wachsen wird, da wir in NFTs, das Metaverse und unsere eigene Verwahrungslösung expandieren werden. Außerdem freuen wir uns darauf, mit der Einführung in Europa und Kanada zu beginnen, unsere Debitkarte auf den Markt zu bringen und Kreditprodukte sowie den Aktienhandel hinzuzufügen. Darüber hinaus wird Voyager seine Kapazitäten im Bereich der Zahlungsabwicklung weiter ausbauen, indem wir unser bereits etabliertes Zahlungssystem um Zahlungssysteme von Händlern ergänzen. Mit Blick auf die Zukunft sind wir weiterhin bestrebt, ein nachhaltiges, langfristiges Kundenwachstum zu erzielen, unsere strategischen Prioritäten umzusetzen und unser Wachstum gegebenenfalls durch Fusionen und Übernahmen zu beschleunigen.

Voyager wird die Ergebnisse des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2022, das am 31. Dezember endete, am oder um den 14. Februar bekannt geben. Voyager wird auch an der innoVIII von Eight Capital: Riding the Digital Rails Virtual Conference am 26. Januar teilnehmen.

Weitere Informationen über Investorenveranstaltungen, an denen Voyager teilnehmen wird, finden Sie unter www.investvoyager.com/investorrelations/events.

Alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.

Über Voyager Digital Ltd.

Die börsennotierte US-Tochtergesellschaft von Voyager Digital Ltd. (TSX: VOYG) (OTCQB: VYGVF) (FWB: UCD2), Voyager Digital, LLC, ist eine schnellwachsende, börsennotierte Plattform für Kryptowährungen, die 2018 in den USA gegründet wurde, um dem Markt Wahlmöglichkeiten, Transparenz und Kosteneffektivität zu bieten. Voyager bietet eine sichere Methode, mehr als 70 verschiedene Krypto-Assets über eine einfach zu bedienende mobile Anwendung zu handeln und Erträge von bis zu 12 Prozent jährlich auf mehr als 35 Kryptowährungen zu erzielen. Durch sein Tochterunternehmen Coinify ApS bietet Voyager sowohl Kunden als auch Händlern weltweit Lösungen für die Bezahlung mit Kryptowährungen an. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie unter https://www.investvoyager.com.

Finanzieller Haftungsausschluss:

Die oben aufgeführten vorläufigen geschätzten Finanzergebnisse und sonstigen Daten für die drei und sechs Monate bis zum 31. Dezember 2021 stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses der Finanzverfahren des Unternehmens. Diese Daten wurden von der Geschäftsleitung und dem Prüfungsausschuss des Unternehmens erstellt und liegen in deren Verantwortung. Die unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Voyager, Marcum LLP, gibt keine Stellungnahme oder andere Form der Zusicherung in Bezug auf diese Daten ab. Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass seine endgültigen Betriebsergebnisse und sonstigen Daten für den am 31. Dezember 2021 endenden Zwischenzeitraum mit den oben genannten Schätzungen übereinstimmen werden. Diese Schätzungen sind jedoch vorläufig, und die tatsächlichen Betriebsergebnisse und sonstigen Daten von Voyager können aufgrund des Abschlusses der vierteljährlichen Überprüfungsverfahren, endgültiger Anpassungen und sonstiger Entwicklungen, die bis zur Veröffentlichung der ungeprüften Konzernabschlüsse für die am 31. Dezember 2021 endenden drei und sechs Monate eintreten können, erheblich von diesen Schätzungen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über das zukünftige Wachstum und die Leistung des Unternehmens, die Dynamik in den Geschäftsbereichen, die zukünftige Einführung digitaler Assets und die erwarteten Ergebnisse des Unternehmens, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die durch die Verwendung von Begriffen wie kann, wird, sollte, erwarten, antizipieren, projizieren, schätzen, beabsichtigen, fortsetzen oder glauben (oder deren Verneinungen) oder ähnlichen Varianten gekennzeichnet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Voyager erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Darüber hinaus sind wir in einem sehr wettbewerbsintensiven und sich schnell verändernden Umfeld tätig. Von Zeit zu Zeit tauchen neue Risiken auf. Es ist für unser Management nicht möglich, alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, beurteilen. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und Annahmen ist es möglich, dass die in dieser Pressemitteilung erwähnten zukünftigen Ereignisse und Trends nicht eintreten und dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich und nachteilig von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesagt oder impliziert wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen dem Risiko, dass die Weltwirtschaft, die Branche oder die Geschäfte und Investitionen des Unternehmens sich nicht wie erwartet entwickeln, dass Umsatz- oder Ausgabenschätzungen nicht erreicht werden oder wesentlich geringer oder höher ausfallen als erwartet, dass die Handelsdynamik nicht anhält oder die Nachfrage nach Handelslösungen sinkt, dass die Kundenakquise nicht wie geplant zunimmt, dass die Produkt- und internationale Expansion nicht wie geplant erfolgt, dass die Risiken der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, die derzeit für das Unternehmen gelten oder in Zukunft gelten werden, nicht erfüllt werden und dass andere Risiken in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens, einschließlich der Management Discussion and Analysis und des Annual Information Form (AIF), enthalten sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens und seiner Geschäfte wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gehören unter anderem ein Rückgang des Marktes für digitale Vermögenswerte oder der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen der Gesetze oder Regulierungsansätze, das Scheitern oder die Verzögerung bei der Annahme von digitalen Vermögenswerten und des Blockchain-Ökosystems durch Institutionen; Änderungen der Volatilität von Kryptowährungen, Änderungen der Nachfrage nach Bitcoin und Ethereum, Änderungen des Status oder der Klassifizierung von Kryptowährungen, Verletzungen der Cybersicherheit, eine Verzögerung oder ein Scheitern bei der Entwicklung der Infrastruktur für das Handelsgeschäft oder bei der Erlangung von Mandaten und der Gewinnung von Traktion; das Scheitern des Wachstums der verwalteten Vermögenswerte, eine ungünstige Entwicklung in Bezug auf einen Emittenten oder eine Partei der Transaktion oder das Scheitern, eine erforderliche behördliche Genehmigung zu erhalten. Im Zusammenhang mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen Annahmen getroffen, dass keine wesentlichen Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens eintreten und dass die aktuellen Trends in Bezug auf digitale Vermögenswerte anhalten. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das verwaltete Vermögen und die Handelsvolumina schwanken und von Zeit zu Zeit zu- oder abnehmen können und dass solche Schwankungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zukunftsgerichtete Aussagen, vergangene und gegenwärtige Wertentwicklungen und Trends sind keine Garantie für zukünftige Wertentwicklungen, daher sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen, gegenwärtige oder vergangene Wertentwicklungen oder gegenwärtige oder vergangene Trends verlassen. Informationen über Annahmen, Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf das Unternehmen sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die unter www.sedar.com verfügbar sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für das Datum dieser Pressemitteilung bzw. für das in der jeweiligen zukunftsgerichteten Aussage angegebene Datum, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach diesem Datum oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, betriebliche Aktualisierungen vorzunehmen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse kein Indikator für künftige Ergebnisse sind und dass sich die aktuellen Trends im Geschäft und in der Nachfrage nach digitalen Vermögenswerten möglicherweise nicht fortsetzen werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse und aktuellen Trends verlassen.

Die TSX hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Quelle: Voyager Digital, Ltd.

Medienkontakt:

Voyager Digital, Ltd.

Michael Legg

Chief Communications Officer

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Voyager Public Relations Team

pr@investvoyager

