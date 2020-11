IRW-News: Voyager Digital Ltd. : Voyager Digital gibt bekannt, dass verwaltete Aktiva im aufgelaufenen Jahr um 20-Faches auf über 100 Mio. $ gewachsen sind

IRW-PRESS: Voyager Digital Ltd.



: Voyager Digital gibt bekannt, dass verwaltete Aktiva im aufgelaufenen Jahr um 20-Faches auf über 100 Mio. $ gewachsen sind

CSE: VYGR

OTCQB: VYGVF

Börse Frankfurt: UCD2

- Management von Voyager plant Teilnahme an Veranstaltung - 2020 Benzinga Global FinTech Awards am 10. November -

New York, 6. November 2020. Voyager Digital Ltd. (CSE: VYGR, OTCQB: VYGVF, FRA: UCD2) (Voyager oder das Unternehmen), ein börsennotierter, lizenzierter Krypto-Asset-Broker, der Investoren eine Komplettlösung für Investitionen in Krypto-Aktiva bietet, meldete heute, dass die verwalteten Aktiva (Assets Under Management, AUM) 100 Millionen Dollar überschritten haben - eine Steigerung um das 20-Fache ausgehend von fünf Millionen Dollar Ende Dezember.

In den vergangenen Monaten hat Voyager auf unserer Plattform ein exponentielles Wachstum verzeichnet, was dazu geführt hat, dass unsere AUM 100 Millionen Dollar übertroffen haben, sagte Stephen Ehrlich, Co-Founder und CEO von Voyager. Das Angebot von Voyager von über 50 digitalen Aktiva, einschließlich 22 zinsbringender Aktiva, überzeugt die Investoren. Während wir unsere Marketing-Reichweite vergrößern, werden die Investoren von der provisionsfreien, einfach zu bedienenden Plattform von Voyager angezogen, was durch unsere täglichen Einzahlungen belegt wird, die seit Dezember um das 25-Fache gestiegen sind.

Herr Ehrlich sagte außerdem: Unser branchenführendes Zinsprodukt, das es Kunden ermöglicht, Zinsen auf aufgezinster Basis zu verdienen, hat Voyager zum bevorzugten Agentur-Makler für den Handel, Earning und für die Investition in digitale Assets gemacht. Mit dem kürzlich aufgenommenen NBA Hall of Famer Tracy McGrady wird unser Team weiterhin Produkte auf den Markt bringen, einschließlich einer Debitkarte und traditionellerer Bankprodukte, die eine einfache Übernahme dieser Aktiva ermöglichen.

Am 10. November 2020 wird Gerard Hanshe, Chief Operating Officer von Voyager, Podiumsgast bei der bevorstehenden Veranstaltung der Benzinga Global FinTech Awards sein. Sein Panel, dessen Hauptaugenmerk auf Handelsinstrumente gerichtet ist, beginnt um 15:40 Uhr (EST) und Steve Ehrlich wird um 17:15 Uhr (EST) sprechen, um das Wachstum und die Zukunftsaussichten von Voyager zu erörtern. Interessierte können sich unter https://www.benzinga.com/events/fintech-awards/ für die Veranstaltung anmelden.

Nähere Informationen zu Voyager Digital finden Sie auf der Webseite https://www.investvoyager.com. Die Voyager-App ist für Android und iPhone verfügbar.

Über Voyager Digital Ltd.

Voyager Digital Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Kryptowerten bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Kryptowerten. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Kryptowerten auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Informationen wurden von keiner Wertpapierregulierungsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen: Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu berichtigen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die oben angeführten Meilensteine wie erwartet oder überhaupt realisiert werden. Dieser vorsorgliche Hinweis gilt ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Ansprechpartner von Voyager Digital Ltd.

Medienkontakt:

Anthony Feldman / Raquel Cona

(347) 487-6194 / (212) 896-1204

afeldman@kcsa.com / rcona@kcsa.com

Investor Relations:

Michael Legg

(212) 547-8807

mlegg@investvoyager.com

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54105

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54105&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92919V1085

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.