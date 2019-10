IRW-News: Voyager Digital Canada Ltd. : Voyager und Market Rebellion gehen Partnerschaft ein, um kommissionsfreies Trading mit digitalen Assets anzubieten

IRW-PRESS: Voyager Digital Canada Ltd.



: Voyager und Market Rebellion gehen Partnerschaft ein, um kommissionsfreies Trading mit digitalen Assets anzubieten

30. Oktober 2019, Vancouver, British Columbia, Kanada Voyager Digital (Kanada) Ltd (Voyager) (CSE.VYGR, Pink Sheets: VYGVF, Deutsche Börse:UCD2.F) - hat über sein Tochterunternehmen Voyager Digital LLC, einen lizenzierten Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet, zusammen mit Market Rebellion, LLC, einem führenden Anbieter von Trading-Schulungen sowie Content und Tools für unabhängige Investoren, heute bekannt gegeben, dass die beiden Unternehmen eine strategische Partnerschaft eingehen, um kommissionsfreies Trading für den Handel mit Kryptowährungen für Market Rebellions Trading-Gemeinschaft anzubieten.

Market Rebellion wird seinen Mitgliedern die Möglichkeit einräumen, eine umfangreiche Palette an Krypto-Währungen zu handeln und dazu Voyagers hervorragende Krypto-Abwicklungsdienste und die Zusammenführung von Krypto-Börsen-Datenfeeds zu nutzen.

Steve Ehrlich, Mitbegründer und CEO von Voyager, meinte: Die Nachfrage nach digitalen Assets steigt immer weiter und es gibt einen klaren Wunsch seitens unabhängiger Trader, in dieser aufstrebenden Asset-Klasse mitzumachen. Wir freuen uns sehr, unsere äußerst effektive und moderne Trading-Infrastruktur zusammen mit einem so hochrangigen Anbieter von Finanzbildung auf den Markt zu bringen. Jetzt wird Market Rebellion nicht nur in der Lage sein, seinen Mitgliedern Einblicke in den Kryptohandel zu bieten, sondern auch eine Möglichkeit schaffen, Trades ohne Provisionen auszuführen."

Wir freuen uns über diese Zusammenarbeit, weil wir dadurch den unabhängigen Tradern, die die Dienste von Market Rebellion nutzen, anspruchsvolle Tradingmöglichkeiten für digitale Assets anbieten können, fügte Jon Najarian, Mitbegründer von Market Rebellion, hinzu. "Wir haben unsere Mitglieder über die tollen Möglichkeiten des Kryptohandels aufgeklärt und durch unsere neue Allianz mit Voyager können unsere Mitglieder diese viel besser nutzen."

Bei der steigenden Nachfrage nach Kryptohandel können die Mitglieder von Market Rebellion von den nahtlosen Abwicklungsdiensten und dem selbst entwickelten Marktdatenstrom, der Daten aller großen Kryptobörsen zusammenführt, profitieren.

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Über Market Rebellion, LLC

Die Mitgründer von optionMONSTER und tradeMONSTER - Jon Najarian, Pete Najarian und Dirk Mueller-Ingrand - haben Market Rebellion, LLC (ehemals Investitute, LLC) gegründet, um den Status Quo der Handels- und Investmentbranche in Frage zu stellen, indem sie ihre eigene umfangreiche Erfahrung als professionelle Trader mit anderen teilen und unabhängige Trader hinsichtlich Optionen, Dividenden, Kryptowährungen etc. auf den gleichen Wissensstand stellen wie große institutionelle Investoren. Market Rebellion hat es sich zum Ziel gemacht, unabhängige Investoren durch Trading-Schulungen, Content und Tools zu stärken. Das umfasst technische und grundlegende Analysen, Optionstheorie und -strategie, Handelsdisziplin, Investorenpsychologie und vieles mehr, wodurch die unabhängigen Trader die eigene Kontrolle über ihre Finanzen übernehmen können, statt sich auf große Institutionen verlassen zu müssen. Weitere Infos unter https://marketrebellion.com

Ansprechpartner

Voyager Digital (Canada) Ltd.

Medien:

Anthony Feldman / Tim Gray

(347) 487-6194 / (212) 896-1251

afeldman@kcsa.com / tgray@kcsa.com

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Market Rebellion, LLC

Medien:

Chris Tsiolis

(847) 710-1422

media@marketrebellion.com

