IRW-News: Voyager Digital Canada Ltd. : Voyager schließt Übernahme der Vermögenswerte von Ethos ab

: Voyager schließt Übernahme der Vermögenswerte von Ethos ab

Shingo Lavine, Gründer und CEO von Ethos, verstärkt Voyager als Chief Innovation Officer

2. Oktober 2019, Vancouver, British Columbia -- Voyager Digital (Canada) Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTC Pink: VYGVF) (FRA: UCD2) gibt den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme bestimmter Vermögenswerte von Ethos.io PTE LTD (Ethos), einem führenden Blockchain-Dienstleister und Anbieter des Ethos Universal Wallet, bekannt. Der Kaufpreis für die Übernahme beträgt 7.250.000 Aktien von Voyager. Shingo Lavine, Gründer und CEO von Ethos, wird neben seiner aktuellen Funktion als Mitglied des Board of Directors des Unternehmens Voyager auch als Chief Innovation Officer verstärken.

Ethos ist ein führender Dienstleister im Kryptowährungsbereich, der mehrere Blockchain-Protokolle sowie Finanzinstitute und -systeme miteinander verbindet. Die von Ethos erworbenen Vermögenswerte beinhalten das Ethos Universal Wallet und Ethos Bedrock, eine Blockchain-Anwendung für Unternehmen. Mit dem Ethos Universal Wallet kann jedermann seine Krypto-Assets einfach und sicher - und kostenlos - speichern, verfolgen, schicken und das Wallet gibt den Kunden von Voyager die Möglichkeit, all ihre Krypto-Assets selbst zu verwahren und Coins nahtlos zu übertragen und zwar innerhalb der Mobil-App von Voyager.

Voyager baut die Funktionalität seiner Plattform rapide aus, einschließlich der kürzlich erfolgten Einführung von Krypto-Einzahlungen und -Auszahlungen, meint Stephen Ehrlich, CEO von Voyager. Der Abschluss der Transaktion mit Ethos ist ein weiterer wichtiger Meilenstein, der es uns erlaubt, die Infrastruktur von Ethos Bedrock in unsere wachsenden Blockchain-Funktionen und unser erstklassiges Kryptowährungs-Erlebnis zu integrieren.

Das Ethos Universal Wallet ist dezentralisiert, was bedeutet, dass die Verbraucher ihre eigenen privaten SmartKeys erstellen und besitzen, die ihre persönlichen digitalen Tresore schützen. Es basiert auf Ethos Bedrock, einer Foundation-Plattform, die Blockchains abstrahiert und diese für Menschen und Finanzinstitute zugleich zugänglicher, sicherer und konformer macht. Ethos Bedrock stärkt das institutionelle Angebot von Voyager und ermöglicht es Unternehmen aller Art, Anwendungen auf Blockchain-Basis für Verwahrung, Zahlungen, Investitionen und mehr zu entwickeln.

Zusätzlich zum Abschluss der Transaktion mit Ethos gibt Voyager bekannt, dass das Unternehmen mit der Jump Trading Group (Jump), einem führenden Eigenhandelsunternehmen, eine strategische Partnerschaft (Liquiditätsversorgung, Abwicklungskapazitäten, Auswahl an Coins und Produktunterstützung) eingegangen ist. Voyager hat Jump Warrants gewährt, die Jump berechtigen, innerhalb von drei Jahren bis zu 9,9 % der ausstehenden Aktien von Voyager zum Preis von 0,80 CAD pro Aktie zu erwerben.

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Der Inhalt dieser Pressemeldung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

