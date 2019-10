IRW-News: Voyager Digital Canada Ltd. : Voyager präsentiert sich auf den bevorstehenden Konferenzen der Vegas Blockchain Week im Oktober

IRW-PRESS: Voyager Digital Canada Ltd.



: Voyager präsentiert sich auf den bevorstehenden Konferenzen der Vegas Blockchain Week im Oktober

New York, NY- 25. Oktober 2019 - Voyager Digital (Canada) Ltd. ("Voyager" oder das "Unternehmen") (CSE: VYGR) (OTC Pink: VYGVF) (FRA: UCD2), ein branchenführender Best Execution Krypto Asset Broker, gab heute bekannt, dass das Management des Unternehmens an den kommenden Veranstaltungen der Vegas Blockchain Week teilnehmen wird:

- Crypto IQ Trading Event mit Charlie Shrem, das am Montag, den 28. Oktober 2019 im Cosmopolitan of Las Vegas, NV stattfinden wird. Herr Ehrlich wird einen Keynote-Vortrag mit dem Titel "Evolving the Crypto Trading Landscape" von 15:45 Uhr PT - 16:15 Uhr PT im Gracia Ballroom halten.

- World Crypto Con, die vom Dienstag, 29. Oktober bis Donnerstag, 31. Oktober 2019, im Cosmopolitan of Las Vegas, NV stattfindet. Herr Ehrlich wird an einem Panel mit dem Titel "Trading Crypto Assets" von 11:20 Uhr PT - 11:40 Uhr PT im Castellana Ballroom teilnehmen. Dort wird Herr Ehrlich an der Seite von weiteren Branchenexperten sprechen, darunter Rob Catalanello, President und CEO von B2C2, und Jeff Dorman, CIO von Arca.

Für weitere Informationen über die Konferenzen oder um ein persönliches Treffen mit dem Management von Voyager Digital während dieser Veranstaltungen zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte KCSA Strategic Communications unter voyager@kcsa.com.

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Ansprechpartner

Voyager Digital (Canada) Ltd.

Medien:

Anthony Feldman / Tim Gray

(347) 487-6194 / (212) 896-1251

afeldman@kcsa.com / tgray@kcsa.com

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

