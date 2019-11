IRW-News: Voyager Digital Canada Ltd. : Voyager meldet Notierung am OTCQB-Markt

IRW-PRESS: Voyager Digital Canada Ltd.



: Voyager meldet Notierung am OTCQB-Markt

New York, NY- 6. November 2019 - Voyager Digital (Canada) Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTCQB: VYGVF) (FRA: UCD2), ein branchenführender Krypto-Asset-Broker mit bestmöglicher Abwicklung, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen unter dem Kürzel VYGVF zum Handel am OTCQB®-Markt in den Vereinigten Staaten zugelassen wurde.

Wir freuen uns sehr, dass wir nun am OTCQB notieren und uns damit einen besseren Zugriff auf institutionelle und private Investoren in den USA verschaffen, meinte Stephen Ehrlich, CEO und Mitbegründer von Voyager Digital. Der Zugang zu zusätzlichen Kapitalmärkten sollte unser weiteres Wachstum unterstützen, wenn wir unser Produktangebot für Investoren im wachsenden Markt für digitale Finanzdienstleistungen ausbauen.

Voyager wird weiterhin an der Canadian Securities Exchange unter seinem bestehenden Handelskürzel VYGR notieren.

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemeldung beinhaltet bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die explizit oder implizit in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Insbesondere kann nicht gewährleistet werden, dass das Unternehmen sein Geschäft erfolgreich führen wird oder dass es bei der Entwicklung, der Vermarktung und dem rentablen Betrieb einer digitalen Plattform in der beschriebenen Weise erfolgreich sein wird. Die Leser sollten dementsprechend kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung von zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Der Inhalt dieser Pressemeldung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Ansprechpartner

Voyager Digital (Canada) Ltd.

Medien:

Anthony Feldman / Tim Gray

(347) 487-6194 / (212) 896-1251

afeldman@kcsa.com / tgray@kcsa.com

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49319

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49319&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92917M1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.