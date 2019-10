IRW-News: Voyager Digital Canada Ltd. : Voyager Digital führt neues Bitcoin-Zinsprogramm ein

IRW-PRESS: Voyager Digital Canada Ltd.



: Voyager Digital führt neues Bitcoin-Zinsprogramm ein

Das Zinsprogramm von Voyager ermöglicht es Nutzern, auf Voyager Assets zu handeln und gleichzeitig Zinserträge zu erwirtschaften

NEW YORK, 23. Oktober 2019. Voyager Digital (Canada) Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) (CSE: VYGR) (OTC Pink: VYGVF) (FRA: UCD2), ein branchenführender Krypto-Asset-Broker mit bestmöglicher Abwicklung, gibt heute die Einführung des Voyager Interest Program (VIP) bekannt, mit dem Kunden Zinsen für Bitcoin (BTC) verdienen können, die sie auf der Plattform von Voyager verwahren.

Ab dem 1. November 2019 bietet Voyager einen Zinssatz von 3 % auf Bitcoin an, die auf der Voyager-Plattform gehalten werden; damit haben die Nutzer die Möglichkeit, mit einer einzigen App Zinserträge zu verdienen und aktiv zu handeln.

Dies ist ein unglaublich einzigartiges Angebot, meint Stephen Ehrlich, CEO und Mitbegründer von Voyager Digital. Traditionelle Handelsplattformen bieten keine Zinsen auf Bitcoin an und wir freuen uns besonders, jetzt auf unserer Plattform Zinserträge zu ermöglichen. Dies war das am meisten gewünschte Feature unserer Nutzer und Gemeinde.

Zu Beginn des Monats kündigte das Unternehmen nach der Übernahme von Ethos, dem führenden Blockchain-Dienstleister und Anbieter des Ethos Universal Wallet, die bevorstehende Umbenennung des Ethos Token (ETHOS) in Voyager Token (VGX) an und begann, einen Zinssatz von 5 % auf ETHOS, die in der Voyager-App gehalten werden, anzubieten.

Wir sind bestrebt, die beste Plattform für unsere Nutzer zu schaffen, und nehmen ihre Empfehlungen für die Verbesserung von Voyager mit offenen Ohren wahr, so Herr Ehrlich weiter. Mit diesem Programm können unsere Kunden aktiv handeln und gleichzeitig passiv Bitcoin verdienen, solange sie ein durchschnittliches Mindesttagesguthaben wahren.

Weitere Einzelheiten des Programms beinhalten:

- Das Voyager Interest Programm steht für Bitcoin und Ethos zur Verfügung: Bitcoin - 3 % Zinsen p.a. auf ein monatliches Durchschnittsguthaben von mindestens 0,01 BTC; Ethos - 5 % Zinsen p.a. auf ein monatliches Durchschnittsguthaben von mindestens 2.000 ETHOS.

- Die Zinsen werden täglich auf den Anlagewert berechnet.

- Die Raten sind Änderungen vorbehalten und werden jeden Monat in der App und auf http://investvoyager.com/ veröffentlicht.

- Die Zinsen werden am Ende jedes Monats in Bitcoin gezahlt.

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Die Canadian Securities Exchange und ihr Marktregulierungsorgan (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung. Der Inhalt dieser Pressemeldung wurde von keiner Wertpapieraufsichtsbehörde genehmigt oder abgelehnt.

Ansprechpartner

Voyager Digital (Canada) Ltd.

Medien:

Anthony Feldman / Tim Gray

(347) 487-6194 / (212) 896-1251

afeldman@kcsa.com / tgray@kcsa.com

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

