IRW-News: Voltaic Minerals Corp. : Voltaic Minerals Corp. beauftragt Stormcrow Capital Ltd.

Weitere Suchergebnisse zu "Voltaic Minerals":

IRW-PRESS: Voltaic Minerals Corp.



: Voltaic Minerals Corp. beauftragt Stormcrow Capital Ltd.

Voltaic Minerals Corp. beauftragt Stormcrow Capital Ltd.

27. März 2017 - Voltaic Minerals Corp. (TSXV: VLT, FWB: 2P61) (das Unternehmen oder Voltaic) freut sich bekannt zu geben, dass Stormcrow Capital Ltd. (Stormcrow) offiziell als strategischer, technischer und betriebswirtschaftlicher Berater des Unternehmens beauftragt wurde. Stormcrow ist ein freigestelltes Börsenhandelsunternehmen mit Firmensitz in Toronto, Kanada.

Stormcrow Capital Ltd. wird das Unternehmen in der strategischen Planung von Finanztransaktionen und Partnerschaften für das Lithiumprojekt Green Energy in Utah sowie im Hinblick auf das lithiumselektive Extraktionsverfahren beraten. Darüber hinaus wird Stormcrow für Voltaic eine unabhängige technische Analyse durchführen und das Unternehmen direkt bei der Entwicklung des lithiumselektiven Extraktionsverfahrens unterstützen. Dr. Jon Hykawy, President von Stormcrow Capital Ltd., äußert sich zu diesem Auftrag folgendermaßen: Nachdem die globale Nachfrage nach Lithium ständig steigt und es immer wichtiger wird, kostengünstige Akkus herzustellen, ist die Notwendigkeit einer ausreichenden Versorgung mit kostengünstigen Rohstoffen wie Lithium mehr als offensichtlich. Batterien gehören nicht zur Elektronik, und welche Kosten Batterien verursachen, hängt letztlich von den Kosten der Rohstoffe ab, die in ihnen enthalten sind. Wir finden es großartig, mit einem Unternehmen wie Voltaic Minerals Corp. zusammenzuarbeiten, das Potenzial hat, sich als neuer kostengünstiger Lieferant von Lithium aus unkonventionellen Solevorkommen zu etablieren.

Über Stormcrow Capital Ltd.

Stormcrow ist ein freigestelltes Börsenhandelsunternehmen, das als strategischer Berater auftritt und Marktsondierungen durchführt. Zu seinen Spezialgebieten zählen kritische Materialien, erneuerbare Energien, Industriewerte und Spezialbranchen. Die Firma betreut börsennotierte und private Unternehmen mit Beratungsleistungen in finanziellen und betriebswirtschaftlichen Belangen. Stormcrow führt unabhängige Marktsondierungen in einer Vielzahl von Nischenmärkten durch, über die wenig berichtet wird und über die man in vielen Fällen noch zu wenig weiß. Das Ziel ist in diesem Fall, attraktive Investmentthesen auf mikro- und makroökonomischer Ebene zu entwickeln. Die Firma erstellt angebots-, nachfrage- und preisspezifische Prognosen für die entsprechenden Rohstoffe, beleuchtet die Stärken und Risiken der Schlüsselmärkte und weist auf spezifische Tücken bei Verarbeitung und Gewinnung hin. Mit seinem konsequenten Marktforschungs- und -sondierungsansatz bemüht sich Stormcrow darum, erstklassige Stories in den jeweiligen Marktsegmenten ausfindig zu machen und auszuarbeiten. Außerdem unterstützt die Firma Führungsteams anhand von unabhängigen Analysen dabei, die Risiken in ihren wichtigsten Geschäftssegmenten zu erkennen und Wertschöpfungschancen zu nutzen. Darüber hinaus bietet Stormcrow zahlreiche Dienstleistungen im Kapitalmarktsektor, wie zum Beispiel Beratungsleistungen in den Bereichen Finanzierung, Unternehmensentwicklung sowie Fusion und Akquisition (M&A).

Weitere Infos im Web: www.stormcrow.ca

Über Voltaic Minerals Corp.

Voltaic Minerals Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen aus Vancouver, das 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Green Energy besitzt. Dieses Projekt umfasst 4.160 Acres an Schürfrechten des Bureau of Land Management (BLM) und befindet sich im Grand County in Utah, 15 km westlich der Stadt Moab. Lithium und andere Mineralien sind im Konzessionsgebiet in einer übersättigten Solelösung (40 % Mineralien, 60 % Wasser) enthalten, die während der Exploration von Ölvorkommen entdeckt wurde. Im Zuge der Bohrungen wurde damals die klastische Einheit Nr. 14 der Paradox Formation durchteuft

FÜR DAS BOARD VOLTAIC MINERALS CORP.

Darryl Jones-- Darryl Jones President und CEO Tel: 604.681.1568 info@voltaicminerals.com

Voltaic Minerals Corp. | 1450 - 789 West Pender Street Vancouver, BC | V6C 1H2 Tel: 604.681.1568 | Fax: 604.681.8240

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung zählen unter anderem, dass Voltaic sich als neuer kostengünstiger Lieferant von Lithium aus unkonventionellen Solevorkommen etablieren kann; dass Stormcrow Beratungsleistungen in der strategischen Planung von Finanztransaktionen und Partnerschaften für das Lithiumprojekt Green Energy in Utah sowie im Hinblick auf das lithiumselektive Extraktionsverfahren anbietet; und dass Stormcrow für Voltaic eine unabhängige technische Analyse durchführen und das Unternehmen direkt bei der Entwicklung des lithiumselektiven Extraktionsverfahrens unterstützen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder ihre Umsetzbarkeit verhindern könnten, zählen unter anderem: dass Stromcrows Bemühungen zu keinem Erfolg bei Voltaic führen; dass die Verfahrensentwicklung teilweise oder zur Gänze scheitern könnte; dass das Verfahren nicht kosteneffizient sein könnte; dass das Unternehmen nicht genügend Finanzmittel zur Umsetzung seiner Pläne aufbringen könnte; Kostenänderungen beim Abbau und bei der Verarbeitung; höhere Investitionskosten; der zeitliche Ablauf und Inhalt der bevorstehenden Arbeitsprogramme; Auslegungen der geologischen Situation anhand aktueller Daten, die sich im Zuge genauerer Datenerhebungen ändern könnten; potentielle Verfahren und Annahmen im Hinblick auf die Mineralausbeute anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten, die sich im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar herausstellen könnten; Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Umsetzbarkeit des Projekts Änderungen in der Sachlage ergeben, sodass die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht gefördert werden können, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für den Bau und Betrieb der vorgesehenen Mine nicht beigebracht werden können. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Voltaic Minerals Corp. | 1450 - 789 West Pender Street | Vancouver, BC | V6C 1H2 Tel: 604.681.1568 | Fax: 604.681.8240

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39296 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39296&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92871N1024

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.