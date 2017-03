IRW-News: Voltaic Minerals Corp. : Voltaic Minerals Corp.: JV-Vereinbarung zu Lithiumprojekt Green Energy wurde beendet

Weitere Suchergebnisse zu "Voltaic Minerals":

IRW-PRESS: Voltaic Minerals Corp.



: Voltaic Minerals Corp.: JV-Vereinbarung zu Lithiumprojekt Green Energy wurde beendet

JV-Vereinbarung zu Lithiumprojekt Green Energy wurde beendet 3. März 2017 - Voltaic Minerals Corp. (TSXV: VLT, FSE: 2P6) (das Unternehmen oder Voltaic) gibt bekannt, dass eine wichtige Voraussetzung für die Unterzeichnung der Joint-Venture-Vereinbarung (50/50) mit Equitorial Exploration Corp. (TSX: EXX) (Equitorial) für das Projekt Green Energy in Utah nicht erfüllt werden konnte und die Joint-Venture-Vereinbarung daher beendet wurde. Die Vereinbarung wurde in einer Pressemeldung von Voltaic am 27. Januar 2017 angekündigt. Wie in unserer Pressemeldung vom 27. Januar 2017 verlautbart, bemüht sich Voltaic derzeit um die Exklusivrechte zur Nutzung eines Verfahrens zur Extraktion von Lithium aus Sole, das im unternehmenseigenen Lithiumprojekt Green Energy in Utah eingesetzt werden soll. Das Verfahren befindet sich derzeit noch im Entwicklungsstadium. Voltaic hat sich bisher darum bemüht, die definitive Vereinbarung mit den Erfindern des Verfahrens zu unterzeichnen; es konnte jedoch zu einigen wichtigen Punkten keine Einigung erzielt werden. Voltaic steht nach wie vor mit den Erfindung in Verhandlungen und hält ein Abkommen, mit dem sich Voltaic die Rechte an der Nutzung des Verfahrens sichert, nach wie vor für ein erreichbares Ziel. Über Voltaic Minerals Corp. Voltaic Minerals Corp. ist ein Lithiumexplorationsunternehmen aus Vancouver, das 100 % der Anteile am Lithiumprojekt Green Energy besitzt. Dieses Projekt umfasst 4.160 Acres an Schürfrechten des Bureau of Land Management (BLM) und befindet sich im Grand County in Utah, 15 km westlich der Stadt Moab. Lithium und andere Mineralien sind im Konzessionsgebiet in einer übersättigten Solelösung (40 % Mineralien, 60 % Wasser) enthalten, die während der Exploration von Ölvorkommen entdeckt wurde. Im Zuge der Bohrungen wurde damals die klastische Einheit Nr. 14 der Paradox Formation durchteuft.

FÜR DAS BOARD VOLTAIC MINERALS CORP.

Darryl Jones-- Darryl Jones President & CEO Tel: 604.681.1568 info@voltaicminerals.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. . Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die einer Vielzahl an Risiken und Ungewissheiten sowie weiteren Faktoren unterliegen, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen angenommen wurden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen auch Aussagen darüber, dass wir das Nutzungsrecht an einem im Entwicklungsstadium befindlichen Lithiumextraktionsverfahren erhalten werden, und dass wir der Meinung sind, dass das Verfahren für Voltaic von Nutzen ist. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Vielzahl an Risiken und Unsicherheiten sowie weiteren Faktoren, welche dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen angenommen wurden. Zu den Risiken, die diese Aussagen ändern oder ihre Umsetzbarkeit verhindern könnten, zählen unter anderem: dass der Eigentümer des Lithiumextraktionsverfahrens den Bedingungen der endgültigen Vereinbarung nicht zustimmt; dass sich die Verfahrensentwicklung in Teilen oder zur Gänze als Misserfolg erweist; dass das Verfahren möglicherweise nicht kosteneffizient ist; dass das Unternehmen nicht die nötigen Mittel für die Durchführung der entsprechenden Pläne aufbringen kann; dass die Kosten für Förderung und Verarbeitung steigen; eine Erhöhung der Investitionskosten; der zeitliche Ablauf und Inhalt der bevorstehenden Arbeitsprogramme; dass sich die Auslegungen der geologischen Situation auf Basis aktueller Daten im Zuge genauerer Datenerhebungen ändern könnten; dass sich potentielle Verarbeitungsmethoden und Annahmen im Hinblick auf die Mineralausbeute anhand von Untersuchungen im begrenzten Umfang und im Vergleich zu als analog bewerteten Lagerstätten im Zuge weiterer Untersuchungen als nicht vergleichbar oder machbar herausstellen könnten; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften, technischer Ausrüstung und Absatzmärkten für die hergestellten Produkte; und dass sich trotz der gegenwärtig erwarteten Umsetzbarkeit des Projekts die Mineralvorkommen in unserem Konzessionsgebiet aus wirtschaftlicher Sicht nicht fördern lassen, oder dass die erforderlichen Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb desvorgesehenen Projekts nicht beigebracht werden können. Es besteht die Möglichkeit, dass wir unsere Privatplatzierung nicht abschließen können und aus diesem Grund nicht in der Lage sein werden, Finanzmittel für die beabsichtigten Aktivitäten bereitzustellen. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum jetzigen Zeitpunkt und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung solcher Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39113 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=39113&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92871N1024

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.