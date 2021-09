IRW-News: Volt Resources Limited: Erfolgreiche Aktienplatzierung bringt 5,75 Mio. $ ein, um Pläne hinsichtlich Lieferung von Batterieanodenmaterial für europäische Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben

IRW-PRESS: Volt Resources Limited: Erfolgreiche Aktienplatzierung bringt 5,75 Mio.



$ ein, um Pläne hinsichtlich Lieferung von Batterieanodenmaterial für europäische Hersteller von Lithium-Ionen-Batterien voranzutreiben

Höhepunkte:

- Volt hat 5,75 Mio. $ mittels Platzierung mit bestehenden Aktionären, neuen anspruchsvollen Investoren, Fonds und Institutionen aufgebracht

- Starke Nachfrage führte dazu, dass endgültiger aufgebrachter Betrag ursprüngliches Ziel von 4,0 Mio. $ übertraf

- Chairman von Volt will vorbehaltlich einer Genehmigung der Aktionäre Aktien im Wert von 0,7 Mio. $ zeichnen

- Boutique-Unternehmen Peak Asset Management aus Melbourne leitete Kapitalaufbringung

- Aufgebrachte Gelder werden vorwiegend verwendet, um

o die Entwicklung von Batterieanoden und anderen nachgelagerten Grafitprodukten in Europa und den USA zu kommerzialisieren;

o das Grafitgeschäft von Zavalievsky zu fördern;

o vollständige Lithium-Ionen-Batterie (LIB)-Zyklustests mit dem Grafit von Bunyu durchzuführen;

o Betriebskapital bereitzustellen, während die Finanzierung der Erschließung des Grafitprojekts Bunyu von Volt in Tansania vorangetrieben wird;

o Unternehmenskosten und allgemeines Betriebskapital bereitzustellen.

1. September 2021 - Der Grafitproduzent und Entwickler von Batterieanodenmaterial Volt Resources Limited (ASX: VRC) (Volt oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Aktienplatzierung an anspruchsvolle und professionelle Investoren zu einem Preis von 0,025 $ pro Aktie bekannt zu geben, wobei 5,05 Millionen $ (vor Kosten) als feste Verpflichtung aufgebracht werden sollen (die Platzierung). Darüber hinaus zeichnete der Chairman von Volt, Asimwe Kabunga, weitere 700.000 $ zu denselben Bedingungen wie die Platzierung, vorbehaltlich einer Genehmigung der Aktionäre, was einer gesamten Verpflichtung von 5,75 Millionen $ entspricht. Die Nachfrage nach den Platzierungsaktien war hervorragend, wobei die Angebote das ursprüngliche Ziel der Kapitalaufbringung von 4,0 Millionen $ und den endgültigen Betrag der Kapitalaufbringung von 5,05 Millionen $ (ohne Verpflichtung des Chairman) deutlich übertroffen haben.

Peak Asset Management fungierte bei der Platzierung als Lead Manager.

Kapitalaufbringung

Die Kapitalaufbringung wird durch die Platzierung von 230.000.000 neuen, voll eingezahlten Stammaktien durchgeführt, die 5,75 Millionen $ einbringen sollen.

Der Chairman von Volt, Asimwe Kabunga, hat sich verpflichtet, über sein privates Unternehmen, Kabunga Holdings Pty. Ltd., Platzierungsaktien im Wert von 700.000 $ zu zeichnen. Für die Ausgabe von Aktien an Kabunga Holdings Pty. Ltd. ist eine Genehmigung der Aktionäre erforderlich, die bei einer Jahreshauptversammlung der Aktionäre des Unternehmens eingeholt werden wird, deren Datum und Ort noch bekannt gegeben werden.

Die Platzierungsaktien werden, abgesehen von den Platzierungsaktien, die eine Genehmigung der Aktionäre erfordern, bis Donnerstag, dem 9. September 2021, und im Rahmen der 10-%-Kapazität von Volt gemäß ASX Listing Rule 7.1A ausgegeben werden. Abgesehen von den Gebühren der Kapitalaufbringung erhält Peak Asset Management 5 Millionen Optionen mit einem Ausübungspreis von 0,05 $ und einer Laufzeit von drei Jahren ab dem Ausgabedatum. Die Optionen werden im Rahmen der restlichen Kapazitäten von Volt gemäß Listing Rule 7.1 ausgegeben werden.

Die Aktien der Platzierung werden zu einem Preis von 0,025 $ ausgegeben, was einem Diskont von 15,5 % auf den 15-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs bis zum Handelsschluss vor der Aussetzung der Kursnotierung entspricht.

Trevor Matthews, Managing Director von Volt, sagte: Dies war eine äußerst erfolgreiche Kapitalaufbringung mit starker Nachfrage der bestehenden Aktionäre von Volt, einschließlich des Chairman von Volt, Asimwe Kabunga, sowie seitens neuer Investoren. Dies hat Volt die Möglichkeit gegeben, einen größeren Betrag aufzubringen, um die aufregenden Arbeitsprogramme durchzuführen, die zurzeit in Europa, den USA, Tansania und Guinea im Gange sind.

Das Board von Volt heißt alle neuen Aktionäre herzlich willkommen und freut sich auf eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit. Es sind zahlreiche Arbeiten im Gange und ich freue mich darauf, den Aktionären zu gegebener Zeit weitere Informationen zu geben.

-ENDE-

Diese Pressemitteilung wurde vom Board von Volt Resources Ltd. für die Veröffentlichung genehmigt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Trevor Matthews

Managing Director

Tel: +61 8 9486 7788

Folgen Sie uns auf Twitter: @ASXVolt

Über Volt Resources Limited

Volt Resources Limited (Volt) ist ein Grafitproduzent/-entwickler und ein Goldexplorationsunternehmen, das an der Australian Stock Exchange unter dem ASX-Code VRC notiert. Volt besitzt eine 70-%-Mehrheitsbeteiligung am Grafitgeschäft von Zavalievsky in der Ukraine. Zavalievsky befindet sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Märkten und es sind bedeutsame Entwicklungen bei den LIB-Anlagen geplant, um die in Europa ansässigen Automobilhersteller und den Sektor der erneuerbaren Energien zu beliefern. Zavalievsky profitiert von einem bestehenden Kundenstamm und einer Lieferkette für Grafitprodukte, die auf einer hervorragenden Verkehrsinfrastruktur für Straßen-, Schienen-, Fluss- und Seefracht in Kombination mit einem zuverlässigen Stromnetz, einer ausreichenden Versorgung mit trinkbarem Grundwasser und guten Kommunikationsmöglichkeiten basiert. Zavalievsky plant zurzeit die Installation einer Verarbeitungsanlage sowie von Ausrüstungen, um innerhalb der kommenden zwölf Monate mit der Produktion von sphäronisiertem gereinigtem Grafit für den europäischen LIB-Markt zu beginnen. Siehe ASX-Pressemitteilungen von Volt mit dem Titel Volt to Acquire European Graphite Business following Completion of Due Diligence vom 14. Mai 2021 und Completion of the ZG Group Transaction Following Execution of New Convertible Securities Facility vom 26. Juli 2021.

Volt treibt auch die Erschließung seines umfassenden, zu 100 % unternehmenseigenen Grafitprojekts Bunyu in Tansania sowie die Goldexplorationen in Guinea voran und nutzt dabei die bestehenden umfassenden Netzwerke des Unternehmens in Afrika.

Das Grafitprojekt Bunyu befindet sich in einer günstigen Position in der Nähe einer wichtigen Infrastruktur mit befestigten Straßen, die durch das Projektgebiet verlaufen, und einem einfachen Zugang zum 140 km entfernten Tiefseehafen von Mtwara. Im Jahr 2018 meldete Volt den Abschluss der Machbarkeitsstudie (Feasibility Study, die FS) hinsichtlich Phase 1 der Erschließung des Grafitprojekts Bunyu. Die Phase 1 der Erschließung basiert auf einer jährlichen Durchsatzrate für den Abbau und die Verarbeitungsanlage von 400.000 t Erz, um durchschnittlich 23.700 t an Grafitprodukten pro Jahr zu produzieren. Siehe ASX-Pressemitteilung von Volt mit dem Titel Positive Stage 1 Feasibility Study Bunyu Graphite Project vom 31. Juli 2018. Das Unternehmen bestätigt, dass keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich erheblich auf die in diesem Dokument enthaltenen Informationen auswirken könnten, und dass alle grundlegenden Annahmen und technischen Parameter, die die Schätzungen untermauern, weiterhin gelten und sich nicht grundlegend geändert haben.

Ein Hauptziel der Phase 1 der Erschließung ist die Errichtung der Infrastruktur und der Marktposition zur Unterstützung der Erschließung des wesentlich größeren Phase-2-Erweiterungsprojekts bei Bunyu.

Die Goldprojekte in Guinea umfassen sechs Konzessionen in Guinea in Westafrika auf insgesamt 348 km². Die Projekte befinden sich im produktiven Siguiri-Becken, das Teil des reichhaltig mineralisierten westafrikanischen Birimian-Goldgürtels ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61239

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61239&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU000000VRC9

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.