IRW-News: Vizsla Silver Corp.: Vizsla gibt hochgradige Entdeckung auf Panuco bekannt - Bohrungen zeigten 3.701 g/t Silberäquivalent über 2,3 M innerhalb eines breiten Abschnitts mit 226 g/t Silberäquivalent über 81,9 Meter auf Tajitos HW

IRW-PRESS: Vizsla Silver Corp.: Vizsla gibt hochgradige Entdeckung auf Panuco bekannt - Bohrungen zeigten 3.701 g/t Silberäquivalent über 2,3 M innerhalb eines breiten Abschnitts mit 226 g/t Silberäquivalent über 81,9 Meter auf Tajitos HW

Vancouver, British Columbia (19. Januar 2022) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich, eine neue hochgradige, edelmetallreiche Entdeckung innerhalb der hängenden Wand von Tajitos auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeige-Silber-Gold-Projekt Panuco ("Panuco" oder das "Projekt") in Mexiko bekannt zu geben.

Höhepunkte

Neuentdeckung der "Copala-Ader"

- Bohrloch CS-21-90 ergab 3.701 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) (2.147 g/t Silber und 18,04 g/t Gold) über 2,31 Meter wahre Mächtigkeit (mTW) innerhalb eines breiteren Abschnitts mit einem Gehalt von 226 g/t AgEq über 81,91 mTW

- Folgebohrung CS-21-99, die ca. 100 m vertikal unterhalb von CS-21-90 abgeschlossen wurde, durchschnitt 2.274 g/t AgEq (1.924 g/t Silber und 5,00 g/t Gold) auf 1,52 mTW, die ebenfalls in einem breiten Abschnitt mit 183 g/t AgEq auf 83,10 mTW enthalten sind.

- Bis heute sind acht Bohrungen auf die Copala-Ader gestoßen, wobei alle gemeldeten Abschnitte in einer vertikalen Tiefe von über 200 Metern liegen.

Weitere bemerkenswerte Abschnitte sind

- CS-21-94: 404 g/t AgEq (230 g/t Silber und 2,02 g/t Gold) über 24,36 mTW, einschließlich 3.087 g/t AgEq (1.523 g/t Silber und 17,75 g/t Gold) über 1,80 mTW

- CS-21-105: 602 g/t AgEq (323 g/t Silber und 3,21 g/t Gold) über 2,68 mTW

- CS-21-62: 539 g/t AgEq (373 g/t Silber und 2,02 g/t Gold) über 2,58 mTW

Vizsla Präsident und CEO Michael Konnert kommentierte: "Diese Ergebnisse sind ein unglaublicher Start ins Jahr 2022 für Vizsla. Bei den Bohrungen in den nordöstlichen Ausläufern von Tajitos haben wir eine neue, fast flach liegende Ader innerhalb der Tajitos-Hängewand durchschnitten. Diese neue 'Copala-Ader' ist durch mehrere oberflächennahe hochgradige Silber- und Goldabschnitte gekennzeichnet, die in einer breiten mineralisierten Hülle von bis zu achtzig Metern Breite enthalten sind. Die heutigen Ergebnisse werden in die erste Ressourcenschätzung des Unternehmens im ersten Quartal dieses Jahres einfließen und das Potenzial von Panuco, eine Silberlagerstätte von Weltklasse zu beherbergen, weiter untermauern. "

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63689/VZLA_19012022_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Längsschnitt der neu entdeckten Ader Copala, Blick nach Nordwesten. Alle neuen Bohrlöcher sind beschriftet, und ausgewählte Abschnitte sind dargestellt. Hinweis: Die tatsächlichen Mächtigkeiten der Löcher, die die Ader Cristiano durchschneiden, müssen noch bestimmt werden.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63689/VZLA_19012022_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Längsschnitt durch die Hauptader Tajitos mit Blick nach Nordwesten. Alle neuen Bohrlöcher sind beschriftet und ausgewählte Abschnitte sind abgebildet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63689/VZLA_19012022_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Übersichtskarte des Ressourcenbohrgebiets Tajitos entlang des Aderkorridors Cinco Senores.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63689/VZLA_19012022_DEPRcom.004.jpeg

Abbildung4:- Querschnitt der Bohrungen CS-21-94 und CS-21-99

Entdeckung der Copala-Ader

Die neue Ader Copala wurde in Bohrlöchern entdeckt, die die nordöstliche Ausdehnung von Tajitos anpeilen. Die in den Bohrlöchern CS-21-90 und CS-21-99 entdeckte Mineralisierung beginnt in einer Tiefe von ~85 Metern lochabwärts und erstreckt sich über 80 Meter in der Breite. Die Struktur weist ein flaches Gefälle von etwa 35 Grad nach Osten auf und stößt in Richtung Norden. Bis dato wurde diese Mineralisierung in acht Bohrlöchern angetroffen.

Die Geologen von Vizsla interpretieren die Ader Copala als eine von mehreren Adern, die sich in nahezu flach liegenden Strukturen gebildet haben, die sich möglicherweise während eines von zwei Deformationsereignissen zu Beginn der geologischen Geschichte des Grundstücks entwickelt haben. In der Region sind mehrere ähnliche Strukturen bekannt, einschließlich der in der Vergangenheit abgebauten Struktur La Colorada, die sich ebenfalls innerhalb des Cinco Senores-Aderkorridors befindet, etwa 850 Meter nördlich von Tajitos. Die Ader Copala ist die erste Entdeckung dieser Aderausrichtung und dieses Stils durch Vizsla, die bisher noch nicht durch historischen Bergbau ausgebeutet wurde.

BohrlocVon Bi WahreGOLD SILBER Silber-Komment

h s Länge Breit äquivalar

e ent

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

CS-21-7Keine signifikanten Werte

9

CS-21-8159.0161.62.60 1.56 4.70 599 970 Copala

7 0 0

CS-21-972.60163.090.4 81.911.00 142 226 Copala

0 0

Inkl. 120.9123.42.55 2.31 18.04 2,147 3,701

0 5

Inkl. 156.6161.85.20 4.71 3.59 587 887

0 0

CS-21-9177.0201.424.40 24.342.02 230 404 Copala

4 0 0

Inkl. 195.6198.31.80 1.80 17.75 1,523 3,087

0 0

CS-21-9112.5197.585.00 83.100.78 117 183 Copala

9 0 0

Inkl. 112.5114.01.55 1.52 5.00 1,924 2,274

0 5

Inkl. 186.8197.510.70 10.464.06 452 804

0 0

CS-21-1Keine signifikanten Werte

02

CS-21-1Keine signifikanten Werte

06

CS-21-1209.5215.96.35 3.81 0.59 158 203 Copala

07 5

Tabelle 1: Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern, die bei der Ader Copala im Aderkorridor Cinco Senores abgeschlossen wurden.

Cristiano Ader/Falte

Bei den Tajitos-Bohrungen wurde auch eine nordwestlich verlaufende Struktur mit der Bezeichnung "Ader Cristiano" durchteuft. Im Vergleich zur Ader Copala stellt Cristiano eine jüngere Ader dar, die sich innerhalb einer Verwerfung befindet, die der Hauptader Tajitos gegenüberliegt (Abbildung3 ). Nachfolgebohrungen werden weiterhin senkrecht zur Struktur durchgeführt, um die Ader besser anpeilen zu können.

Tajitos Bohrung Detail

Seit der letzten Aktualisierung (siehe Pressemitteilung vom 3. November 2021) weisen die Bohrungen im Ressourcengebiet Tajitos weiterhin auf eine bedeutende Plattenmineralisierung hin, die nun 1.000 Meter lang und 400 Meter tief ist. Die Ergebnisse der neuen Bohrungen deuten darauf hin, dass die hochgradige Mineralisierung in der Tiefe weiterhin offen ist, wie das Bohrloch CS-21-105 zeigt, das im bisher tiefsten Bohrloch bei Tajitos 602 g/t AgEq auf 2,68 mTW durchteufte. Entlang des Streichs in Richtung Nordosten und Südwesten scheint die Ader dünner zu werden und eine relativ niedrig gradige Mineralisierung aufzuweisen.

Drei Bohrgeräte setzen die Erweiterung der Mineralisierung bei Tajitos fort; zusätzliche Bohrungen sind geplant, um diese neuen Hängeentdeckungen, die in alle Richtungen offen sind, weiter zu definieren.

Vollständige Tabelle der Tajitos-Bohrlochdurchschneidungen

BohrlochVon Bis Wahr GOLD SILBER Silber-Komment

Länge Breit äquivalar

e ent

(m) (m) (m) (g/t) (g/t) (g/t)

CS-21-62251.8254.83.00 2.58 2.02 373 539

5 5

CS-21-63320.8324.84.00 2.57 0.32 16 45 Inklusi

5 5 ve

Hohlra

um

CS-21-64Keine signifikanten Werte

CS-21-65204.4205.71.30 0.98 0.70 127 185

CS-21-6AKeine signifikanten Werte

7

CS-21-68133.1133.60.45 9.41 149 1,018 Cristia

5 no

CS-21-70Keine signifikanten Werte

CS-21-7274.5079.755.25 3.75 0.54 105 149

CS-21-74134.5136.11.65 3.01 565 811 Cristia

-A 0 5 no

Und 215.2216.51.30 1.12 2.87 409 652

0 0

CS-21-75Keine signifikanten Werte

CS-21-76244.5246.01.50 1.15 191 287 HW

0 0

CS-21-78Keine signifikanten Werte

CS-21-81Keine signifikanten Werte

CS-21-82224.1241.517.40 0.79 161 225

0 0

Inkl. 228.9233.04.05 2.89 563 798

5 0

Inkl. 231.1233.01.90 4.68 1,004 1,380

0 0

CS-21-83261.3262.10.75 1.07 405 480 HW

5 0

CS-21-85Keine signifikanten Werte

CS-21-86Keine signifikanten Werte

CS-21-87200.5201.61.05 1.26 190 296

5 0

Und 318.7319.00.30 0.54 208 246

5

CS-21-90228.2230.92.70 1.64 0.62 244 287

0 0

CS-21-92105.9131.625.70 5.14 1.62 239 375 Cristia

0 0 no

Inkl. 106.9112.75.85 1.17 5.96 768 1,278

0 5

Und 315.4320.85.40 3.85 0.97 281 355

0 0

Inkl. 319.8320.80.95 0.68 0.28 1,265 1,215

5 0

CS-21-93Keine signifikanten Werte

CS-21-94321.2323.32.10 1.94 535 684

0 0

Inkl. 322.5232.30.75 4.34 1,205 1,537

5 0

CS-21-96Keine signifikanten Werte

CS-21-97163.2183.720.55 4.11 2.66 536 752 Cristia

0 5 no

Inkl. 172.5175.52.95 0.59 3.91 972 1,278

5 0

Inkl. 180.7182.51.75 0.35 9.50 1,872 2,645

5 0

CS-21-10Keine signifikanten Werte

0

CS-21-10229.2231.32.15 3.35 307 601

1 0 5

CS-21-10434.6435.00.35 0.24 3.73 372 698

4 5 0

CS-21-10479.5483.84.25 2.68 3.21 323 602

5 5 0

Tabelle2: Bohrlochabschnitte der in der Ader Tajitos auf dem Aderkorridor Cinco Senores abgeschlossenen Bohrungen.

Hinweis: Die tatsächlichen Breiten der Bohrlöcher, die die Ader Cristiano durchschneiden, müssen noch bestimmt werden. Alle Zahlen sind gerundet. Das Silberäquivalent wird anhand der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = ((Au_g/t x 52,48) + (Ag_g/t x 0,5289)) / 0.5627. Der angenommene Metallpreis beträgt 17,50 $ pro Unze Silber und 1.700 $ pro Unze Gold, die angenommene Gewinnung beträgt 96 % Gold und 94 % Silber, basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

Informationen zur Bohrmanschette

ProspekBohrlochÖstlichNorden ErhebunDip Azimut Loch-

t e g tiefe

Ausric

htung

TajitosCS-21-62404,3642,586,6600.8 281.0 -64.0 318.0

57

CS-21-63404,3422,586,5587.0 262.5 -67.3 421.5

28

CS-21-64404,3932,586,9564.9 307.7 -58.3 300.0

56

CS-21-65404,3932,586,9564.9 312.9 -71.9 291.0

55

CS-21-67404,5312,587,0541.2 287.8 -30.0 261.0

A 31

CS-21-68404,5312,587,0541.2 285.6 -41.6 309.0

30

CS-21-70404,1322,586,5542.3 30.0 -51.0 159.0

38

CS-21-72404,1382,586,5550.4 344.4 -78.8 141.0

18

CS-21-74404,5312,587,0541.3 285.0 -58.5 286.5

-A 31

CS-21-75404,2672,586,4559.0 286.0 -60.0 270.0

82

CS-21-76404,2882,586,4593.8 273.9 -53.0 301.5

20

CS-21-78404,1872,586,3518.8 274.0 -45.0 253.5

19

CS-21-79404,5022,587,1546.8 302.1 -69.8 333.0

21

CS-21-81404,2882,586,4593.9 276.8 -30.0 277.5

21

CS-21-82404,5402,587,0537.5 322.0 -69.3 398.0

53

CS-21-83404,2542,586,3561.2 267.0 -61.0 346.5

22

CS-21-85404,2662,586,2540.8 267.1 -63.9 381.0

22

CS-21-86404,4182,587,2532.6 262.0 -33.5 165.0

12

CS-21-87404,5892,587,0543.0 313.1 -72.4 495.0

44

CS-21-90404,4832,587,2553.9 346.0 -55.0 256.5

37

CS-21-92404,5302,586,9542.7 314.1 -73.2 541.5

76

CS-21-93404,0892,586,0502.0 296.0 -57.5 212.3

96

CS-21-94404,6532,587,1568.4 320.1 -49.2 444.0

61

CS-21-96404,1692,586,0516.5 297.0 -60.8 385.5

50

CS-21-97404,5302,586,9542.7 309.2 -66.5 481.5

77

CS-21-99404,6532,587,1568.3 324.2 -61.2 534.8

61

CS-21-10404,4142,586,2594.3 301.0 -56.0 591.0

0 77

CS-21-10404,4922,586,8526.7 291.9 -68.1 453.0

1 73

CS-21-10404,6912,587,0574.6 327.0 -60.0 561.0

2 52

CS-21-10404,5532,586,9531.9 299.3 -65.6 525.0

4 08

CS-21-10404,4162,586,5616.0 267.9 -66.2 544.5

5 29

CS-21-10404,6912,587,0574.6 324.0 -66.7 676.5

6 52

CS-21-10404,6922,586,9580.0 296.7 -67.7 669.0

7 79

Tabelle 3: Details zum Bohrloch. Koordinaten in WGS84, Zone 13.

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 6,754.1-Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag, 35 Kilometern unterirdischer Minen, Absetzanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und einer Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän zusammenhängen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Es wurden zwei neue Claims erworben, die das Projekt Panuco um 149,9 Hektar erweitern. Hektar4,103.5, die zuvor als Teil des Projekts Panuco gemeldet wurden, werden nun als separate Projekte ausgewiesen (da sie sich westlich und südlich des eigentlichen Projekts Panuco befinden). Diese Claims bleiben zu 100 % im Besitz von Vizsla Silver.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss untersucht. Analysen von Silber, Blei und Zink, die den Grenzwert überschreiten, wurden mittels eines viersäurigen Erzaufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung von technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Martin Dupuis, P.Geo., Vice President of Technical Services von Vizsla Silver, geprüft und genehmigt. Herr Dupuis ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

BESONDERER HINWEIS AUF ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Erschließung von Panuco, einschließlich der Bohrprogramme und der Mobilisierung von Bohrgeräten; die zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion; und den Abschluss eines ersten Bohrprogramms.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen, das Ausbleiben einer Eskalation der COVID-19-Pandemie, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Vizsla, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören, ohne Einschränkung: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; das Unvermögen des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und handwerklichen Bergleuten; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte zwischen bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in der Managementerklärung und -analyse von Vizsla genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

