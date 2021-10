IRW-News: Vizsla Silver Corp.: Vizsla erweitert Tajitos um 40% auf 800 m und stösst auf 3.374 g/t AgÄq über 1,5 mTW bei Panuco

IRW-PRESS: Vizsla Silver Corp.



: Vizsla erweitert Tajitos um 40% auf 800 m und stösst auf 3.374 g/t AgÄq über 1,5 mTW bei Panuco

Vancouver, British Columbia (14. Oktober 2021) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) ("Vizsla" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) freut sich, die Ergebnisse von 23 neuen Bohrlöchern bekannt zu geben, die das Ressourcengebiet der Ader Tajitos ("Tajitos") auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Vorzeigeprojekt Panuco Silber-Gold ("Panuco" oder das "Projekt") in Mexiko anpeilen.

Höhepunkte

- CS-21-66: 115 Meter hohe Stufe im Südwesten:

o 3.374 Gramm pro Tonne (g/t) Silberäquivalent (AgEq) (2.607 g/t Silber und 9,90 g/t Gold) über 1,5 Meter wahre Mächtigkeit (mTW) von 348,3 m und;

o 793,9 g/t AgEq (599,7 g/t Silber und 2,47 g/t Gold) über eine Breite von 1,3 m in der Bohrung von 175,45 m

- CS-21-77: 165-Meter-Stufe in nordöstlicher Richtung:

o 354 g/t AgEq (216 g/t Silber und 1,62 g/t Gold) über 4,95 mTW aus 348,3 m und;

o 1.582 g/t AgEq (1.115 g/t Silber und 5,73 g/t Gold) über eine Breite von 0,7 m abwärts von 159,7 m

- CS-21-37: 1.643 g/t AgEq (960 g/t Silber und 7,94 g/t Gold) über 1,34 mTW aus 207,3 m

- CS-21-50: 807 g/t AgEq (615 g/t Silber und 2,46 g/t Gold) über 1,99 mTW aus 251,4 m

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Das Silberäquivalent wird nach der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = ((Au_g/t x 52,48) + (Ag_g/t x 0,5289)) / 0.5627. Der angenommene Metallpreis beträgt 17,50 $ pro Unze Silber und 1.700 $ pro Unze Gold, die angenommene Gewinnung beträgt 96 % Gold und 94 % Silber, basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla, kommentierte: "Tajitos übertrifft weiterhin unsere hohen Erwartungen, wobei große Step-Out-Bohrungen das Zielressourcengebiet nun auf eine Gesamtstreichlänge von über 800 Metern erweitern. Die Mineralisierung ist entlang des Streichs und in der Tiefe weiterhin in beide Richtungen offen, wobei das hohe Verhältnis von Edel- zu Basismetallen weiterhin ein beträchtliches Potenzial für eine weitere Expansion aufzeigt. Das Unternehmen verfügt derzeit über drei Bohrgeräte, die sich auf Tajitos konzentrieren, und wird weiterhin kühne Step-Out-Bohrungen durchführen, bevor im ersten Quartal 2022 die erste Ressource für das Projekt gemeldet wird."

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62032/14102021_DE_VZLA_DE.001.png

Abbildung 1: Längsschnitt durch die Ader Tajitos, Blick nach Nordwesten. Alle neuen Bohrlöcher sind beschriftet und ausgewählte Abschnitte sind abgebildet.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/62032/14102021_DE_VZLA_DE.002.png

Abbildung 2: Übersichtskarte des Ressourcenbohrgebiets Tajitos entlang des Aderkorridors Cinco Senores.

Tajitos Bohrung Detail

Die Ressourcenbohrungen, die auf die Ader Tajitos abzielen, die sich entlang des Aderkorridors Cinco Senores (Abbildungen 1 und 2) etwa 500 m östlich der Ader Napoleon befindet, haben den mineralisierten Fußabdruck der Zone beträchtlich erweitert und messen nun 800 Meter entlang des Streichs und bis zu einer Tiefe von 300 Metern unter der Oberfläche. Die Bohrungen werden nun unter Verwendung eines Rasters mit 100-Meter-Zentren (zuvor 50-Meter-Zentren) fortgesetzt, da das Vertrauen in die lokalen Kontrollen der Mineralisierung gestiegen ist und das Potenzial besteht, die Tonnage noch vor dem Daten-Cut-off für die Aufnahme in die erste Projektressource rasch zu erhöhen.

Step-Out-Bohrungen in Richtung Südwesten durchschnitten 3.374 g/t Silberäquivalent auf einer wahren Mächtigkeit von 1,4 Metern in einem der tiefsten Bohrlöcher, die bis dato bei Tajitos abgeschlossen wurden (CS-21-66). Dieser Abschnitt liegt etwa 150 Meter vom nächstgelegenen Bohrloch entfernt (115 Meter entlang des Streichens) und ist weiterhin in alle Richtungen offen. Die Infill-Bohrungen zwischen diesem Abschnitt und der Hauptmineralisierung wurden bereits abgeschlossen; die Ergebnisse stehen noch aus.

Im Nordosten war das Step-Out-Bohrloch CS-21-77 ähnlich erfolgreich und durchteufte die Ader mit einer größeren Breite: 4,9 Meter wahre Breite mit einem Gehalt von 354 g/t Silberäquivalent. Dieser Abschnitt ist in alle Richtungen offen und das Unternehmen interpretiert ihn als Teil einer anderen potenziellen Dilatationszone, die entlang der Ader Tajitos beobachtet wurde. Step-Outs in die Tiefe und weiter in Richtung Nordosten definieren weiterhin eine breite mineralisierte Struktur (die Ergebnisse dieser Bohrungen stehen noch aus).

Nach dem Erhalt mehrerer ausstehender Untersuchungsergebnisse im Umfeld der oben beschriebenen Step-Out-Bohrungen beabsichtigt Vizsla, eine aktualisierte durchschnittliche Mächtigkeit und einen gewichteten Durchschnittsgehalt für die Ader Tajitos anzugeben.

CS-21-77 identifizierte auch eine zusätzliche parallele Ader in der hängenden Wand von Tajitos, die durch hohe Edelmetallgehalte gekennzeichnet ist (0,7 Meter Bohrlochbreite mit einem Gehalt von 1.582 g/t Silberäquivalent). Diese Ader scheint auf die nordöstliche Zone beschränkt zu sein und wurde von allen Step-Out-Löchern nordöstlich von und vertikal unterhalb von Bohrloch CS-21-77 durchschnitten.

Infill-Bohrungen, die sich auf das Kerngebiet von Tajitos konzentrierten, haben das Gesamtverständnis der Kontrollen der Mineralisierung in der Zone erheblich verbessert. Der hochgradige Mineralisierungskörper, der zuerst in Bohrloch CS-21-01 durchteuft wurde, wird südwestlich der Bohrlöcher CS-20-06 und CS-20-11 beobachtet, insbesondere wenn sich die Wirtslithologie von Andesit zu Diorit ändert. Hier ist eine Abnahme der durchschnittlichen Mächtigkeit und des Gehalts der Ader zu beobachten, bevor sich die Ader verbreitert und der Gehalt vom Kontakt weg wieder ansteigt.

Darüber hinaus ist eine bemerkenswerte Änderung der Neigungsrichtung im Südwesten mit einer Achse von Bohrloch CS-21-48 zu CS-21-47 zu beobachten, die möglicherweise für die lokale Gehaltsvariabilität verantwortlich ist, wobei oberhalb und unterhalb dieser Änderung relativ höhere Gehalte durchschnitten werden. Die Löcher CS-21-23 und CS-21-50 sind gute Beispiele dafür, dass die Mineralisierung unterhalb und südwestlich dieser Richtungsänderung zu höheren Gehalten zurückkehrt.

Derzeit sind 10 Bohrgeräte in Panuco im Einsatz: vier für die Ressourcenbohrungen bei Napoleon, drei für die Ressourcenbohrungen bei Tajitos, zwei für die Erweiterung des Josephine-Prospekts und eines für die Erprobung geophysikalischer EM-Ziele.

Vollständige Tabelle der Tajitos-Bohrlochdurchschneidungen

BohrlocVon Bis Wahre GOLD SILBESilber-Kommentar

h Länge Breite R äquival

ent

(m) (m) (m) (g/t) (g/t)(g/t)

CS-21-3351 353.52.5 1.38 1.16 79 182

4

CS-21-3Keine Signifikanten Werte Ands/Dior

5 Fortsetzu

ng

.

CS-21-3207.3209.21.9 1.34 7.94 960 1,643

7

Inkl. 207.3208.51.2 0.85 12.05 1,4652,501

Und 223.2223.90.70 4.16 2,0822,345 Fußwand

Inkl. 223.2223.50.30 9.01 4,5905,155

CS-21-3Keine Signifikanten Werte Ands/Dior

8 Fortsetzu

ng

.

CS-21-3Keine Signifikanten Werte

9

CS-21-4226.6229.52.85 2.15 1.09 188 278

1 5

CS-21-4Keine Signifikanten Werte

2

CS-21-4261.2263.11.8 1.38 2.83 527 759

4 5

Inkl. 261.2262 0.75 0.57 3.17 639 896

5

CS-21-4Keine Signifikanten Werte Ands/Dior

5 Fortsetzu

ng

.

CS-21-4182.5183.10.5 0.46 0.17 92 103

6

CS-21-4313.6322.38.7 0.51 99 141 Hängende

7 Wand

Inkl. 313.6314.71.1 1.78 418 558.9

Und 401.2401.80.55 0.43 0.16 35 48 Ands/Dior

Fortsetzu

ng

.

CS-21-4Keine Signifikanten Werte Eintauch-

8 ändern

ung

CS-21-4176.0184.58.45 2.56 304 524 Hängende

9 5 Wand

Inkl. 179.4181.01.55 8.27 816 1,538

5

Und 358.7363.54.75 3.14 0.12 23 33

CS-21-5251.4254.32.85 1.99 2.46 615 807

0

Inkl. 251.4252.41.0 0.70 6.45 1,6402,143

CS-21-5373.8375.71.85 0.97 0.16 62 73

1 5

CS-21-5291.7293.01.25 0.86 3.37 315 610

2 5

CS-21-5333.2335.42.25 2.04 0.33 51 79 Eintauch-

3 5 änder

ung

CS-21-5Keine Signifikanten Werte

4

CS-21-5Keine Signifikanten Werte Eintauch-

5 änder

ung

CS-21-5Keine Signifikanten Werte Eintauch-ä

7A nder

ung

CS-21-5269.5271.62.05 1.39 3.26 73 372

9A 5

Cs-21-6175.4176.81.3 2.47 600 794 Hängende

6 5 Wand

Und 348.3350.52.2 1.50 9.90 2,6073,374

CS-21-7159.7160.40.7 5.73 1,1151,582 Hängende

7 Wand

Und 182.9187.94.95 4.38 1.62 216 354

Tabelle 1:-Bohrlochabschnitte aus den Bohrlöchern, die bei der Ader Tajitos auf dem Aderkorridor Cinco Senores abgeschlossen wurden.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Das Silberäquivalent wird nach der folgenden Formel berechnet: Silber-Äquivalent = ((Au_g/t x 52,48) + (Ag_g/t x 0,5289)) / 0.5627. Der angenommene Metallpreis beträgt 17,50 $ pro Unze Silber und 1.700 $ pro Unze Gold, die angenommene Gewinnung beträgt 96 % Gold und 94 % Silber, basierend auf ähnlichen Lagerstättentypen.

Informationen zur Bohrmanschette

ProspekBohrloch ÖstlicheNordendeErhebunDip Azimut Tiefe

t Ausrich gen des

tung Lochs

TajitosCS-21-34 404,353 2,586,79600 -66 299 381

3

CS-21-35 404,280 2,586,73564 -61 322 251

6

CS-21-37 404,279 2,586,73564 -68 296 300

5

CS-21-38 404,280 2,586,73564 -70 328 360

6

CS-21-39 404,417 2,587,02521 -74 280 305

2

CS-21-41 404,456 2,586,92527 -60 302 276

9

CS-21-42 404,456 2,586,92527 -69 303 306

9

CS-21-44 404,458 2,586,92526 -59 284 305

3

CS-21-45 404,544 2,586,77529 -37 299 399

6

CS-21-47 404,544 2,586,77529 -45 298 431

6

CS-21-48 404,341 2,586,52582 -41 307 291

4

CS-21-49 404,353 2,586,79600 -73 304 389

3

CS-21-50 404,341 2,586,52582 -52 309 363

4

CS-21-51 404,353 2,586,79600 -74 275 386

2

CS-21-52 404,341 2,586,52582 -60 315 315

4

CS-21-53 404,364 2,586,65601 -57 309 366

7

CS-21-54 404,340 2,586,52582 -66 315 378

4

CS-21-55 404,364 2,586,65601 -64 310 384

7

CS-21-57A404,364 2,586,65601 -62 300 387

7

CS-21-58 404,320 2,586,48586 -70 312 414

4

CS-21-59A404,364 2,586,65601 -68 299 372

7

CS-21-66 404,277 2,586,41590 -69 270 392

4

CS-21-77 404,504 2,587,12549 -49 297 288

3

Tabelle 2: -Details zu den Bohrlöchern. Koordinaten in WGS84, Zone 13.

Über das Panuco-Projekt

Das neu konsolidierte Silber-Gold-Projekt Panuco ist eine aufstrebende hochgradige Entdeckung im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Das 6.754,1 Hektar große, in der Vergangenheit produzierende Gebiet profitiert von über 75 Kilometern Gesamtausdehnung der Adern, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag, 35 Kilometern unterirdischer Minen, Absetzanlagen, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Das Gebiet enthält epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustenerweiterung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Das Muttergestein besteht hauptsächlich aus kontinentalem Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation korreliert.

Anmerkung: Es wurden zwei neue Claims erworben, die 149,9 Hektar neue Fläche ausmachen. 4.103,5 Hektar, die zuvor als Teil des Projekts Panuco gemeldet wurden, wurden aus der Gesamthektarzahl herausgenommen, da sich 4 Claims in erheblicher Entfernung vom Projekt befinden. Diese Hektar bleiben zu 100 % im Besitz von Vizsla Silver.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle

Die Bohrkern- und Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko, und in North Vancouver, Kanada, versandt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit ICP-Abschluss analysiert; Gold wurde mittels einer 30-Gramm-Brandprobe mit Atomabsorptionsspektroskopie-Abschluss untersucht. Analysen von Silber, Blei und Zink, die den Grenzwert überschreiten, wurden mittels eines viersäurigen Erzaufschlusses mit AA-Abschluss erneut untersucht.

Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Leerproben, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und im Rahmen des Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung von technischen oder wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurde von Martin Dupuis, P.Geo., Vice President of Technical Services von Vizsla Silver, geprüft und genehmigt. Herr Dupuis ist eine qualifizierte Person gemäß den Bestimmungen von National Instrument 43-101.

