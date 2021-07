IRW-News: Vizsla Silver Corp.: Bohrungen zum Konzeptnachweis auf Vizslas neuer EM-Entdeckung liefern 4.431 g/t Silberäquivalent über 0,30 m innerhalb von 2,5 m mit 797 g/t Silberäquivalent

IRW-PRESS: Vizsla Silver Corp.



: Bohrungen zum Konzeptnachweis auf Vizslas neuer EM-Entdeckung liefern 4.431 g/t Silberäquivalent über 0,30 m innerhalb von 2,5 m mit 797 g/t Silberäquivalent

Vancouver, British Columbia (15. Juli 2021) - Vizsla Silver Corp. (TSX-V: VZLA) (OTCQB: VIZSF) (Frankfurt: 0G3) (Vizsla oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/vizsla-silver-corp/) gibt die Ergebnisse der ersten vier Bohrungen im Erzgang Josephine auf dem Silber-Gold-Projekt Panuco (Panuco" oder das Projekt") in Mexiko bekannt. Der Erzgang wurde parallel zum Erzgang Napoleon mittels bodengestützter Elektromagnetik (EM) entdeckt und bleibt in alle Richtungen offen.

Die wichtigsten Ergebnisse

- Bohrung NP-21-132 lieferte 797 g/t Silberäquivalent (AgÄq) über 2,5 m Bohrlänge ab 178,1 m, einschließlich;

o 4.431 g/t Silberäquivalent über 0,30 m Bohrlänge ab 179,2 m

- Bohrung NP-21-139 lieferte 869 g/t Silberäquivalent über 1,45 m Bohrlänge ab 197,55 m

- Die Bohrungen durchteuften eine Gangbildung mit einer Streichlänge von 90 m und bis zu einer Tiefe von 190 m, wo sie offenbleibt. EM hat den Erzgang über 1,7 km kartiert.

Michael Konnert, President und CEO von Vizsla, kommentierte: Die Tatsache, dass wir die erfolgreiche elektromagnetische Zielbestimmung der hochgradigen Erzgänge im Bezirk bestätigt haben, ist für Vizsla und den Bezirk Panuco bahnbrechend. Diese erfolgreiche EM- Erkundung ist ein Beweis für die hochgradige Art des Bezirks, der eine massive bis semimassive Sulfidvererzung aufweist, die in mexikanischen Erzgangfeldern normalerweise ungewöhnlich ist. Wir waren erfolgreich mit den Bohrungen auf dem allerersten EM-Ziel im Bezirk, was zu einer brandneuen Entdeckung eines möglicherweise 1,7 km langen Erzganges parallel zu Napoleon führte, der ansonsten möglicherweise unentdeckt geblieben wäre. Dieses Tool erhöht unser Entdeckungspotenzial und gibt uns die Möglichkeit, hochgradige, zuvor unentdeckte Erzgänge im Bezirk anzuvisieren und die kumulative Ausdehnung der Erzgänge über 80 km zu vergrößern. Zusätzlich zu dieser neu entdeckten Zone, nur 200 m von Napoleon entfernt, haben wir mit den Bohrungen auf mehreren neuen nicht überprüften EM-Zielen begonnen, die im Rahmen der Versuchserkundung identifiziert wurden. Vizsla bohrt aggressiv, um die erste Ressourcenschätzung des Unternehmens zu definieren und zu zeigen, dass Panuco eine weltweit bedeutende Silberressource beherbergen kann.

Josephine - Einzelheiten der Bohrungen

Der Erzgang Josephine wurde während einer bodengestützten EM-Versuchserkundung (Fixed Loop) entdeckt, die entlang des Erzgangkorridors Napoleon durchgeführt wurde. Der Erzgang verläuft subparallel, etwa 200 m westlich des Erzganges Napoleon und war vor der EM-Erkundung nicht bekannt.

Der Erzgang ist durch drei getrennte EM-Leiterziele definiert. Der Erzgang ist jedoch wahrscheinlich ein kontinuierlicher Erzgang mit einer Streichlänge von über 1.700. Die getrennten Ziele reflektieren entweder Zonen mit erhöhtem Gehalt an Massivsulfid entlang des Erzganges. Wahrscheinlicher ist, dass es Einschränkungen im Vermessungsdesign aufgrund der Überlappung der Senderschleife und der Empfängerleitungen sind.

Die Mineralogie der Erzgänge, die Texturen und die Art der Mineralisierung sind der Hauptzone Napoleon mit mehreren Episoden der Erzgangbildung sehr ähnlich. Quarz variiert von massiv, gebändert bis brekzienartig und hat weiße bis graue Phasen. Die Vererzung variiert von disseminiert bis massiv und besteht aus Bleiglanz, Sphalerit, Argentit/Akanthit und Pyrit. Alle drei Bohrungen weisen Unterzonen mit Massivsulfid auf, von denen angenommen wird, dass sie die EM-Anomalie definieren, und in Bohrung NP-21-132 enthält dieses Teilintervall sehr hohe Silber- und Goldgehalte (0,3 m mit 3.320 g/t Silber, 12,4 g/t Gold) sowie Nichtedelmetalle (1,77 % Blei und 4,9 % Zink).

Das Unternehmen bohrt derzeit am nördlichen Ende des Erzgangkorridors Napoleon (1540 m im Streichen der Entdeckungsbohrungen), wo die projizierten Erzgänge Josephine und Napoleon nahe genug sind, um sie mit einer einzelnen Bohrung zu durchteufen (Abbildung 1). Diese Bohrungen haben beide Erzgänge erfolgreich durchteuft, wobei der Erzgang Josephine nur wenige Meter vom modellierten EM-Leiterziel entfernt liegt. Die Bohrungen sind im Gange und die Analysen stehen noch aus.

Die Bohrungen auf kombinierten EM- und Kartierungszielen im Gebiet La Colorada, dem nördlichen Teil des Erzgangkorridors Cinco Senores, haben ebenfalls begonnen (Abbildung 1). Das Gebiet beherbergt eine historische Ressource innerhalb eines flach liegenden Erzganges und im Norden und Süden wurden EM-Anomalien definiert. Probenahmen über und unter Tage in den historischen Abbaustätten lieferten hochgradige Proben. Eine neue geologische Interpretation, die den nordwestlichen Korridor als die dominierende Kontrolle der flach liegenden Erzgänge nahelegt, macht dieses Gebiet zu einem sehr vorrangigen Ziel für das Unternehmen.

Vollständige Tabelle der Bohrungsabschnitte auf Josephine

Bohrung Von Bis Bohr Gold SilberBlei Zink Silber

länge Äquival

ent

(m) (m) (m) (g/t)(g/t) (%) (%) (g/t)

NP-21-13178,1180,62,5 2,16 598,6 0,45 1,00 797,4

2

Einschl.179,2179,50,30 12,403.320 1,77 4,91 4.431,4

NP-21-13170,4172,92,5 0,7399,6 0,43 1,84 214,2

7

NP-21-13197,5199,01,45 3,40 426,5 1,01 5,51 868,7

9 5

Einschl.197,5198,71,15 3,91 502,0 1,25 6,80 1.020,3

5

NP-21-14Keine signifikanten Gehalte

1

Tabelle 1:-Bohrabschnitte in den Bohrungen, die in der Zone Josephine am Erzgangkorridor Napoleon niedergebracht wurden. Die Bohrungsnummern sind aufgrund zusätzlicher Bohrungen entlang des Erzgangkorridors nicht sequenziell. Jede Bohrung mit erhaltenen Analyseergebnissen wurde gemeldet.

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Wahre Mächtigkeiten warden auf 45 % der Bohrlängen geschätzt. Das Silberäquivalent wird unter Verwendung der folgenden Formel berechnet: Silberäquivalent = ((Au_ g/t × 52,48) + (Ag_g/t × 0,5289) + (Pb_ppm × 0,0013) + (Zn_ppm × 0,0013)) / 0,5627. Die Metallpreisannahmen sind: $17,50/Unze Silber, $1.700/Unze Gold, $0,75/Pfund Blei und $0,85/Pfund Zink. Für die Metallausbringung werden basierend auf ähnlichen Lagerstättenarten folgende Raten angenommen: 96 % für Gold, 94 % für Silber, 78 % für Blei und 70 % für Zink.

Informationen über Bohransatzpunkte

ProspekBohrung Easting NorthingHöhenlaNeigAzimut Tiefe

tions (Rechtsw(Hochwerge ung der

ert t

gebiet ) ) Bohrun

g

JosephiNP-21-132403.276 2.587.05497 -40 219 196

ne 5

NP-21-137403.276 2.587.05497 -47 228 198

6

NP-21-139403.277 2.587.05497 -52,224 274

6 5

NP-21-141403.277 2.587.05497 -40 210 289

5

Tabelle 2:-Details der Bohrungen. Koordinaten in WGS84, Zone 13

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59506/Vizsla_20210715_DEPRcom.001.png

.

Abbildung 1:- Drohnengestützte Magnetic-Erkundung mit Bohrungen, kartierten Erzgängen und neuen EM-Zielen (gelbe 3D-Leiter auf Oberfläche Projiziert) grafisch dargestellt und gekennzeichnet .

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/59506/Vizsla_20210715_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2:- Profilschnitt durch Josephine and Napoleon.

Über das Panuco-Projekt

Vizsla hat eine Option auf den Erwerb von 100 % des neu konsolidierten 9,386,5 Hektar umfassenden Bezirk Panuco im Süden von Sinaloa, Mexiko, in der Nähe der Stadt Mazatlán. Die Option ermöglicht den Erwerb von über 75 km der gesamten Länge des Erzganges, einer Mühle mit einer Kapazität von 500 pro Tag, 35 km an untertägigen Abbaubereichen, Bergehalden, Straßen, Strom und Genehmigungen.

Der Bezirk beherbergt epithermale Silber- und Goldlagerstätten mit mittlerer bis geringer Sulfidierung, die mit siliziumhaltigem Vulkanismus und Krustendehnung im Oligozän und Miozän in Zusammenhang stehen. Bei den Wirtsgesteinen handelt es sich hauptsächlich um kontinentales Vulkangestein, das mit der Tarahumara-Formation in Zusammenhang gebracht wird.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Bohrkern- und Gesteinsproben wurden an ALS Limited in Zacatecas, Zacatecas, Mexiko und in North Vancouver, Kanada, zur Probenvorbereitung und zur Analyse im ALS-Labor in North Vancouver verschickt. Die ALS-Einrichtungen in Zacatecas und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Silber und unedle Metalle wurden mittels eines Aufschlusses mit vier Säuren und anschließendem ICP-Verfahren analysiert, und Gold wurde in einer 30-Gramm-Brandprobe mittels Atomabsorptionsspektroskopie (AA") analysiert. Gehalte von Silber, Blei und Zink über dem Analysengrenzwert wurden mittels eines Aufschlusses in vier Säuren und anschließendem AA-Verfahren erneut analysiert.

Kontrollproben, die aus zertifizierten Referenzproben, Duplikaten und Blindproben bestanden, wurden systematisch in den Probenstrom eingefügt und als Teil des Qualitätssicherung-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Qualifizierte Person

Die Veröffentlichung der technischen oder wissenschaftlichen Informationen durch das Unternehmen in dieser Pressemitteilung wurde von Stewart Harris, P.Geo. , einem unabhängigen Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Stewart Harris ist gemäß den Bestimmungen des National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person.

Aktienoptionen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es einem leitenden Angestellten insgesamt 220.000 Optionen zu einem Ausübungspreis von 2,44 Dollar gewährt hat. Sie sind für einen Zeitraum von fünf Jahren ausübbar und werden in den nächsten zwei Jahren übertragen. Sie unterliegen den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

BESONDERER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "anpeilen", "planen", "prognostizieren", "können", "würden", "könnten", "planen" und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf: die Erschließung von Panuco, einschließlich der Bohrprogramme und der Mobilisierung von Bohrgeräten; die zukünftige Mineralexploration, -erschließung und -produktion; und die Durchführung eines ersten Bohrprogramms.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die zukünftige Mineralienproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Vizsla, das zukünftige Wachstumspotenzial von Vizsla und seines Unternehmens sowie auf zukünftige Explorationspläne beziehen, basieren auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und dessen Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Silber, Gold und anderen Metallen; keine Eskalation des Schweregrades der COVID-19-Pandemie; Explorations- und Erschließungskosten; die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten; die Fähigkeit von Vizsla, auf sichere und effektive Weise zu arbeiten und die Fähigkeit, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln Vizslas derzeitige Ansichten in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Vizsla hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Abhängigkeit des Unternehmens von einem einzigen Mineralienprojekt; die Volatilität der Edelmetallpreise; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Bergbauaktivitäten des Unternehmens in Mexiko; Verzögerungen bei der Regulierung, Zustimmung oder Genehmigung; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; Risiken in Bezug auf Mineralienressourcen und -reserven; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung zur Deckung aller Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt zu erhalten; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unbekannte, die allen Bergbauprojekten inhärent sind, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, der metallurgischen Ausbeute und der Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Grundstücken; Gesetze und Verordnungen, die die Umwelt, Gesundheit und Sicherheit regeln; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von COVID-19 umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von COVID-19 auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten in Verbindung mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; die Beziehungen zu den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden und den handwerklichen Bergarbeitern; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; die spekulative Natur der Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Vizsla's Management Discussion and Analysis identifiziert wurden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen eine unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Vizsla versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Vizsla beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen in den Annahmen oder Änderungen in den Umständen oder anderen Ereignissen, die solche Aussagen oder Informationen beeinflussen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59506

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=59506&tr=1

