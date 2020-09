IRW-News: Victory Square Technologies Inc.: Victory Square Health gibt ein Update zum Fortschritt bei der Entwicklung seines Covid-19-Tests

IRW-PRESS: Victory Square Technologies Inc.



: Victory Square Health gibt ein Update zum Fortschritt bei der Entwicklung seines Covid-19-Tests

Das Unternehmen meldet die ersten 2 Millionen (2.000.000) Bestellungen für seinen Safetest Covid-19-Test in Brasilien.

Vancouver, British Columbia, 21. September 2020 (Globe Newswire) - Victory Square Health Inc. (VS Health oder das Unternehmen) - ein Portfolio-Unternehmen von Victory Square Technologies Inc. (Victory Square) (CSE:VST) (OTC:VSQTF) (FWB:6F6) gab heute bekannt, dass es 2 Millionen (2.000.000) Bestellungen für seinen Safetest Covid-19-Test in Brasilien erhalten hat. Der Safetest Covid-19-Test ermöglicht es dem Benutzer zu überprüfen, ob man gegenwärtig mit Covid-19 infiziert ist, infiziert wurde oder noch nie infiziert war. Das Unternehmen hat im vergangenen Monat:

- 2 Millionen (2.000.000) Bestellungen für seinen Safetest Covid-19-Test in Brasilien erhalten;

- von der zuständigen EU-Behörde Belgiens die CE-Kennzeichnung für den Safetest Elisa-Antikörpertest für Vertrieb, Verkauf und Verwendung in den 27 Ländern der Europäischen Union erhalten;

- die brasilianische ANIVSA-Zulassung für den Safetest ELISA-Antikörpertest zur Verteilung, zum Verkauf und zur Verwendung in ganz Brasilien und zum Export in die Mercosur-Länder (Argentinien, Paraguay, Uruguay und Venezuela) erhalten;

- die Genehmigung des USDA erhalten, mit Marketing, Verkauf und Vertrieb des Safetest Covid-19-Antikörper-Elisa-Tests gemäß EUA zu beginnen.

- VS Health war das erste Unternehmen, das im Rahmen des von der Regierung des Bundesstaates São Paulo unterstützten Ideiagov-Programms für sofortige Versuche und Anwendung im Bundesstaat zugelassen wurde.

- VS Health hat die monatliche Produktion von Covid-19-Schnelltests um weitere 5.000.000 Testkits erhöht, um der gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.

- Safetest Covid-19-IgG/IgM hat gegenüber den Behörden der US FDA, Brasiliens und der Europäischen Union eine Sensitivität von 93,3 % und eine Spezifizität von 98,7 % nachgewiesen.

Das Unternehmen stellt sein Produkt weiterhin Gesundheitsbehörden und Regierungen weltweit vor und erhält von diesen neue Zulassungen. Die Strategie von Victory Square Health besteht darin, fortlaufend globale Zulassungen von Regierungen zu erhalten, gefolgt von der Implementierung von sofortigen Liefer-, Herstellungs- und Vertriebskanälen, die das Unternehmen mit neuen Partnern in den genehmigten Zuständigkeitsbereichen/Ländern für die schnelle Herstellung, den Vertrieb und den Verkauf seines Produkts einrichtet.

Das Schuljahr beginnt in Brasilien im Oktober und die vollständige Einhaltung der Vorschriften und Tests auf Covid-19 haben oberste Priorität. Die Nachfrage nach unserem präzisen und sicheren Testprodukt hat unser Unternehmen gezwungen, sofort zusätzliche Herstellungskanäle allein für Brasilien zu suchen, sagte der CEO von Safetest, Felipe Peixoto. Pexioto fuhr fort: Derzeit laufen wichtige Gespräche mit führenden Produktionspartnern, insbesondere in Nordamerika, Europa und Indien, um die Kapazität zu erhöhen und die Lieferkanäle zu erweitern, um die gestiegene Nachfrage nach unserem bewährten Produkt in diesen Gebieten zu befriedigen und die Anforderungen an unser Unternehmen zu bewältigen.

Das Unternehmen engagiert sich derzeit in Branchen wie Einzelhandel, Gastgewerbe, Fertigung, Pharmazie, Justizvollzugsanstalten, Kasinos, Sport, Polizei, Ersthelfer, Grenzdienste, Bildung, Transport, Militär, Regierung und mehr. Diese Branchen und Verbände sind wichtige Partner für das Unternehmen, mit denen es sich im Hinblick auf die fortlaufende Einführung, den Verkauf und die Vertriebskanäle abstimmen muss.

Victory Square Health wurde 2016 gegründet, um die Entwicklung individueller Medizin- und Technologielösungen zu beschleunigen, einschließlich diagnostischer Tests zur Unterstützung der Patientenversorgung und Verbesserung der Gesundheitsergebnisse. Sein erstes Produkt, der Leishmaniasis Rapid Test, wurde im Rahmen einer Partnerschaft mit der UFMG, der Bundesuniversität Minas Gerais, entwickelt. Safetest nutzte seine Fachkompetenz in diesem Bereich, um andere Tests auf Basis von Antikörpern sowie solide F&E-Pipelines mit Diagnosesätzen für Screening-Tests auf Hansen-Krankheit, Brucellose, HTLV und Blutproben zu entwickeln.

Haftungsausschluss:

Das Unternehmen behauptet weder explizit noch implizit, dass das Produkt in der Lage ist, COVID-19 (oder SARS-2-Coronavirus) zu bekämpfen, zu heilen oder einzudämmen.

Konsultieren Sie VictorySquare.com und registrieren Sie sich für den offiziellen Newsletter von VST unter www.VictorySquare.com/newsletter.

Für das Board of Directors

Shafin Diamond Tejani

Chief Executive Officer

Victory Square Technologies

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Ansprechpartner für Anleger - Alex Tzilios

E-Mail: alexandros@victorysquare.com

Tel.: 778-867-0482

Ansprechpartner für Medien - Howard Blank, Director

E-Mail: howard@victorysquare.com

Tel.: 604-928-6066

ÜBER VICTORY SQUARE TECHNOLOGIES INC.

Victory Square (VST) gründet, übernimmt und investiert in vielversprechende Start-ups und stellt dann die Führungsqualitäten und Ressourcen bereit, die für ein rasches Wachstum erforderlich sind. Das Ergebnis: rasche Skalierung und Monetarisierung mit einer soliden Erfolgsbilanz bei börsennotierten und privaten Unternehmen.

Die Stärke von VST ist die Spitzentechnologie, die die vierte industrielle Revolution prägt. Unser Portfolio besteht aus 20 globalen Unternehmen, die KI, VR/AR und Blockchain nutzen, um so unterschiedliche Sektoren wie Fintech, Versicherung, Gesundheit und Glücksspiel zu revolutionieren.

Was wir bei Start-ups anders machen

VST ist mehr als nur ein weiterer Investor. Mit echter Leidenschaft setzen wir uns dafür ein, dass jedes Unternehmen in unserem Portfolio Erfolg hat. Unser Geheimrezept beginnt mit der Auswahl von Start-ups, die echte Lösungen und nicht nur Ideen haben. Wir bringen Sie mit erfahrenen Talenten in den Bereichen Produkte, Technik, Kundenakquise und mehr zusammen. Dann lassen wir Sie das tun, was Sie am besten können - gestalten, innovieren und revolutionieren. In 24 bis 36 Monaten werden Sie skalieren und bereit sein zu monetisieren.

Was wir bei Investoren anders machen

VST ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Vancouver (Kanada), das an der Canadian Securities Exchange (VST), der Börse Frankfurt (6F6) und der OTCQX (VSQTF) notiert.

Für Investoren bieten wir einen frühzeitigen Zugang zu den nächsten Einhörnern - noch bevor sie Einhörner sind.

Unser Portfolio stellt eine einzigartig liquide und sichere Möglichkeit für Investoren dar, Zugang zu den neuesten Spitzentechnologien zu erhalten. Da wir uns auf marktreife Lösungen konzentrieren, die sich rasch skalieren lassen, sind wir in der Lage, starke und stabile Renditen zu erzielen und gleichzeitig die aufstrebenden globalen Trends mit beträchtlichem Potenzial zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.victorysquare.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf die Aussichten der Geschäftstätigkeit von Victory Square beziehen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich der zukünftigen Leistungen, der Ausführung der Geschäftsstrategie, des zukünftigen Wachstums, der Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von Victory Square und seinen verbundenen Tochtergesellschaften, einschließlich Victory Square Health Inc., und andere Faktoren, die sich unserer Kontrolle entziehen. Solchen zukunftsgerichteten Aussagen können ohne Einschränkung Wörter wie glaubt, erwartet, antizipiert, schätzt, beabsichtigt, plant, fährt fort, projiziert, Potenzial, möglich, erwägt, bestrebt sein, Ziel oder ähnliche Ausdrücke vorausgehen, folgen oder sie können solche Begriffe enthalten. Außerdem verwenden sie möglicherweise Verben im Futur oder Konditional wie kann, könnte, wird, sollte oder würde oder können anderweitig durch grammatikalischen Aufbau, Formulierungen oder Kontext als zukunftsgerichtete Aussagen gekennzeichnet sein. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten - sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wichtigen Erwartungen und Annahmen, die vom Management von Victory Square getroffen wurden. Obwohl Victory Square der Ansicht ist, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen basieren, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese verlassen, da Victory Square keine Gewähr dafür geben kann, dass sie sich als korrekt erweisen werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von den in diesen Aussagen in Betracht gezogenen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Victory Square lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

