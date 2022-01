IRW-News: Victory Resources Corporation: Victory meldet Ergebnisse der IP-Vermessung bei Mal-Wen

IRW-PRESS: Victory Resources Corporation: Victory meldet Ergebnisse der IP-Vermessung bei Mal-Wen

- IP-Vermessung grenzt mehrere bedeutende Anomalien ab

- Explorationsziel ist eine alkalische porphyrische Cu-Au-Mineralisierung

- Anomalie Mal East ist das vorrangigste Zielgebiet

Vancouver, BC, Kanada (19. Januar 2022) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) freut sich, die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen umfangreichen IP-Vermessung auf seinem Projekt Mal-Wen im südlichen Zentrum von British Columbia im östlichen Gürtel der Nicola Group bekannt zu geben.

Die 41,6 km umfassende IP-Vermessung über den Prospektionsgebieten Mal und Wen, die im November angekündigt und im Dezember absolviert wurde, haben mehrere bedeutende Anomalien der Wiederaufladbarkeit abgegrenzt (Abbildung 1 unten). Das Explorationsziel ist eine alkalische porphyrische Cu-Au-Mineralisierung.

Die nördliche Anomalie (die Anomalie Mal East) ist das Zielgebiet mit höchster Priorität. Mal East weist eine hohe Wiederaufladbarkeit und gleichzeitig eine hohe Resistivität über einer Fläche von über 500 m mal 500 m in einem Gebiet mit wenigen Ausbissen auf. Die Anomalie ähnelt jener, die mit dem Prospektionsgebiet Mal (rund 500 m westlich) in Verbindung steht, ist jedoch wesentlich größer und ausgeprägter (Abbildung 2).

Im Süden, im Bereich des Prospektionsgebiets Wen, befinden sich zwei Anomalien der Wiederaufladbarkeit. Die am südlichsten gelegene Anomalie scheint mit den in diesem Gebiet kartierten Tonsteinen in Zusammenhang zu stehen. Die Anomalie der Wiederaufladbarkeit westlich des Prospektionsgebiets Wen (die Anomalie Wen West) liegt jedoch in einem Gebiet ohne Ausbisse und weist eine ähnliche Wiederaufladbarkeits-/Resistivitätsresonanz wie die Mineralisierung in der Zone Wen auf, ist jedoch deutlich größer und ausgeprägter.

Keine dieser Anomalien wurden mittels Bohrungen erprobt. Die Daten werden einer Inversion unterzogen, um eine noch genauere Ermittlung von Bohrzielen zu ermöglichen. Ein Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung wurde eingereicht und eine Genehmigung wird voraussichtlich bis zum Frühjahr erteilt werden.

Angesichts früherer Arbeiten von Victory, bei denen festgestellt wurde, dass es sich bei den Prospektionsgebieten Mal und Wen im Grunde um vergleichbare kupfer- und goldhaltige Zonen handelt, die aus struktureller Sicht miteinander verbunden zu sein scheinen, stellt die IP-Anomalie Mal East ein hervorragendes Bohrziel in einem Gebiet mit wenigen Ausbissen und ohne vorherige Bohrungen dar. In ähnlicher Weise befindet sich die große Anomalie der Wiederaufladbarkeit westlich des Prospektionsgebiets Wen ebenfalls in einem Gebiet mit wenigen Ausbissen, das noch nie anhand von Bohrungen untersucht wurde, so Herr Mark Ireton, President und CEO von Victory.

Über das Explorationskonzessionsgebiet Mal-Wen

Das Konzessionsgebiet Mal-Wen besteht aus 7 Mineralclaims mit insgesamt 1.205,97 Hektar Grundfläche und befindet sich rund 30 km südöstlich von Merritt im südlichen Zentrum von British Columbia. Das Konzessionsgebiet Mal-Wen liegt im östlichen Gürtel der Nicola Group in Südzentral-British Columbia, wo sich zahlreiche alkalische Porphyrlagerstätten befinden, darunter auch die aktuell produzierende Mine New Afton und die ehemaligen Produzenten Ajax und Copper Mountain. Die Prospektionsgebiete Mal und Wen sind möglicherweise die peripheralen Ausläufer eines größeren mineralisierten Systems, das größtenteils von einer Deckschicht überlagert ist.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63684/Victory_19Jan2022_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Karte der Wiederaufladbarkeit von Mal-Wen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/63684/Victory_19Jan2022_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Pseudoabschnitt der Wiederaufladbarkeit/Resistivität von Mal zu Mal East.

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Herrn Helgi Sigurgeirson, Geologe von Victory und ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 geprüft und genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Mark Ireton, President

Tel: +1 (236) 317 2822 oder gebührenfrei 1 (855) 665-GOLD (4653)

E-Mail: IR@victoryresourcescorp.com

Über Victory Resources Corporation

VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht auch aktiv nach anderen Explorationsmöglichkeiten.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

