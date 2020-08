IRW-News: Victory Resources Corporation: Victory Resources und Abitibi Royalties melden die Unterzeichnung eines Optionsabkommens, unter dem Victory eine 100%ige Beteiligung am Hammond Reef South Project übernimmt

IRW-PRESS: Victory Resources Corporation: Victory Resources und Abitibi Royalties melden die Unterzeichnung eines Optionsabkommens, unter dem Victory eine 100%ige Beteiligung am Hammond Reef South Project übernimmt

Vancouver, BC, Kanada (10. August 2020) - Victory Resources Corporation (CSE: VR) (FWB: VR61) (OTC: VRCFF) (Victory oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Optionsvereinbarung abgeschlossen hat, unter dem Victory eine 100%ige Beteiligung am Hammond Reef South Project übernimmt, das an das Projekt Hammond Reef von Agnico Eagle im Nordwesten von Ontario angrenzt.





Hammond Reef South stellt den ersten großen Schritt in Richtung des vor kurzem angekündigten Ziels von Victory dar, eine umfassende Übernahmestrategie für Gold, Silber und Edelmetalle in die Wege zu leiten, sagte der Präsident und CEO von Victory, David Lane.

Das Hammond Reef South Project grenzt an das Hammond Reef Project von Agnico Eagle (Abb. 1 & 2), das eine gemessene und angezeigte Mineralressource im Tagebau von 208 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,67 gpt Gold (mit 4. 5 Millionen Unzen Gold), sowie eine abgeleitete Mineralressource im Tagebau von 0,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,74 gpt Gold (mit 12.000 Unzen Gold) enthält, unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,32 gpt, mit Stand vom 31. Dezember 2019 (siehe Pressemitteilung von Agnico Eagle vom 13. Februar 2020 für weitere Informationen). Eine geänderte Umweltverträglichkeitsprüfung wurde im Januar 2018 eingereicht und das Projekt erhielt daraufhin die Umweltgenehmigung sowohl von Bundes- als auch von Provinzbehörden (siehe Genehmigungsmitteilung vom 16. Mai 2019 auf der Website von Agnico Eagle).

Die Liegenschaft Hammond Reef South grenzt unmittelbar an diese Zone und kann Erweiterungen der Zone Hammond Reef oder Parallelstrukturen enthalten. Agnico hat ein großes Gebiet abgesteckt, das die Liegenschaft vollständig umgibt, was darauf hindeutet, dass Agnico das Gebiet für aussichtsreich hält, sagte der Geologe von Victory, Helgi Sigurgeirson. Es wird ein Programm mit Magnetometer- und Bodenuntersuchungen sowie geologischen Kartierungen und Erkundungsarbeiten vorgeschlagen, um auf der Hammond Reef South-Liegenschaft Zonen mit einer Mineralisierung im Stil von Hammond Reef zu ermitteln.

Bedingungen des Abkommens

Victory Resources kann eine 100%ige Beteiligung an dem Projekt erwerben (vorbehaltlich einer 2%igen an Abitibi Royalties zu zahlenden NSR-Lizenzgebühr) und vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung, indem es die folgenden Bar- und Aktienzahlungen leistet, einschließlich Explorationsverpflichtungen:

Bar- und Aktienzahlungen

- Unterzeichnung der Optionsvereinbarung: 500.000 Stammaktien von Victory Resources und CDN$50.000 in bar

- 1. Jahrestag: 750.000 Stammaktien von Victory Resources und CDN$75.000 in bar

- 2. Jahrestag: 1.500.000 Stammaktien von Victory Resources und CDN$150.000 in bar

Explorationsverpflichtungen

- Am oder vor dem 1. Jahrestag: CDN$100.000 (CDN$25.000 feste Zusage)

- Am oder vor dem 2. Jahrestag: CDN$150.000

- Am oder vor dem 3. Jahrestag: CDN$300.000

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Mr. Helgi Sigurgeirson, Victory-Geologe und Sachkundiger gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, einen Vermittlungszuschlag in Höhe von insgesamt 8 % der Bruttoeinnahmen, zahlbar in bar, und 8 % Warrants auf der Grundlage der Anzahl der im Rahmen der Vereinbarung ausgegebenen Aktien, die beide auf das erste Jahr beschränkt sind, an unabhängige Parteien zu zahlen. Die Warrants haben eine Laufzeit von 2 Jahren und einen Preis von US$0,15.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

David Lane, President

Tel: +1 (236) 317 2822

E-Mail: IR@victoryresourcescorp.com

Suite #1780, 355 Burrard St., Vancouver, BC, Canada, V6C 2G8

Über Victory Resources Corporation

VICTORY RESOURCES CORPORATION (CSE: VR) ist eine börsennotierte Investmentfirma mit Beteiligungen an Rohstoffprojekten in Nordamerika. Das Unternehmen sucht derzeit auch nach anderen Explorationsmöglichkeiten, vorzugsweise in Kanada.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen unter anderem auch Aussagen zur zukünftigen Finanzlage, Geschäftsstrategie, Verwendung von Einnahmen, Vision des Unternehmens, zu geplanten Übernahmen, Partnerschaften, Joint Ventures, strategischen Allianzen oder Kooperationen, Budgets, Kosten, Plänen und Zielen des Unternehmens. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Ansichten der Unternehmensführung wider und basieren auf Informationen, die der Unternehmensführung derzeit zur Verfügung stehen. Häufig, jedoch nicht immer, können zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Begriffen wie plant, erwartet, wird erwartet, budgetiert, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, glaubt oder Variationen solcher Begriffe und Phrasen (einschließlich deren Verneinung), oder an Aussagen, wonach bestimmte Aktionen eintreffen könnten, sollten, würden oder werden, erkannt werden. Eine Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Dazu zählen unter anderem auch der Einfluss der allgemeinen Wirtschaftslage, die Branchensituation und die Abhängigkeit von behördlichen Genehmigungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Annahmen, die zur Erstellung solcher Informationen herangezogen werden, möglicherweise ungenau sind, auch wenn sie zum Zeitpunkt der Erstellung als angemessen erachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten daher nicht als zuverlässig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten - weder infolge neuer Informationen noch aufgrund von zukünftigen Ereignissen oder aus sonstigen Gründen -, sofern dies nicht in den Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52948

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=52948&tr=1

