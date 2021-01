IRW-News: Victoria Gold Corp.: Victoria Gold: Eagle Gold Mine Q4 2020 Produktionsergebnisse

IRW-PRESS: Victoria Gold Corp.



: Victoria Gold: Eagle Gold Mine Q4 2020 Produktionsergebnisse

Whitehorse, YT / 6. Januar 2021 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-corp/ ) gibt für das vierte Quartal 2020 eine Produktion von 42.174 Unzen Gold bekannt. Die Goldproduktion im 2. Halbjahr 2020 betrug 77.748 Unzen gegenüber der Prognose von 72.000 - 77.000 Unzen.

John McConnell, President und CEO, kommentierte: "Victoria's Eagle Goldmine hatte einen starken Jahresabschluss mit einer soliden operativen Leistung im 4. Quartal 2020. Die Goldproduktion von 77.748 Unzen im 2. Halbjahr, unseren ersten 6 Monaten kommerzieller Produktion, übertraf unsere revidierte Prognose. Die Erzplatzierung auf dem Haufenlaugungspad stieg um mehr als 20 % gegenüber dem Vorquartal, einschließlich über 1 Mio. Tonnen Erz, die im Dezember auf dem Pad gestapelt wurden. Die wirksamen Gesundheitsschutzmaßnahmen werden fortgesetzt und haben die Mitarbeiter und Anwohner geschützt und die Fortsetzung des Minenbetriebs ermöglicht, wobei es keine vermuteten oder bestätigten Fälle von COVID-19 am Standort gab."

Gemäß dem saisonalen Betriebsplan des Unternehmens wurde die Erzstapelung auf dem Laugungspad nun für die 90 kältesten Tage des Jahres, von Januar bis März, eingeschränkt. Während dieses 90-tägigen Zeitraums werden der Bergbaubetrieb, die Vorzerkleinerung und das Aufstapeln des Erzes fortgesetzt. Auch die Laugung und die Goldproduktion werden fortgesetzt. Vorbehaltlich günstiger Wetterbedingungen könnte die Erzaufhaldung früher als geplant wieder aufgenommen werden.

Die Abschaltung der sekundären Brech- und Stapelanlagen bietete eine hervorragende Gelegenheit, das im Herbst begonnene Optimierungsprogramm abzuschließen, das in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 13. November 2020 beschrieben wurde. Eine Reihe von Spezialunternehmern wurde vor Ort mobilisiert, um diese Arbeiten abzuschließen.

Eagle 2020 Betriebshöhepunkte:

Q1 Q2 Q3 Q4 2020

Gefördertes Millionen 0.9 2.3 2.1 2.2 7.5

Erz Tonnen

Abgebauter AMillionen 1.6 3.3 4.4 3.1 12.4

b Tonnen

raum

Total abgebaMillionen 2.5 5.5 6.5 5.3 19.9

ut Tonnen

Streifenverh(Abfall zu 1.7 1.5 2.1 1.4 1.6

ältnis Erz)

Abbaurate 000er 28 61 71 58 54

Tonnen/Tag

ErzaufschichMillionen 0.9 2.2 1.9 2.3 7.3

tung Tonnen

Erzaufschich000er 10 24 21 25 20

tung Tonnen/Tag

ErzschichtunGramm/Tonne Au0.83 0.88 0.85 0.81 0.84

gsg

rad

ProduziertesUnzen 10,54428,35235,31242,43116,6

Gold 6 44

Die Produktionsstatistiken für das vierte Quartal und das gesamte Jahr können unwesentlichen Abstimmungsabweichungen unterliegen.

Die Goldproduktion im 4. Quartal 2020 war 20 % höher als im 3. Quartal 2020. Das auf dem Haufenlaugungspad gestapelte Erz stieg um 21 %, während das abgebaute Erz im Quartalsvergleich um 7 % zunahm. Das gestapelte Erz verbesserte sich im 4. Quartal und insbesondere in der zweiten Novemberhälfte bis zum Jahresende erheblich. Die insgesamt abgebauten Tonnen waren im 4. Quartal gegenüber dem 3. Quartal um 19 % niedriger, was auf einen geringeren Abbau von Abfällen zurückzuführen ist. Der Abraumabbau war im 4. Quartal geringer, da im 3. Quartal ein beträchtlicher Abraumabbau vorangetrieben wurde, was das Unternehmen gut für den Abbau im 1. Quartal 2021 vorbereitet. Sowohl der Goldgehalt als auch die metallurgische Ausbeute stimmen weiterhin gut mit dem Reservenmodell überein und auf dem Haufenlaugungspad wird ein beträchtlicher Goldbestand aufgebaut.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Paul D. Gray, P.Geo. als "qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects.

Über das Dublin Gulch Grundstück

Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück"), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon Territory, Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.

Das Grundstück umfasst eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und ist der Standort der unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Die Eagle-Goldmine ist die neueste in Betrieb befindliche Goldmine in Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive beinhalten nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 beschrieben. Die Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") für die Lagerstätten Eagle und Olive wurde auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "gemessen und angezeigt" enthalten, einschließlich der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, sowie weitere 28 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, die 0,6 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "abgeleitet" enthalten.

Sicherheitshinweise und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" angesehen werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf Victoria beziehen, stellen die hierin enthaltenen Informationen zukunftsgerichtete Informationen dar, einschließlich aller Informationen, die sich auf die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder operative Leistung von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "anvisieren", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "werden", "könnten" oder "sollten", und beinhalten alle hier dargelegten Richtlinien und Prognosen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche zukunftsgerichteten Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seine Betriebsabläufe, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit ("COVID-19") auf jeden der vorgenannten Bereiche. In dieser Hinsicht ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau mit den Erwartungen des Managements übereinstimmt, dass die Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens liefern, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten, dass keine wesentliche nachteilige Änderung des Goldpreises eintritt und dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens auftreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf Basis der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit der Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, und andere Verbrauchsmaterialien, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken der Bergbauindustrie beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren, endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse zukünftiger Studien, saisonale Schwankungen und unvorhergesehene Wetteränderungen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen für zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für Genehmigungen, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche, Einschränkungen des Versicherungsschutzes sowie der Zeitpunkt und mögliche Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikten, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen Betrieben und der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln. Obwohl Victoria versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht vorhergesehen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie die Pläne und Ziele von Victoria zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements sowie auf Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die durch Verweis einbezogenen Dokumente zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

John McConnell

Präsident & CEO

Victoria Gold Corp.

Tel: 604-695-6605

ceo@vgcx.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

