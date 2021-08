IRW-News: Vicinity Motor Corp.: Vicinity Motor Corp. kündigt At-the-Market Equity Programm an

IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.



: Vicinity Motor Corp. kündigt At-the-Market Equity Programm an

VANCOUVER, BC - 27. August 2021 - Vicinity Motor Corp. (TSXV:VMC)(NASDAQ:VEV)(FRA:6LG)("Vicinity Motor" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von Elektro-, CNG- und sauberen Dieselfahrzeugen, gab heute bekannt, dass es am 27. August 2021 mit B. Riley Securities, Inc. im eigenen Interesse und mit dem Co-Verkaufsagenten Spartan Capital Securities, LLC eine Vereinbarung über den Verkauf von Aktien abgeschlossen hat, wonach das Unternehmen nach eigenem Ermessen und von Zeit zu Zeit Stammaktien im Wert von bis zu 50 Mio. USD im Rahmen von "at-the-market" Verkäufen platzieren kann.

Der Verkauf der Stammaktien (das "ATM-Programm") erfolgt mittels eines Prospektnachtrags vom 27. August 2021, der den Verkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 50 Millionen US-Dollar abdeckt (der "Prospektnachtrag"), zu der bestehenden US-Registrierungserklärung auf dem Formblatt F-10 vom 17. August 2021 (die "Registrierungserklärung") und dem kanadischen Kurzform-Basisrahmenprospekt (der "Basisrahmenprospekt") vom 19. April 2021. Kopien der Prospektergänzung und des beigefügten Basis-Rahmenprospekts können bei B. Riley Securities unter der Telefonnummer (703) 312-9580 oder per E-Mail an prospectuses@brileyfin.com angefordert werden. Die Prospektergänzung und die Registrierungserklärung sind auch auf der Website der SEC verfügbar, und die Prospektergänzung (zusammen mit dem zugehörigen Basisprospekt) ist auf der von der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde unterhaltenen Website SEDAR verfügbar.

Der Verkauf im Rahmen des ATM-Programms wird nach dem Ermessen des Unternehmens eingeleitet, und die Nettoerlöse aus dem Verkauf werden voraussichtlich für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet, einschließlich der Entwicklung und Zertifizierung neuer Produkte, neuer Produktdemonstrationsmodelle, der Erweiterung der Produktionskapazität und des allgemeinen Betriebskapitals. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms zu verkaufen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch werden die Wertpapiere in einer Rechtsordnung verkauft, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Rechtsordnung ungesetzlich wäre. "At the market"-Verkäufe erfolgen gemäß der Definition im National Instrument 44-102 - Rahmenverkäufe der Canadian Securities Administrators, einschließlich Verkäufen, die direkt am Nasdaq Capital Market ("Nasdaq") oder an einem anderen anerkannten Handelsmarkt, an dem die Stammaktien in den Vereinigten Staaten notiert sind, getätigt werden. Es werden keine Angebote oder Verkäufe von Stammaktien in Kanada an der TSX Venture Exchange (die "TSXV") oder an anderen Handelsmärkten in Kanada durchgeführt.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV) (TSXV: VMC) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada eine Führungsposition in diesem Marktsegment einnehmen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington, die in Kürze fertiggestellt werden, hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus von Vicinity, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produktdetails erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze dar (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Informationen" bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem Informationen über den Verkauf von Stammaktien durch das Unternehmen im Rahmen des ATM-Programms und über die erwartete Verwendung der Erlöse aus dem ATM-Programm durch das Unternehmen.

Die Verwendung von Wörtern wie "Budget", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "erwarten", "planen", "prognostizieren", "Zukunft", "Ziel", "Projekt", "Kapazität", "könnte", "sollte", "Fokus", "vorgeschlagen", "geplant", "Ausblick", "potenziell", "schätzen" und anderer ähnlicher Wörter sowie ähnlicher Ausdrücke und Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, oder Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden", sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen von Vicinity Motor hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftiger Ereignisse, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Tatsache, dass das Unternehmen Stammaktien im Rahmen des ATM-Programms verkauft und die daraus resultierenden Erlöse wie derzeit erwartet verwendet. Solche Überzeugungen oder Annahmen beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Bestimmte dieser Risiken und Ungewissheiten werden in der Prospektergänzung, der Registrierungserklärung und dem Basis-Regalprospekt sowie in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com und unter dem EDGAR-Profil des Unternehmens unter www.sec.gov verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Informationen sind keine Garantie für eine bestimmte Leistung. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Vicinity Motor ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61181

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=61181&tr=1

