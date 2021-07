IRW-News: Vicinity Motor Corp.: CALACT wählt Vicinity Motor Corp. für landesweiten Vertrag in Kalifornien

IRW-PRESS: Vicinity Motor Corp.



: CALACT wählt Vicinity Motor Corp. für landesweiten Vertrag in Kalifornien

Größter staatlicher Verkehrsbund der USA genehmigt Kauf von Vicinity Bussen durch den Vertriebspartner ABC Companies

VANCOUVER, BC / 28. Juli 2021 / Vicinity Motor Corp. (NASDAQ:VEV) (TSXV:VMC) (FSE:6LG) (Vicinity Motor, VMC oder das Unternehmen) ein führender Anbieter von Elektro-, CNG-, Gas und Clean-Diesel-Fahrzeugen, gab heute bekannt, dass die MBTA im Namen der Konsortialmitglieder der California Association for Coordinated Transportation (CALACT) den Zuschlag für die Auswahl von Vicinity-Bussen in einem landesweiten Einkaufsvertrag erteilt hat, der den staatlichen Transit-Behörden erlaubt, Buy America-konforme Busse direkt aus dem vielfältigen Portfolio des Unternehmens über seinen Vertriebspartner ABC Companies zu kaufen.

CALACT ist der größte staatliche Verkehrsverbund in den Vereinigten Staaten, der kleine, ländliche und spezialisierte Transportanbieter in Kalifornien landesweit vertritt. CALACT hat über 300 Mitglieder und widmet sich der Förderung beruflicher Spitzenleistungen, der Anregungen von Ideen und dem Eintreten für einen effektiven öffentlichen Verkehr.

Die zum Kauf autorisierten Fahrzeuge werden in der kürzlich angekündigten Buy America-konformen Montageanlage von Vicinity im Bundesstaat Washington produziert, die umweltfreundliche CNG- und Clean-Diesel-Fahrzeuge mit einer Länge von 28 bis 35 Fuß herstellen wird. Nach Fertigstellung des Werkes im Bundesstaat Washington wird dort auch der kommende vollelektrische Vicinity Lightning 28 für den Nahverkehr gefertigt.

Der Markt in Kalifornien ist der größte in den Vereinigten Staaten, und dieser Vertrag gibt allen CALACT-Mitgliedern die Möglichkeit, Vicinity als OEM-Lieferant für ihre wachsenden Flotten zu wählen, meinte William Trainer, Gründer und CEO von Vicinity Motor Corp. CALACT erwartet, dass dieser Vertrag bis zu 8.000 Fahrzeuge über einen Zeitraum von 5 Jahren umfassen könnte - das bedeutet eine große Chance für Vicinity, in Kalifornien zu expandieren. Wir sind überzeugt, dass wir aufgrund unserer Partnerschaft mit ABC Companies wettbewerbsfähige Angebote für unsere innovative Linie von Vicinity-Hochleistungsbussen abgeben können. Wir freuen uns darauf, mit den CALACT-Mitgliedern zusammenzuarbeiten, um unser einzigartiges Fahrzeugangebot auf ihre Anforderungen abzustimmen und so langfristigen Wert für unsere Kunden sowie unsere Aktionäre zu schaffen, sagte Trainer abschließend.

Roman Cornell, der President von ABC Companies fügte hinzu: Unsere Partnerschaft mit Vicinity Motor Corp. wird weiter ausgebaut, wobei wir die Produktpalette von Vicinity für den Schwerlastbereich mittlerer Größe nutzen, die einen außergewöhnlichen Wert und Flexibilität für einen sich verändernden öffentlichen Verkehrs-Markt (Transitmarkt) bietet. Der kommende Vicinity Lightning-Elektrobus wird unser bestehendes Angebot an Elektrobussen erweitern und Kunden und Behörden, die sich auf Kohlenstoffreduzierung konzentrieren, eine einzigartige Buy-America-konforme Lösung bieten.

Über ABC Companies

ABC Companies ist ein führender Anbieter für die Transportindustrie mit einem breit gefächerten Produkt- und Serviceangebot, das ein komplettes Spektrum betrieblicher Anforderungen abdeckt, darunter neue und gebrauchte Reisebusse in voller Größe sowie Spezialfahrzeuge für den Nahverkehr, einschließlich batteriebetriebener Fahrzeuge. ABC unterstützt seine Kunden mit einem umfassenden Kundendienstnetz für Service und Reparaturen, Kollisionsdienste, umfangreichen OEM- und Qualitätsersatzteilbedarf für Transit-, Reisebus- und Schwerlastfahrzeuge an zehn strategischen Standorten in den USA und Kanada. Darüber hinaus stehen private und kommunale Finanzierungs- und Leasingoptionen über die Finanzdienstleistungsgruppe des Unternehmens - einer der größten Finanzdienstleister der Branche - zur Verfügung. Für weitere Information kontaktieren Sie bitte ABC Companies unter 800-222-2875 oder besuchen Sie die Firmenwebsite www.abc-companies.com.

Über Vicinity Motor Corp.

Vicinity Motor Corp. (NASDAQ: VEV) (TSXV: VMC) (FWB: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Fahrzeuge für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus des Unternehmens, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen und Produktdetails erhalten Sie unter https://vicinitymotorcorp.com.

Unternehmenskontakt:

John LaGourgue

VP Corporate Development

Tel: 604-288-8043

IR@grandewest.com

Ansprechpartner für Anleger:

Lucas Zimmerman oder Mark Schwalenberg, CFA

MZ Group - MZ North America

949-259-4987

VMC@mzgroup.us

www.mzgroup.us

