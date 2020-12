IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems wird als Partner von Sparx Technology für Belohnungen während der TV-Live-Events sorgen

IRW-PRESS: Versus Systems Inc.



: Versus Systems wird als Partner von Sparx Technology für Belohnungen während der TV-Live-Events sorgen

LOS ANGELES, KALIFORNIEN - 3. Dezember 2020 - Versus Systems Inc. (Versus) (CSE:VS) (OTCQB:VRSSF) (FRANKFURT:BMVA) hat heute mit der Firma Sparx Technology Inc. (Sparx) eine Vereinbarung zur Gründung einer mehrjährigen strategischen Allianz (die Vereinbarung) zur Einbindung der patentierten Real-World-Preisvergabeplattform von Versus in die Sparx Participation Platform unterzeichnet. Die Sparx-Plattform ist ein sogenanntes Second-Screen-Engagement-Tool, das von internationalen Marken, Eventveranstaltern und Teams der NFL, der NBA, der NHL und der MLB etc. verwendet wird. Sie wird außerdem von Netzwerken und TV-Sendern wie NBC, ABC, Disney und CNN genutzt.

Sparx will mit Hilfe des patentierten Belohnungs- und Engagement-Systems von Versus Zuschauer und Fans dazu anregen, sich vor oder während der Live-Events entweder zu Hause oder am Veranstaltungsort an Prognose-, Polling- und Quizspielen zu beteiligen. Die Vereinbarung sieht außerdem die gemeinsame Entwicklung von Tools für Reality-TV, Preisverleihungen und Live-Streaming-Events vor. Sparx war bei der US-Präsidentschaftswahl, den Academy Awards, Big Brother Australia, Miss Universe Pageant und vielen anderen Großveranstaltungen aktiv beteiligt.

Die beiden Unternehmen planen die Markteinführung ihrer gemeinsam entwickelten Produkte Anfang des Jahres 2021.

Über Sparx, Inc.

Sparx ist der Weltmarktführer auf dem Gebiet des Real-Time-Audience-Engagements. Die Plattform der Firma sorgt bei den Fans während Live-Events oder aufgezeichneten Sendungen und Veranstaltungen mit Prognosespielen, Quizspielen, Votings und Umfragen für Unterhaltung.

Sparx kann auf eine Zusammenarbeit mit NBC & NBC Sports, ABC, ESPN, The Disney Channel, The Academy Awards, NESN Sports, Jacksonville Jaguars, Big Brother Australia, Club Atlético Boca Juniors in Argentinien und vielen anderen Großveranstaltern verweisen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Alan Thorgeirson, Chief Executive Officer

Tel: 403-471-3503

E-Mail: al@sparxtechnology.com

Über Versus Systems

Versus Systems hat ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels und in Apps auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben. Markenunternehmen zahlen, um Produkte im Spiel zu platzieren, und die Spieler konkurrieren um diese Preise.

Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Für Versus Systems kontaktieren Sie bitte:

Cody Slach, Sean McGowan

Gateway Investor Relations

949-574-3860

VS@gatewayir.com

oder

press@versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein, einschließlich Aussagen, wonach Sparx und das Unternehmen schätzen, dass ihre gemeinsam entwickelten Produkte Anfang 2021 verfügbar sein werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54509

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54509&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG: </b></p>

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92535P1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.