IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems stellt Utomik als Anbieter von Preisen für die In-Game-Belohnungsplattform von Versus vor

: Versus Systems stellt Utomik als Anbieter von Preisen für die In-Game-Belohnungsplattform von Versus vor

Utomik, eine PC-Gaming-Abonnementplattform mit über 1.000 Titeln, bietet Preise im Rahmen des In-Game-Belohnungssystems von Versus

Vancouver (British Columbia), 30. September 2019. Versus Systems Inc. (CSE: VS, CSE: VS, OTCQB: VRSSF, FWB: BMVA) (Versus oder das Unternehmen) meldete heute, dass Utomik, eine PC-Gaming-Abonnementplattform, die sofortigen Zugriff auf eine umfassende Sammlung an über 1.000 Spieletiteln - von AAA-Klassikern über Retro- und Indie- bis hin zu familienfreundlichen Titeln - auf der patentierten Belohnungsplattform von Versus bietet. Ab sofort haben Versus-Spieler die Möglichkeit, einen Gutschein für ein dreimonatiges Abonnement zu gewinnen, der bei utomik.com einlösbar ist.

Die Preise von Utomik sind ab sofort auf Versus-kompatiblen PC-Plattformen und im Windows Store erhältlich. Die Spieler können ihre Lieblingsspiele um echte Preise, Geschenkkarten, Reisen und Erlebnisse spielen. Die Kampagne mit Utomik wird bis 31. Oktober 2019 laufen.

Unser Ziel besteht stets darin, so vielen Menschen wie möglich dabei zu helfen, so viele großartige Spiele wie möglich zu entdecken, und die Zusammenarbeit mit Versus Systems und OMEN Rewards ist für uns die ideale Möglichkeit, dies zu tun. Wir freuen uns darauf, dieses neue Publikum in der Utomik-Community willkommen zu heißen, sagte Doki Tops, CEO von Utomik.

Utomik ist ein großartiger Service für Gamer - angesichts von Titeln von einigen der weltbesten Herausgeber können Spieler alles von AAA- bis Indie-Spielen genießen. Das ist ein perfekter Preis für Winfinite, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems.

Spielen Sie jetzt in Rewards im OMEN Command Center.

Über Utomik

Utomik bietet im Rahmen eines monatlichen Abonnements über 1.000 PC-Spiele an, wobei jede Woche weitere Titel hinzugefügt werden. Durch den Einsatz der hochmodernen Technologie von Utomik sind Spiele bereits nach dem Herunterladen eines kleinen Teils spielbar. Holen Sie sich das volle Spielerlebnis ohne Streaming und ohne Verzögerung.

Dank Partnerschaften mit Herausgebern und Entwicklern wie Raw Fury, Another Indie, Curve Digital, Warner Bros. Games, THQ Nordic, Idea Factory International und über 100 weiteren ist eine große Auswahl an Spielen verfügbar. Spiele aus verschiedenen Genres wie FPS, RPG, Strategie, Action, Adventure, Indie und vielen, vielen mehr bieten ein äußerst vielfältiges Sortiment, in dem für jeden Spieler etwas dabei ist.

Über Versus Systems

Versus Systems (CSE: VS) (OTCQB: VRSSF) hat ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten und die Spieler kämpfen um diese Preise. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.versussystems.com.

Weitere Informationen zu Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt: info@versussystems.com

Informationen über Versus Systems erhalten Sie über:

Matthew Pierce

press@versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf die geplante Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

