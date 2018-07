IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems schließt Partnerschaft mit GameCake und integriert damit die Winfinite-Belohnungsplattform in Spiele für Smart-TVs und Co.

Weitere Suchergebnisse zu "Versus Systems":

: Versus Systems schließt Partnerschaft mit GameCake und integriert damit die Winfinite-Belohnungsplattform in Spiele für Smart-TVs und Co.

GameCake - eine Portfoliogesellschaft von Comcast Ventures (www.comcastventures.com) und der Entwickler des App Store-Hits Emoji Charades - integriert Versus-Preise in seine Spiele

Versus Systems Inc. (CSE: VS / Frankfurt: BMVA) (Versus) meldete heute, dass es eine Partnerschaft mit GameCake, einem Spieleentwickler und einer Portfoliogesellschaft von Comcast mit Sitz in Los Angeles, eingegangen ist.

GameCake bringt Freunde und Familien mit Spielen für die Geräte zusammen, die sie bereits besitzen: Streaming-Media-Player, Smart-TVs und Smart-Kabelboxen. Das erste Spiel des Studios, Emoji Charades, wurde im App Store weltweit bereits mehrmals als Spiel des Tages ausgezeichnet. GameCake wird die Winfinite-Plattform von Versus in Emoji Charades integrieren, um echte Preise in Millionen von Haushalten zu bringen.

Bei Emoji Charades sitzt ein Spieler auf dem heißen Stuhl und muss den anderen Spielern Begriffe beschreiben, wobei nur Emojis verwendet werden dürfen. Alle anderen müssen den Begriff gemeinsam so schnell wie möglich erraten. Emoji Charades ist für iOS und Apple TV verfügbar.

GameCake ist eine Portfoliogesellschaft von Comcast mit einer starken Vision, die mobile Endgeräte und Smart-TVs zusammenbringt, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. GameCake entwickelt großartige Spiele, die Familien und Freunde gemeinsam spielen können. Wir freuen uns darauf, Winfinite in Emoji Charades und den Rest ihres Spieleportfolios zu integrieren, um Spiele mit der Einführung von echten Preisen noch unterhaltsamer zu machen.

Wir freuen uns auf die Integration der Winfinite-Plattform in Emoji Charades und andere Spiele, sagte Eshan Mathur, CEO von GameCake. Versus hat Spielern den Weg geebnet, um Belohnungen und Preise zu erhalten, indem sie die Spiele, die sie lieben, auf neue Weise spielen. Wir sind stets auf der Suche nach neuartigen Ansätzen, um unseren Spielern Freude zu bereiten - und das ist der nächste aufregende Schritt auf dieser Reise.

Über GameCake

GameCake ist das weltweit erste Spieleunternehmen für Smart-TVs, das durch die Nutzung moderner eigener Technologien innovative Inhalte entwickelt. Das Unternehmen bringt Familien und Freunde durch erstklassige und spannende Spiele, die eigens für diese Bildschirme entwickelt wurden, im Wohnzimmer zusammen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.gamecakestudios.com oder senden Sie uns eine Nachricht an outreach@gamecakestudios.com.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für für In-Game-Aktivitäten bei Videospielen entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise anzubieten.

Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise.

Weitere Informationen zur neuen WINFINITE- Plattform von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontaktperson bei Versus Systems:

Dustin Winn

Dustin@fortyseven.com

(323) 658-1200

Warnungshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, antizipiert oder antizipiert nicht, plant, Budget, geplant, sagt vorher, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können oder könnten, würden, möglicherweise könnten oder werden oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den Abschluss des Angebots und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält oder zu diesem Zeitpunkt hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, sich als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Änderungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44132

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44132&tr=1

