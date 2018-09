IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems gewinnt Lifestyle-Marke Han Cholo als Anbieter von Preisen in Spielen auf der eigenen Winfinite-Plattform

Weitere Suchergebnisse zu "Versus Systems":

: Versus Systems gewinnt Lifestyle-Marke Han Cholo als Anbieter von Preisen in Spielen auf der eigenen Winfinite-Plattform

Los Angeles, den 11. September 2018 - Versus Systems Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, Frankfurt: BMVA) (Versus) meldete heute eine neue Partnerschaft hinsichtlich der Einführung von Preisen von Han Cholo, einer führenden Lifestyle-Marke des Designers Brandon Schoolhouse, auf der Winfinite-Plattform. Ab heute werden Spieler die Möglichkeit haben, offiziell lizenzierte Anstecknadeln von Voltron: Defender of the Universe, Masters of the Universe, Dungeons & Dragons und Universal Studios Monsters zu gewinnen, wobei in den kommenden Wochen weitere Preise hinzukommen werden.

Die Partnerschaft wurde heute in NASCAR Heat Mobile von 704 Games eingeführt. Die Spieler können mehrere Herausforderungen meistern, um offiziell lizenzierte Anstecknadeln von Voltron: Defender of the Universe, Masters of the Universe, Dungeons & Dragons und Universal Studios Monsters zu gewinnen. Die Kampagne wird bis Sonntag, dem 11. November 2018, laufen.

Ich habe immer schon davon geträumt, die Möglichkeit zu bekommen, Produkte von Han Cholo in die Spiele-Community einzuführen, sagte Brandon Schulhaus, Founder von Han Cholo. Es wird eine vollkommen neue Erfahrung sein, den Kunden eine neue Möglichkeit zu bieten, mit unserer Marke und unseren Produkten auf dieser Ebene zu interagieren. Mögen die Spiele beginnen!

Wir arbeiten gerne mit Brandon und dem Team von Han Cholo zusammen. Sie stellen großartige Produkte her, die beim Publikum sehr gut ankommen, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Wir freuen uns, den Lifestyle von Han Cholo in mobile Spiele einzuführen, um diese großartige Marke einer neuen Fangruppe zugänglich zu machen.

NASCAR Heat Mobile ist im App Store für iPhone und iPad sowie auf Google Play für Android-Geräte verfügbar.

Über Han Cholo®

Han Cholo ist eine Lifestyle-, Mode- und Accessoiremarke, die bereits für STAR WARS von Lucas Arts, Microsoft Xbox, Nintendo Wii, die Oscars, die Grammys, Hasbro, Boost Mobile, HHGL Awards, Hot Wheels, MTV Awards, Doritos, MSTRKRFT, Teenage Riot Records, Mad Decent, X Large, Klipsch Speakers, Tron von Disney, Bloc 28, Diamond Supply, Amp Energy Drink, Burton Snowboards, Yo! MTV Raps, Kat Von D, Puma und viele weitere gearbeitet hat.

Die jüngsten Spielekooperationen von Han Cholo beinhalten Accessoires für Metal Gear sowie eine Partnerschaft mit SEGA anlässlich des 25-jährigen Jubiläums von Sonic der Igel. Weitere Informationen finden Sie unter www.hancholo.com

Über Versus Systems

Versus Systems hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für für In-Game-Aktivitäten bei Videospielen entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise anzubieten.

Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise.

Weitere Informationen zur neuen integrierten Konsumentenplattform WINFINITE von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal (https://youtu.be/3cjqr1uA0s0) von Versus Systems.

Kontaktperson bei Versus Systems:

Dustin Winn

Dustin@fortyseven.com

(323) 658-1200

Warnungshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede Aussage, die Diskussionen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (oft, aber nicht immer unter Verwendung von Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, antizipiert oder antizipiert nicht, plant, Budget, geplant, sagt vorher, schätzt, glaubt oder beabsichtigt oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten können oder könnten, würden, möglicherweise könnten oder werden oder erreicht werden) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf: den Abschluss des Angebots und die Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf vernünftigen Annahmen und Schätzungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen, da zukunftsgerichtete Aussagen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen darauf beruhen, was das Management des Unternehmens für vernünftige Annahmen hält oder zu diesem Zeitpunkt hielt, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit solchen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt sind. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren oder Annahmen, die zur Entwicklung solcher zukunftsgerichteter Informationen verwendet werden, sich als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, Änderungen zur Aktualisierung freiwilliger zukunftsgerichteter Aussagen öffentlich bekannt zu geben, es sei denn, dies ist nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich. Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44535

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44535&tr=1

