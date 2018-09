IRW-News: Versus Systems Inc. : Versus Systems geht Partnerschaft mit dem MEMES Center der UCLA Anderson ein, um Werbung in interaktiven Medien zu untersuchen

Weitere Suchergebnisse zu "Versus Systems":

: Versus Systems geht Partnerschaft mit dem MEMES Center der UCLA Anderson ein, um Werbung in interaktiven Medien zu untersuchen

Los Angeles, 4. September 2018 - Versus Systems Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, Frankfurt: BMVA) (Versus) meldete heute, dass es eine Partnerschaft mit dem UCLA Anderson Center for Management of Enterprise in Media, Entertainment & Sports (MEMES) eingegangen ist, um eine richtungsweisende Untersuchung in Zusammenhang mit Medien-Streamings und interaktiven Medien ins Leben zu rufen. Basierend auf einer Umfrage unter nordamerikanischen Verbrauchern wird im Rahmen der Untersuchung auch erforscht werden, wie das Publikum auf bestehende Werbung in Videospielen, Medien-Streamings, Live-Übertragungen sowie in der erweiterten (AR) und virtuellen Realität (VR) reagiert.

Das Ziel der Zusammenarbeit zwischen der UCLA und Versus Systems besteht darin, die sich schnell verändernde Landschaft der interaktiven Medien zu verstehen und die Bindung der Verbraucher im Hinblick auf Werbung und Marken auf diesen Plattformen zu untersuchen. Im Rahmen der Forschung wird untersucht werden, wie sehr Medien (u.a. Videospiele und Streaming-Inhalte) eine neue Möglichkeit für Marken geschaffen haben, erfolgreich mit den Verbrauchern zu interagieren. Die Untersuchungen werden auch das Verhalten und die Vorlieben von Verbrauchern in Zusammenhang mit neuen alternativen Möglichkeiten der Werbung erforschen, einschließlich Preise und Belohnungen in Spielen.

Die University of California in Los Angeles ist eine erstklassige Forschungsuniversität mit einer hervorragenden Wirtschaftsschule bei UCLA Anderson. Wir sind stolz, mit dem UCLA Anderson Center for MEMES zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen von Werbung in interaktiven Medien zu untersuchen. Dies ist eine schnelllebige Branche und wir sind davon überzeugt, dass es für Versus wichtig ist, bei Spielen sowie in den Bereichen erweiterte und virtuelle Realität an vorderster Front zu stehen, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems.

Das Center for MEMES ist immer auf der Suche nach Einblicken, die uns dabei helfen, Möglichkeiten für Innovationen und neue Geschäftsmodelle im Ökosystem der Unterhaltungsbranche zu identifizieren, sagte Jay Tucker, Executive Director des Center for MEMES. Das Wachstum mobiler und Mehrspieler-Spiele sowie der Aufstieg von eSports und anderen neuen Formen der interaktiven Unterhaltung wie AR und VR zwingen uns, die Verbrauchererfahrung und deren Monetisierung zu überdenken. Werbung wird in Zukunft einer der wichtigsten Faktoren sein. Diese Untersuchung soll dazu beitragen, besser zu verstehen, wie sich Werbung auf die Benutzererfahrung auswirkt und wie sie den Cashflow bei zukünftigen interaktiven und digitalen Erfahrungen potenziell beeinflussen kann.

Über das UCLA Anderson MEMES Center

Als führendes Wirtschaftszentrum für Medien, Unterhaltung und Sport legt das Center for Management of Enterprise in Media, Entertainment and Sports (MEMES) das akademische Fundament und bietet relevante Branchenperspektiven, um in einem zunehmend komplexeren Geschäftsumfeld Erfolg zu haben. UCLA Anderson ist das erste Premium-MBA-Programm, das eine Spezialisierung auf das Unterhaltungsmanagement anbietet, und der Studienplan wurde konzipiert, um die Theorie und die praktische Anwendung unter einen Hut zu bringen.

Das Zentrum veranstaltet jedes Jahr die Pulse-Konferenz, deren Hauptaugenmerk auf Innovation in den Bereichen Medien und Sport gerichtet ist, sowie Wettbewerbe für MBA-Anwärter, bei denen der Schwerpunkt auf Geschäftsmöglichkeiten in Zusammenhang mit Filmen sowie Sportligen und Franchises liegt.

Seine Fakultät und sein Board of Advisors umfassen erstklassige Lehrkräfte und Führungspersönlichkeiten dieser Branche, die führende Unterhaltungs-Franchises sowie erstklassige Marken und Sportmannschaften aus den USA sowie dem Ausland repräsentieren. Weitere Informationen finden Sie unter: www.anderson.ucla.edu/centers/memes.

Über Versus Systems

Versus Systems hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise.

Für weitere Informationen über Versus rufen Sie bitte www.versusystems.com auf oder besuchen Sie den offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems unter https://youtu.be/3cjqr1uA0s0.

